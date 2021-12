Turégano: «La implicación de los jóvenes y mujeres concienciadas es lo que hará avanzar a la sociedad»

Entre las conclusiones extraídas del I Encuentro de Mujeres Vecinales de Aragón celebrado en Alcañiz se acordó crear una red autonómica. ¿Es importante ir todas juntas?

¿Qué sentido tiene el asociacionismo vecinal?

Yo he colaborado siempre en asociaciones vecinales y antes teníamos otras necesidades porque no existía el asfalto ni escuelas infantiles y la sanidad prácticamente tampoco existía. Ahora la situación es otra. Aunque nosotras llevamos 20 años saliendo a la calle denunciando la violencia machista, a raíz de 2017 nos hemos sentido empoderadas porque muchas mujeres nos acompañaban en lo mismo en la calle. Vemos la necesidad de muchas mujeres de luchar por la igualdad y luchamos por eso, por eliminar la violencia machista en los medios urbanos y en los rurales, que para mí era un desconocimiento y en la charla se me han abierto las carnes. Hemos visto en los vídeos lo solas que están y la necesidad que tienen de tener a alguna persona acompañante que les ayude a salir de esa situación.