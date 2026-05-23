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23 MAY 2026|

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Salvas y disparos de cañón para honrar a los héroes de la Batalla de Alcañiz en su 217 aniversario

Este es el segundo año en el que se recupera un acto en recuerdo del enfrentamiento con los franceses. Antes, la conmemoración solo se dio en 2009, coincidiendo con el Bicentenario de la contienda

Momento de las salvas de honor en recuerdo a los héroes de la batalla./ L.C.
Momento de las salvas de honor en recuerdo a los héroes de la batalla./ L.C.

Marina Monreal23 05 2026

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Alcañiz

ActualidadCultura y Ocio

Alcañiz ha rendido homenaje a su historia. Lo ha hecho con el recuerdo a los héroes caídos en la Batalla de Alcañiz, que se libro el 23 de mayo de 1809, en plena Guerra de Independencia. Desde la explanada de la ermita de Pueyos, enclave final de la batalla y junto al monolito en recuerdo a las víctimas se ha llevado a cabo un acto en recuerdo a los caídos en la contienda que ha incluido salvas de honor y cañonazos en recuerdo a las victimas.

La recreación histórica ha corrido a cargo del grupo de Trabucaires Xaloc de Castellón que han mostrado las diferentes vestimentas de los grupos armados que participaron en aquel momento en la batalla. Además de sus uniformes, han llevado también armas y un cañón para disparar al aire. Han estado acompañados de un grupo de jinetes a caballo ataviados con ropa de la época.

El acto, organizado desde el área de Patrimonio, con Carlos Andreu a su cabeza, ha contado también con la presencia de responsables militares: el Coronel de Artilleria, Fernando Martínez de Baños Carrillo y el General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, este último es descendiente del brigadier Martín García-Loygorri, comandante de la artillería española durante la batalla de Alcañiz. Fue precisamente la disciplina y firmeza de sus artilleros la que permitió detener el ataque francés sobre el cerro de las Horcas, evitando la ruptura de las líneas españolas y contribuyendo decisivamente a la victoria.

El General ha querido recordar y agradecer el recuerdo a la batalla y ha asegurado que el ejemplo de los alcañizanos que combatieron a principios del siglo XIX demuestra "que la unión hace la fuerza" y recordó el ejemplo de todos los vecinos que colaboraron en abastecer y llevar agua a los soldados y en atender a los heridos. "Gracias a esta batalla se defendieron los intereses de Alcañiz y se logró salvar muchas vidas y frenar los destrozos que los franceses habían hecho después de invadir la ciudad en enero de ese mismo año".

Este es el segundo año en el que se recupera un acto en recuerdo de la batalla de Alcañiz. Antes, la conmemoración solo se dio en 2009, coincidiendo con el Bicentenario de la contienda.

Imágenes de la recreación de la batalla en Pueyos./ L.C.

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