Tan solo Podemos, CHA, IU y el Ayuntamiento de Crivillén han respondido a los Amigos de Iranzo

Tan solo tres partidos, Podemos, CHA e Izquierda Unida en Aragón; y un Ayuntamiento, el de Crivillén han respondido a las cartas que los Amigos de Iranzo remitieron hace más de una semana a todas las instituciones, representantes políticos y partidos de Teruel y Aragón encabezados por el presidente Javier Lambán e incluyendo a los diputados y senadores para que les apoyen y se posicionen públicamente a favor de revocar las «inmerecidas» condecoraciones.

No han contestado PSOE, PP, PAR, Ciudadanos, Vox y Teruel Existe; ningún representante político a título individual ni los ayuntamientos que ya se implicaron en 2019 cuando firmaron la «carta de adhesión al comunicado de la plataforma» por el que solicitaban que les respondieran a las 87 preguntas y se aportara la información prometida. Tan solo ha respondido Crivillén de los 21 que entonces se comprometieron: Alloza, Alcorisa, Alcañiz, Calanda, Teruel, La Puebla, La Mata, Alacón, Fuentes Claras, Ariño, Andorra, Azaila, Calamocha, Híjar, Mas de las Matas, Mezquita de Jarque, Montalbán, Oliete, Samper de Calanda y Urrea de Gaén. Algunos les han comunicado que la corporación se encuentra de vacaciones y cuando se incorporen les responderán.

Apoyo para revocar las medallas

A todos ellos les piden su apoyo para «dar más fuerza» a su solicitud de revocación de las medallas. Los Amigos de Iranzo agotarán todas las opciones. Van a recurrir por la primera vía que permite el procedimiento, que es el recurso potestativo de reposición, para el que hay un mes de plazo desde la fecha de publicación de la concesión de las medallas (el 28 de julio) y en caso de que no prospere, entrarían en el siguiente escenario, que sería recurrir a la vía judicial –al igual que UAGA– para lo que tienen dos meses.

Sin embargo, los distintos gobiernos hasta la fecha, el PP primero y ahora el PSOE-Podemos, no han cumplido alegando que hay un proceso judicial abierto pese a que en el Juzgado no se está investigando más allá de los asesinatos.

Un «agravio y un insulto»

La plataforma, que de forma paralela está recabando apoyos ciudadanos a través de una recogida de firmas, califica las condecoraciones de un «agravio e insulto» porque premian un operativo que no fue proporcionado a la búsqueda de una persona que seguía en la zona después de haber disparado a matar sin mediar palabra con unos casquillos que no se empleaban en España, sin alertar a la población, sin medios ni protección adecuada para los guardias civiles y exponiendo a un civil, José Luis Iranzo, al que luego se acabó dejando solo y sin protección en la zona de acción del criminal.

«Nadie a día de hoy niega ya, porque las evidencias son irrefutables, que entre el día 5 y el 14 no se actuó diligentemente ni con los medios adecuados. No analizar ni una sola huella antes de los asesinatos no merece ninguna medalla (…) Ahora el Gobierno, lejos de instar a responder a la ciudadanía y las familias, elige premiar, en pleno verano, aquel dispositivo que inconstestablemente fue escaso y deficiente. Todos los fallos que se acumularon ayudaron a que el criminal se quedara en la zona y el desenlace fue el peor posible», aseguran los Amigos de Iranzo en su carta.

Destinatarios de las cartas:

– Ministro del Interior

– Secretario de Estado de Seguridad

– Directora de la Guardia Civil

– Defensor del Pueblo

– Delegada del Gobierno en Aragón

– Subdelegado del Gobierno en Teruel

– Presidente del Gobierno de Aragón

– Presidente de la Diputación Provincial de Teruel

– Delegado Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel

– Justicia de Aragón

– Diputados y senadores por Teruel

– Partidos con representación en las Cortes de Aragón

– Partidos políticos de Teruel, comarcas y ayuntamientos que dieron su apoyo firmando la «carta de adhesión al comunicado de la plataforma» por el que solicitaban que les respondieran a las 87 preguntas y se aportara la información prometida con fecha 4 de marzo de 2019