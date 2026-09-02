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02 SEP 2026|

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La alcañizana Sara Borges, convocada para los entrenamientos con la Selección Española sub-15

La futbolista alcañizana del Real Zaragoza se concentrará del 7 al 9 de septiembre en Málaga después de una temporada destacada

Sara Borges con la camiseta del Real Zaragoza esta temporada / @rzcantera
Sara Borges con la camiseta del Real Zaragoza esta temporada / @rzcantera

Jesús Burgos02 09 2026

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Alcañiz

DeporteFútbol

Sara Borges Vila continúa dando pasos en su progresión dentro del fútbol femenino. La joven futbolista alcañizana del Real Zaragoza ha sido convocada por la Selección Española sub-15 para participar en los entrenamientos que el combinado nacional llevará a cabo del lunes 7 al miércoles 9 de septiembre en Málaga.

La jugadora blanquilla forma parte de una lista de 24 futbolistas seleccionadas por la entrenadora Nati Gutiérrez para esta primera concentración de la nueva temporada. Borges es la única representante del Real Zaragoza en una convocatoria en la que también aparecen jugadoras de clubes como FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Levante UD o Valencia Féminas.

La concentración servirá al cuerpo técnico de la selección para realizar un seguimiento de las jugadoras y analizar su evolución de cara a los próximos compromisos. Para Borges supone, además, un nuevo reconocimiento a la trayectoria que viene desarrollando en las categorías inferiores.

La futbolista alcañizana durante un entrenamiento con el Real Zaragoza / rzcantera
La futbolista alcañizana durante un entrenamiento con el Real Zaragoza / rzcantera

Fruto de una notable temporada con el Real Zaragoza y Aragón

La alcañizana llega a esta convocatoria después de cerrar una notable temporada con el conjunto blanquillo. Durante el pasado curso, Borges disputó la competición de Segunda Infantil y terminó el año con un balance de siete goles, contribuyendo al buen rendimiento del equipo zaragocista.

Su crecimiento también ha quedado reflejado en el ámbito autonómico. La futbolista participó con la Selección Aragonesa sub-14 en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), competición en la que Aragón logró el ascenso a Primera División.

De esta forma, Borges ha conseguido hacerse un hueco entre las jóvenes futbolistas con mayor proyección y ahora afronta el reto de trabajar durante tres días junto a algunas de las principales promesas del fútbol femenino nacional. La llamada de la Selección Española supone un nuevo impulso para una jugadora que continúa avanzando en su formación y que representa también el potencial de la cantera femenina aragonesa.

La presencia de Sara Borges en esta convocatoria refuerza asimismo el trabajo que se viene realizando en las categorías inferiores del Real Zaragoza. La alcañizana tendrá ahora la oportunidad de seguir creciendo en un escenario de máximo nivel y de convencer al cuerpo técnico durante las sesiones previstas en Málaga.

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