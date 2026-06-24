Todo lo que necesitas saber para disfrutar de una nueva conmemoración del Compromiso de Caspe

Hay hechos en la historia de los que aprender para no repetirlos nunca más y otros que sirven de ejemplo y que es importante mantener en nuestra memoria. El Compromiso de Caspe pertenece a este segundo grupo y la Conmemoración que se celebra desde hace 29 años en la localidad, el formato más llamativo para recordarlo. El diálogo frente a la guerra es el valor que se puso sobre la mesa el 28 de junio de 1412, cuando hubo que elegir a un rey tras la muerte sin descendencia de Martin I ‘El Humano’ y ahora esa misma historia se rememora a través de la obra central ‘El Compromiso de Caspe: la elección de un rey’, que se representará este sábado 27 a las 23.00 en la escalinata de La Colegiata.

El núcleo de la historia no cambia y se relata fidedignamente en base a la documentación e investigación existente hasta la fecha. No será ninguna sorpresa que los nueve Compromisarios, tres del reino de Valencia, tres del de Cataluña y tres del de Aragón, tendrán que elegir de entre los pretendientes al trono de la Corona de Aragón, quién será el siguiente monarca y que dicha decisión recaerá sobre Fernando de Antequera. No obstante, la obra sí que sorprenderá con el resto de sus escenas y personajes que, por ejemplo, incorporan una introducción protagonizada por varios niños que se estrenan con personajes que tienen texto.

Entre las novedades de este año también destaca la renovación de las cuatro farsas que se representan en cuatro barrios de la localidad y que, además, serán más breves que en ediciones anteriores. Con su característico humor, guion en verso y picaresca; las obras trasladarán aspectos más cotidianos del siglo XV. Darío Español, CEO de HP Lab -empresa a cargo de la coordinación de la obra central, las farsas y el campamento recreacionista- señala que precisamente el objetivo de estas obras en tono sarcástico es “tratar la parte más alegre de la Conmemoración”.

La recreación se complementa con los ambientes y talleres del campamento medieval que reunirá a distintos grupos de recreadores que llegan desde distintas partes del país. Se abordarán temáticas como el uso de aves rapaces para cazar y marcar estatus social, o los tipos de armas de la época.

Tascas y gastronomía

En cuanto a las actividades, la Conmemoración cuenta con un programa de tres días con más de 100 actos. Las tascas, bodegas y mercados concentran buena parte de las propuestas con talleres, juegos infantiles, puestos de oficios o sesiones de música, entre otros. Asimismo, entre las novedades destaca el cambio en el espectáculo que se ofrece tras el acto central que, en las últimas ediciones, era un videomapping y este año será una combinación de teatro, circo acrobático y fuego.

Para los amantes de la historia, desde la Oficina de Turismo se ofrecerá una nueva visita guiada denominada ‘Santa María La Mayor, testigo de la historia del Compromiso’. Por otra parte, el Ayuntamiento reconocerá la labor e implicación de los más de 100 voluntarios y recreacionistas que hacen posible esta Conmemoración. Para ello, se entregarán este sábado a las 11.00, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, varias réplicas de la Placa al Mérito Turístico de la Conmemoración del Compromiso de Caspe a los representantes de los distintos grupos de voluntarios.

En esta edición se distribuirán hasta siete espacios repartidos en la calle Muro, Carmen, Morera, Emilio Joven Aguilar, en el barrio del Plano y el patio de las Armas. Como novedad, la Cueva de los Chamanes estrenará una almoneda benéfica que destinará lo recaudado a Asadicc y Afedacc. Habrá rifa con lotes disponibles donados por los diferentes establecimientos del municipio. También durante el fin de semana se ofrecerán bocadillos a partir de las 20.00 por un precio de seis euros. Se puede reservar directamente en la tasca o a través del enlace de la página web para agilizar y evitar esperas durante la jornada. Cabe destacar que este año han apostado por organizar el primer concurso de vestimenta medieval en el que se premiara al primero, segundo y tercer atuendo más votado.

También el Mesón del Fraile ya tiene todo preparado para recibir a los medievos. El plato estrella serán brasas del fraile, pero se podrán probar otro tipo de carnes como costillas del rey, tabla y manjares fríos, pinchos morunos, patatas asadas con alioli y tortilla de patatas. Los más pequeños cuentan con su propio menú y hay disponibles especialidades a la brasa. Se ubicará en el Jardín de los Franciscanos y contará con música en directo y una pantalla gigante para poder disfrutar de la retransmisión en directo del acto central. La taberna del Carmen, el barrio del Plano y la Casa del Bosque ofrecerán decenas de propuestas para hincar el diente y pasar las horas de calor de los casos.

Concurso de comida Sefardí

El barrio de La Muela volverá a tener un papel protagonista con dos de sus citas más esperadas: el concurso de platos judíos sefardíes y la farsa de San Indalecio. El concurso de cocina judío sefardí es ya una cita muy asentada en el barrio y suma ya su 17 edición, que reúne a vecinos, participantes y público en torno a la mesa para degustar una cocina que no suele probarse habitualmente y, además, todos los platos que se presentan al concurso se comparten después de forma gratuita con quienes se acercan hasta La Muela.

Las bases del certamen están marcadas por el contexto histórico de 1412, de ahí que los platos no puedan incluir productos llegados de América, como tomate, pimiento, patata o chocolate. Además, al tratarse de cocina judía sefardí, tampoco se permite mezclar leche con carne ni utilizar cerdo o jabalí. A partir de esas normas, se anima a los participantes a tirar de imaginación y preparar recetas sencillas tanto dulces como saladas.

Entre las propuestas válidas caben desde tartas de higos o nueces, platos con pollo, cordero, miel y otras elaboraciones tradicionales adaptadas a los ingredientes de la época. «Lo que queremos es que la gente se anime a hacer más platos» señalaron Ruiz y Porcar, dos de sus organizadoras, que recordaron que todavía se puede participar llevando la elaboración el mismo domingo.