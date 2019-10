La simbología franquista que nadie destierra en el Bajo Aragón

Han pasado más de 10 años desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara la Ley de Memoria Histórica de España y un año desde que el Gobierno de Aragón hiciese lo propio con la Ley de Memoria Democrática de Aragón que, entre otras cuestiones, articulan la retirada de simbología y exaltación de la dictadura de Franco. Sin embargo, en el territorio hay todavía placas, calles y plazas que aluden al régimen franquista.

El caso más llamativo es la plaza del Caudillo de Valmuel. El centro neurálgico de esta localidad perteneciente a Alcañiz sigue manteniendo el nombre del dictador que lo fundó y que precisamente hoy está siendo exhumado del Valle de los Caídos. La pasada legislatura, con la Ley en vigor, el cambio de nombre no fue una tarea prioritaria para el equipo de gobierno alcañizano. De hecho, su alcalde, Juan Carlos Gracia Suso (PP), dijo meses antes de aprobarse la Ley autonómica: «Una vez entre en vigor la ley ya nos informarán, no voy a perder tiempo en estos temas». Tampoco Izquierda Unida, que gobernó entre 2007 y 2011, se preocupó por este tema.

Esta perspectiva ha cambiado para el nuevo equipo de Gobierno. El actual alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu (PSOE), ha asegurado que el cambio de nomenclatura de la plaza podría llegar antes de final de año. «Queremos resolver este asunto cuanto antes por tres razones. Porque no cumplimos la Ley, porque tenemos requerimientos del Senado y por voluntad política«, ha dicho este jueves. Su intención es reunirse con los vecinos de la pedanía para intentar llegar a un acuerdo. Propuestas ya hay y una de ellas es «plaza del colono». «No nos hemos marcado un plazo pero conseguir que el cambio sea efectivo antes de final de año sería una buena noticia para todos los demócratas», ha resaltado.

Pero en Alcañiz no se encuentra el único ejemplo de simbología franquista todavía visible. En Valdealgorfa, en la fachada principal de la Iglesia, existe una inscripción con el nombre del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y de caídos del bando franquista. En la anterior legislatura se habló de taparla pero no se hizo nada. Ahora, el nuevo alcalde, Ángel Antolín, asegura que se tapará con un panel. «Había una cruz que ya se trasladó a una finca particular para cumplir con la Ley», ha asegurado.

La Ley de Memoria Histórica de España también contempla otras cuestiones de relevancia como la exhumación de víctimas de la Guerra Civil que todavía siguen en fosas comunes. En ese sentido, Alcañiz será uno de los 13 municipios de toda España en los que se intervendrá en fosas de la dictadura franquista con financiación estatal.