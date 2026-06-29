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29 JUN 2026|

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Teruel Existe exige compensaciones por las pérdidas tras las tormentas y la paralización de la cosecha

La formación atribuye parte de los daños a la falta de planificación del Gobierno de Aragóny reclama que la prevención de incendios debe mantenerse durante todo el año

El concejal de Teruel Existe en Muniesa, Raúl Blasco, en uno de los campos afectados./ TE
El concejal de Teruel Existe en Muniesa, Raúl Blasco, en uno de los campos afectados./ TE

La COMARCA29 06 2026

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Agricultura y GanaderíaMundo RuralSucesos

Teruel Existe ha reclamado al Gobierno de Aragón que asuma responsabilidades por las pérdidas sufridas por numerosos agricultores después de que las tormentas y el granizo dañaran cosechas que permanecían en el campo tras varios días de paralización de las labores de recolección debido al elevado riesgo de incendios. La formación considera que parte de estos perjuicios podrían haberse evitado con una mejor planificación y una gestión más eficaz de la situación.

El concejal de Teruel Existe en Muniesa y consejero comarcal, Raúl Blasco, ha señalado que las restricciones impidieron recoger la cosecha antes de la llegada del temporal, lo que provocó importantes daños en numerosas explotaciones agrícolas. Según ha indicado, los profesionales del campo necesitan "planificación, información clara y medios suficientes" para poder desarrollar su trabajo con seguridad.

Blasco también ha criticado que el Ejecutivo autonómico haya justificado la medida por la falta de efectivos para la prevención y extinción de incendios. En este sentido, sostiene que si los recursos son insuficientes, la responsabilidad corresponde al Gobierno y considera que la situación ha evidenciado problemas de coordinación y gestión dentro de la propia Administración.

Desde Teruel Existe recuerdan que la prevención de incendios debe mantenerse durante todo el año mediante políticas de apoyo a la agricultura familiar, la ganadería extensiva y el mantenimiento del monte, además de reforzar los medios humanos y materiales destinados a la extinción. Por ello, la formación reclama una mejor coordinación entre administraciones y la adopción de medidas extraordinarias que permitan compensar económicamente a los agricultores afectados por estas pérdidas.

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