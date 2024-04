La unidad de Alcañiz no repesca ningún MIR de Medicina Familiar y se queda con una residente

La unidad docente de Alcañiz no ha cubierto en la segunda vuelta ninguna de las siete plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria que se quedaron desiertas en la primera convocatoria. El llamamiento extraordinario ha durado dos días: comenzó el lunes 22 de abril y ha finalizado este miércoles a las 10.00. Sin ningún MIR repescado, se confirma que el sector sanitario tendrá una sola residente, una médico extracomunitaria que trabaja en la actualidad en el centro de salud de Caspe y que vive en la zona. La noticia no ha sorprendido a la unidad docente, ya que el año pasado tampoco se llenaron más vacantes en este periodo de ampliación.

Se trata del segundo año consecutivo en que el sector tendrá un solo MIR. En 2023 también se solicitó una única plaza, frente a las cinco que se ocuparon en 2022 y las siete de 2021. La tendencia negativa preocupa a la unidad docente, que este año se dio a conocer en redes sociales en un intento de revertir la situación. «Los perjudicados somos todos, porque si no se forman nuevos médicos de familia no habrá relevo generacional», advierte Miguel Guiu, jefe de estudios de la unidad docente multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Alcañiz, quien subraya que «de aquí a dos o tres años habrá un nivel importante de compañeros en Aragón que se jubilarán».

Respecto a cuál es el origen del problema de que no se escoja la especialidad de Atención Primaria, Guiu apunta a la propia carrera. «Durante sus estudios no conocen la Medicina de Familia, así que es difícil que después la elijan. No ocurre como en otras especialidades hospitalarias, por las que pasan en sus prácticas», detalla el jefe de estudios. Asimismo, destaca que la medicina familiar «ha evolucionado mucho en los últimos años y que si se la dota de los recursos necesarios es muy potente y puede resolver gran parte de los problemas de salud que tienen los pacientes». En esta línea, insiste en que la solución no pasa por aumentar las plazas ya que se ha visto que «el resultado es que todavía se queden más libres».

La profesional que será residente en la unidad docente de Alcañiz se graduó en Medicina en su país de origen y, al igual que otros médicos extracomunitarios, fue contratada por el Gobierno de Aragón ante la escasez de sanitarios. Ahora esta médico ha decidido seguir formándose en España para obtener la especialización en Medicina Familiar y Comunitaria. La residencia durará cuatro años. Durante los dos primeros, rotará por las diferentes especialidades del Hospital de Alcañiz (cardiología, neumología, endocrinología, traumatología…) y los dos siguientes tendrá que elegir un centro de salud: Alcañiz, Caspe, Andorra o Híjar.

17 plazas de Atención Primaria sin cubrir en Aragón

En el conjunto de Aragón, se han adjudicado cinco de las 22 plazas de médicos de Atención Primaria que quedaron libres en la primera convocatoria. La unidad docente de Teruel ha llenado las tres pendientes, completándose así su oferta de cinco; mientras que Calatayud ha conseguido ocupar dos de sus seis vacantes. Barbastro sigue igual tras esta repesca, sin ninguna plaza cubierta de las seis ofertadas. Tampoco ha variado la situación de Alcañiz, que solo ha adjudicado una de sus ocho vacantes. Por su parte, Huesca (8) y Zaragoza (49) lograron el lleno total el pasado viernes 19 de abril. En total, en la comunidad se ofrecieron 82 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria.

La situación no es mejor a nivel de España. El llamamiento extraordinario ha permitido asignar 227 plazas de Atención Primaria, sin embargo, otras 246 se han quedado sin dueño frente a las 131 desiertas en 2023. En total, 3.460 personas en todo el país podían concurrir en este segundo llamamiento. Además, se había ampliado el cupo de extracomunitarios con 355 vacantes más.

Los facultativos que han obtenido plaza tomarán posesión de la misma entre los días 6 y 7 de mayo.