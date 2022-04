Los tambores y bombos de la Ruta pregonan el esperado regreso de la Semana Santa

Los tambores han vuelto a sonar este sábado en las calles de Alcañiz pregonando una ansiada normalidad que traerá de nuevo todo lo que conlleva la Semana Santa después de dos años de parón. Tradición, hermanamiento, reencuentros, pasión… tantos momentos y sentimientos como personas en torno a una tradición ancestral reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Las Jornadas de Convivencia de la Ruta del Tambor y Bombo son la señal de que ya está cerca la Semana Santa y la mejor manera de hermanar a los nueve pueblos de la ruta antes de que cada uno viva la tradición en su localidad.

Tamborileros de Albalate, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla, Samper y Urrea se han hermanado en la capital bajoaragonesa en unas jornadas pospuestas desde 2020 que finalizan este domingo. El covid tampoco permitió celebrar hace dos años el 50º aniversario de la Ruta, efeméride que ha estado muy presente en el pregón, la principal cita de las Jornadas este sábado junto al Romper la Hora de la medianoche. «Ha sido un reencuentro, una vuelta a la normalidad. Lo normal es que nosotros hagamos estas jornadas y que se abarroten porque es un acto social muy importante para el Bajo Aragón», ha destacado Fernando Galve, quien se ha estrenado como presidente de la Ruta en unas Jornadas. El pregón se ha celebrado en la plaza España ante numerosas autoridades y vecinos.

Alcañiz es el único de los nueve pueblos de la Ruta que no celebra este acto pero ha querido programar el acto de Romper la Hora en las Jornadas en deferencia al resto de pueblos y como inicio del toque libre hasta las seis de la madrugada. “Somos nueve poblaciones que anteponemos lo que nos une, y si algo nos va a unir estos días es nuestra pasión por el tambor y el bombo”, ha afirmado el alcalde alcañizano, Ignacio Urquizu.

Segundo Bordonaba leyendo el pregón de las Jornadas de 2022 / L. Castel

El pregonero de las Jornadas de 2022 ha sido Segundo Bordonaba, presidente de la Ruta durante una década, quien ha hilado en su pregón la convivencia que reina entre los nueve pueblos frente a la guerra en Ucrania. «He tratado de escribir un pregón íntimo porque en cualquiera de los pueblos de la Ruta me siento como en casa y es lo que he querido transmitir, esa convivencia sana de los pueblos», ha afirmado el poblano, quien ha pedido a los jóvenes que además de los nuevos toques, fomenten los tradicionales para que no se pierda el ADN de la Ruta que le ha hecho llegar a ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Fernando Galve e Ignacio Urquizu con Eduardo Bardavío, presidente de los Amigos del Tambor / L. Castel

El Tambor Noble ha recaído en la asociación Amigos del Tambor de Alcañiz; entidad que lleva casi 24 años fomentando y mejorando el toque con su Escuela. «Este premio es emocionante porque es un premio al trabajo que realiza la asociación desde hace casi 24 años. Nacimos para crear la Escuela y ha sido todo un éxito, cada vez son más los que vienen a aprender o perfeccionar», ha dicho su presidente, Eduardo Bardavío.

El periodista Ignacio Escolar, Premio Redoble, con Ignacio Urquizu y Fernando Galve / L. Castel

El Premio Redoble ha sido para el periodista Ignacio Escolar, fundador y director de eldiario.es y analista político. «Estoy muy contento de recibir este premio porque soy consciente de la importancia de esta Semana Santa después de dos años y muy orgulloso de que hayan pensado en mí. Me comprometo en la medida de mis posibilidades a través de eldiario.es a dar a conocer esta comarca y esta tradición», ha destacado Escolar, quien en su discurso ha hecho referencia a la guerra. «Los tambores del Bajo Aragón son lo contrario a los tambores de guerra, son tambores de paz. Ojalá los tambores de esta noche se escucharan en Mariupol, en Kiev y, sobre todo, en Moscú».

En el acto del pregón ha intervenido también la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, quien ha comenzado destacando la “emoción que se siente al volver a escuchar los tambores del Bajo Aragón. Pérez ha recordado que se cumplen dos años desde que la el toque del tambor fue catalogado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, algo que “fue fruto del trabajo de muchas administraciones, pero sobre todo de las gentes del Bajo Aragón”. “La tradición del tambor y el bombo no tiene colores políticos, género ni límites territoriales, nos representa, nos enorgullece y nos identifica a todos”, ha enfatizado la consejera.

La cuadrilla de la Ruta ha abierto el acto del pregón / L. Castel

La cuadrilla de la Ruta ha sido la encargada de abrir el acto, que han cerrado la Lira Alcañizana y la Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos. Las dos bandas de Alcañiz han interpretado unidas ‘Hermanos Costaleros’ y la ‘Wellington’s Victory’ de Ludwig van Beethoven, mezclada con una versión del Toque Largo de Alcañiz y acompañada por la danza de Concha Lasso y José Antonio Pedrós.