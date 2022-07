Teruel Existe denuncia la merma en la sanidad rural y pide que las ambulancias sean 100% públicas en Aragón

Teruel Existe ha denunciado este jueves en Alcañiz la progresiva merma de la sanidad del medio rural con el cierre de la Hospitalización a Domicilio durante todo el verano, la falta de un médico en la UVI móvil por las noches y los fines de semana y los recortes en el nuevo pliego del transporte sanitario que dejarán al 29% de los pueblos con un tiempo de respuesta mayor de los 30 minutos máximos como últimos agravios. Reclama al Gobierno de Aragón que no se escude en la falta de médicos y que gestione para poner solución a los problemas ya que es quién tiene la capacidad para ello. Esta «gestión» se la pidió a la consejera de Sanidad, Sira Repollés; al presidente de Aragón, Javier Lambán; pero también a los tres socios de gobierno del PSOE -PAR, Podemos y CHA- a los que también responsabilizó de la merma de la sanidad.

El senador Joaquín Egea y el médico jubilado Manolo Gimeno, un histórico del movimiento ciudadano, han ofrecido este jueves una rueda de prensa con datos para contextualizar cómo se encuentra en estos momentos la sanidad rural y a la que han acudido una decena de personas de público que preguntaron. «Gestionar no es solo el día a día es también prever lo que pasará, tienes que saber cuántos médicos formas y cuántos necesitarás. ¿Dónde están los MIR de Interna y los de Primaria que estudian en los hospitales aragoneses?, invertimos en su formación y después, ¿dónde van?», se ha preguntado Gimeno, quien también denunció que las condiciones de la medicina rural aragonesa como tener que emplear el coche personal o la falta de internet de calidad no son las mejores para conseguir relevo generacional. En su caso se jubiló en Allepuz, Villaroya y Miravete, donde le costaba un cuarto de hora conectarse para comprobar el resultado de una radiografía.

En su opinión, el servicio de transporte sanitario urgente debe dejar de estar externalizado y ser 100% público para que el Salud controle toda la «cadena» sanitaria y evitar situaciones como la que se vive ahora en el Bajo Aragón Histórico, que no cuenta con médico en la UVI móvil-el vehículo encargado de los traslados de hospital a hospital- en las horas en las que es la concesionaria, Acciona, la que se encarga de contratar a un médico: las noches, los fines de semana y los festivos (de 9.00 a 21.00 es un facultativo del facultativo del Salud).

Este recorte que se produce de forma continuada desde el 8 de julio no es una situación aislada. Ya comenzó en diciembre algunos días y será una realidad en el siguiente contrato del transporte sanitario urgente de Aragón. Lo establece el nuevo pliego que salió a licitación y que ahora se encuentra paralizado cautelarmente por el Tribunal de Contratos debido a que se presentaron ocho recursos. «Toda la cadena, desde que se activa la emergencia, se estabiliza al paciente, se traslada y llega al Hospital de referencia debería estar internalizada en el Salud y no tener una parte privada como ahora. No sabemos quiénes son los médicos de Acciona o qué formación reciben», ha apuntado Gimeno.

Egea ha reclamado que se fuerce a Acciona a que disponga de un médico tal y como establece su contrato.

Otra cuestión en la que ha hecho hincapié Teruel Existe es que con la UVI móvil a medio gas es la UME, el vehículo mejor dotado, el único en todo el Bajo Aragón Histórico para realizar servicios que necesiten médico. Cada servicio tiene una duración media de cuatro horas por lo que cuando la UME esté activa el territorio se va a quedar desprotegido sin vehículo de emergencias. Y en el caso de que se active la UVI móvil sin médico será la enfermera, que viajaría sola, sobre la que recaerá exclusivamente la responsabilidad si el estado del enfermo empeora durante el traslado.

Respecto a la hospitalización a domicilio, Egea ha pedido que se cumpla con la cartera de servicios del Hospital, en el que se contempla la domiciliaria; y aportando soluciones para la falta de médicos. Este servicio nació con tres médicos y terminó con uno que no se podía dedicar exclusivamente a la domiciliaria cuando el Hospital tan solo cuenta con un tercio de la que debería ser la plantilla total: 4 internistas de 11 plazas. «Cuesta mucho abrir un servicio y muy poco desmontarlo. Esperamos que en septiembre se recupere porque la domiciliaria es muy valorada y necesaria. Cuando en los peores momentos de la pandemia se hizo cargo de ampliar el Hospital abriendo camas en el hotel primero y en la residencia después todo eran alabanzas y ahora se ha cerrado», ha apuntado.

Respecto a la falta de médicos, Teruel Existe ha pedido que en el caso de Medicina Interna en Alcañiz cuando en septiembre se incorporen los siete nuevos médicos que han obtenido plaza no haya movimiento de sillas y se tengan que marchar los cuatro que ahora trabajan. De esta forma con las nuevas incorporaciones estaría completa la plantilla con las 11 plazas.

Para la agrupación de electores también es necesario ampliar las plazas de las facultades de Medicina y dar formación a los más de 10.000 médicos sin el MIR que hay en España.