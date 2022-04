Segundo Bordonaba: «Hablaré desde la intimidad que he vivido con los nueve pueblos de la Ruta»

¿Qué sintió cuando le nombraron pregonero de las Jornadas de la Ruta, entidad que presidió durante una década?

No me lo esperaba. Primero sentí emoción y luego lo medité unos minutos. Me siento muy orgulloso con el nombramiento, es un papel que nunca he ejercido y eso que he pasado por distintos rangos dentro de la Ruta.