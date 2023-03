Los sindicatos se toman con pinzas la rectificación del Gobierno de Aragón, tras conocer que la UVI Móvil de Alcañiz mantendrá su horario las 24 horas del día. «Siempre y cuando» el servicio se mantenga «con médico», lo consideran «un avance» tras sus reivindicaciones, la última el pasado fin de semana en la plaza de España de la capital bajoaragonesa. El Gobierno de Aragón anunció este miércoles que con la puesta en marcha del nuevo plan de emergencias, los cuatro municipios con hospitales fuera de las tres capitales de provincia (Alcañiz, Jaca, Calatayud y Barbastro) mantendrán en servicio una UVI con personal sanitario presencial las 24 horas del día los 365 días del año.

«Que quede muy claro que solo si se mantiene con medicina y enfermería el servicio será completo, algo que no han dejado claro, remitiéndose a decir que la UVI contará con personal sanitario», ha afirmado David Alejos, presidente del comité de Empresa de la UTE Transporte Sanitario en Alcañiz, quien en principio celebra la noticia. Cabe recordar que uno de los puntos más criticados del nuevo pliego adjudicado a Ambulancias Tenorio y que se aplicará a partir del 1 de junio, era precisamente que el servicio de la UVI Móvil (con medicina y enfermería) se quedaría durante los fines de semana y festivos en una SVAE (solo enfermería, sin médico), además de suspender el servicio por las noches. Es por eso que entienden que la rectificación debe cubrir «todas las carencias» que denunciaron, manteniendo el servicio completo, es decir, que el personal sanitario incluya medicina y enfermería.

En la misma línea se mantienen desde SCS Transporte Sanitario de Teruel, cuyo portavoz, Pedro Royo, ve «positivo» este cambio de rumbo. «Si las UVIs móviles que se iban a dejar en 12 horas pasan a 24 horas nos parece muy positivo y necesario. Esto denota que no conjuga mucho con el discurso que habían mantenido hasta ahora de que todo estaba bien. Si hay una rectificación es que no se estaban haciendo bien las cosas», defendió Royo.

En todo caso entienden que este mantenimiento del servicio de la UVI móvil las 24 horas debe ser «permanente» y no solo hasta que entren en funcionamiento los helicópteros con servicio nocturno, ya que la sustitución de un recurso por otro no les parece «normal». Todo ello después de que el presidente de Aragón Javier Lambán afirmase en la rueda de prensa que «seguramente serán sustituidas» por los vuelos nocturnos cuando se compruebe «fehacientemente» que el nuevo servicio «suple a la perfección» el servicio de la UVI Móvil. «Entre tanto se seguirá manteniendo la UVI Móvil las 24 horas», aclaró.

Algo que no comparten los trabajadores del transporte sanitario urgente. «Los helicópteros pueden ser complementarios del servicio, pero no sustitutivos. Estamos de acuerdo en que los helicópteros nocturnos suponen un paso muy grande para el sistema sanitario urgente y nos parece un gran avance, pero hay que tener en cuenta muchos otros condicionantes a la hora de operar como la orografía o los agentes climatológicos», matizó Alejos. Al respecto Pedro Royo se mostró «pesimista» y tampoco aprueba la sustitución. «Un helicóptero irá del punto A al punto B, pero el paciente tendrá que llegar con un vehículo adecuado al helicóptero», defendió.

«Desconcertados» en cuanto a las SVB

Los trabajadores del sector están «desconcertados» ante los primeros avances de DGA que apuntan a que las ambulancias de Soporte Vital Básico que no estarán operativas de noche en algunas localidades (Alcorisa, Maella, Híjar y Muniesa), vayan a ser cubiertas por un vehículo de Protección Civil con conductor, que trasladará al enfermo en coordinación con 112. Según informó DGA la Dirección General de Interior desplegará por todo el territorio aragonés 24 vehículos para emergencias del 112 Aragón, de forma que contará con un conductor presencial al 100% entre las 21.00 y las 9:00 horas «y será soporte vital básico presencial». La inversión para la puesta en marcha de este servicio asciende a 3 millones de euros.

A falta de obtener más información sobre esta novedad, desde SCS se muestran contrariados. «No han especificado qué tipo de vehículos, ni qué tipo de personal va a operar como Soporte Vital Básico, sin serlo. Han dicho que iba a ser con personal del Protección Civil. Si ya tenemos los vehículos de SVB y su personal en una base durante el día, la solución es simplemente darle continuidad por la noche. No hacen falta experimentos«, criticó Pedro Royo.

Al respecto David Alejos se muestra escéptico, al considerar que la propuesta sería «prácticamente idéntica» a una ambulancia convencional, la cual deja de operar por cuestiones legales, al no ser apta para atención urgente. «No sabemos qué tipo de vehículos van a ser, si tendrán personal cualificado o no. Solo con un conductor no se puede hacer una atención en condiciones, siendo que tenemos vehículos equipados de SVB que van a parar 12 horas por las noches. Hablamos de transporte sanitario urgente, Protección Civil puede ser un apoyo, no sabemos si es un conductor que lleve a los centros de salud… Estamos pendientes de obtener más información», explicó Alejos. La petición del comité es dotar a los vehículos de Soporte Vital Básico ya existentes de personal necesario para operar las 24 horas del día, los 365 días al año.

Primera toma de contacto con Ambulancias Tenorio

El Comité de Teruel ya ha mantenido una reunión el pasado lunes con la nueva adjudicataria Ambulancias Tenorio, en una primera toma de contacto «poco productiva» pero con «buenas palabras» por ambas partes. «Hemos acercado posturas, ellos saben lo que pensamos y las necesidades que tiene la provincia en el transporte sanitario urgente, y les hemos explicado nuestras peticiones», explicó David Alejos. Ambas partes se han emplazado a una próxima reunión para que «todas las dudas de los trabajadores se pudieran resolver», en cuanto a cuestiones económicas, dotación, bases logísticas…

La huelga indefinida se mantiene, tanto por parte del transporte urgente como programado, ya que una se sus principales reivindicaciones es la constitución de una mesa para elaborar un convenio colectivo.