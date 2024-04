Urquizu dice que la reforma del parque no es la que él proyectó cuando era alcalde de Alcañiz

El Partido Socialista de Alcañiz, que gobernó la ciudad en la pasada legislatura, asegura ahora que «no tiene nada que ver» con el diseño de la reforma del parque de la avenida Aragón que comenzó a gestarse en su mandato y que al darse a conocer a generado un movimiento contrario que está recogiendo firmas para que no se ejecute. El portavoz socialista, el exalcalde Ignacio Urquizu, salió al paso en rueda de prensa este lunes y afirmó que el proyecto de obra se licitó el 30 de junio de 2023, cuando Miguel Ángel Estevan (PP) ya llevaba 18 días en la alcaldía.

Urquizu centró sus críticas en que el proyecto realizado por el estudio alcañizano MMT Arquitectos contempla la eliminación de todos los elementos de seguridad vial y su partido es partidario de que se mantenga el puente y «parte» de la seguridad vial. Aseguró que cuando era alcalde consiguió una subvención de 484.000 euros para la reforma del parque y encargó a la arquitecta municipal la redacción de los pliegos para sacar a concurso la redacción del proyecto de obra. Según Urquizu, le indicó a la arquitecta municipal que en los pliegos incluyera específicamente que el diseño debía contemplar el mantenimiento del puente y algunos elementos de seguridad vial, pero finalmente no fue así. «Las bases no tienen nada que ver con lo que yo le indiqué a la técnico cuando era alcalde», afirmó.

El otro elemento que ha generado polémica es la eliminación del vallado, con el que sí que están de acuerdo los socialistas. De hecho, cuando en febrero de 2023 anunciaron la remodelación ya destacaron que «en la reforma se eliminará el vallado exterior para ser accesible desde cualquier lado».

Urquizu criticó que el equipo de gobierno liderado por el PP no llevó a comisión el pliego y no ha sido hasta ahora cuando han conocido el diseño del proyecto y que en las bases no se protegía el puente y algunos elementos de la seguridad vial. Para Urquizu el alcalde ha realizado una «dejación de funciones» porque debería haber estado encima del diseño que realizó el estudio MMT Arquitectos y realizar los cambios que considerara durante el proceso creativo.

Para el portavoz socialista, el equipo de gobierno debería haber presentado el proyecto en un Consejo de Ciudad para darlo a conocer a la ciudadanía. Ahora le piden que «escuche» lo que opinan los vecinos de Alcañiz y el movimiento que ya ha recogido más de 2.000 firmas. «Nosotros cada vez que había un proyecto importante convocábamos un consejo de ciudad. Lo presentábamos públicamente y permitíamos que la gente opinara», dijo.