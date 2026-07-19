El utrillense Raúl Navarrete conquista el podio en casa y continúa lider: «Motorland significa toda mi infancia»

Mientras tanto, el piloto seguirá centrado en el campeonato antes de definir su futuro deportivo de cara al año que viene, con el sueño de llegar algún día al Mundial de Superbike .

Navarrete repasa con La COMARCA las claves de un intenso fin de semana marcado por el calor extremo. También explica los incidentes que condicionaron sus resultados en ambas carreras y se muestra convencido de que el título se decidirá en las dos últimas pruebas que se disputarán en septiembre en Navarra y Valencia.

Raúl Navarrete se marcha de Motorland Aragón con un balance positivo tras lograr un tercer y quinto puesto que le permiten conservar el liderato en la clasificación general de la Yamaha R7 Cup antes del parón estival. El piloto de Utrillas reconoce que su objetivo en casa era luchar por la victoria en el circuito de su casa, aunque valora especialmente un podio que, por su vínculo con el trazado alcañizano, tiene un significado especial.

Primero de todo, ¿Cómo estás?

Muy bien. Muy contento. Hemos hecho un tercer y quinto puesto que para el campeonato van bien. Sobre todo hace muchísimo calor aquí en Aragón, pero estoy muy contento.

¿Tenías ganas ya de estar aquí en casa, en Motorland Aragón?

Sí, obviamente. Motorland siempre es especial, ya que es la carrera de casa y siempre va a ser especial.

¿Qué significa para ti este trazado?

Básicamente significa toda mi infancia. Desde que empecé con las motos, he venido aquí a entrenar y siempre he corrido aquí. Es mi circuito favorito. Sinceramente, para mí es lo más.

¿Con qué sensaciones llegabas a esta tercera cita del campeonato?

Iba con buenas sensaciones, ya que veníamos de conseguir dos primeros puestos en Navarra, un segundo y un quinto lugar en Estoril. Veníamos con ganas porque es la carrera de casa.

Tras el gran inicio en Navarra con doblete, en Estoril acabaste segundo y quinto. ¿Venías a casa con la intención de lograr la victoria, con todo lo que significa ello emotivamente, o con el objetivo de no cometer errores y mantener el liderato en la clasificación general?

Mi intención principal era pensar solamente en la victoria. No hay que sacar aún la calculadora para el campeonato. Hay que seguir trabajando carrera a carrera. No se ha podido conseguir la victoria, pero igualmente estoy contento con el resultado. Hemos trabajado muy duro para esto.

Tu principal rival, Hodei Martínez, te quitó la pole position en la jornada del sábado. ¿Qué te faltó para lograr esa primera posición de la parrilla?

Creemos que ha faltado un poco de tiempo. Nos permitieron dos juegos de neumáticos para la crono y las dos carreras. Decidimos arriesgar más para la pole, haciendo dos vueltas lanzadas, pero al final no la conseguimos. Los rebufos nos han perjudicado… Aun así, estamos contentos por esa segunda posición en la parrilla.

Un final igualado y ajustado que ha terminado con una tercera posición, quizás no lo que esperabas, pero al final, este tipo de carreras también sacan lo mejor de ti. ¿Qué lecturas y conclusiones sacas de esta primera carrera?

Ha sido una carrera de un mano a mano entre tres. Los tres primeros nos hemos escapado de todos. La carrera ha sido una lucha todo el rato y al final me he quedado tercero por un problema de neumáticos. Se me ha acabado el neumático trasero. Pero bueno, igualmente estamos ahí adelante y eso es lo importante.

La primera carrera ha sido a las 9.00 de la mañana, la segunda casi a las 15.00 del mediodía. ¿Qué diferencia ha habido entre la primera carrera y la segunda? Aparte del calor.

Como bien dices, la temperatura es la gran diferencia. En esta segunda carrera, en medio del grupo de cabeza, que era más grande que en la primera carrera, hacía mucho calor. Ha sido una carrera muy dura.

Después de liderar durante gran parte de la segunda carrera, ¿qué ha pasado en esa séptima vuelta donde te has ido largo?

He entrado en la primera curva, no me ha entrado la marcha y la moto se ha puesto en punto muerto. He intentado recuperarme, pero me he ido largo. He intentado entrar lo más rápido posible con cuidado, pero he tenido casi un toque con un piloto. Lo he vuelto a adelantar. He ido luchando y llegando al grupo delantero y al final he llegado y logrado la quinta posición.

En la novena vuelta casi te llevan por delante en la caída de Adrián Rodríguez y Marco Díaz, ¿no? ¿Esto te ha afectado para lograr coger al grupo de nuevo?

Desde mi perspectiva, Paula Ramos ha quedado un poco parada. Yo creo que al esquivarla, Marco ha tenido que frenar para no golpearme y ha bloqueado los frenos y se ha caído. Es lo que pienso yo. Yo no he notado ningún contacto. Sí que es verdad que he escuchado el arrastron. He escuchado un fuerte golpe, pero he mirado para atrás para ver qué había pasado y he visto que no estaban. La verdad es que ha faltado poco para que me dieran. He notado un ligero toque, no mucho, pero sí algo.

¿Y cómo valoras la segunda carrera?

Ha sido una carrera positiva. Sí que es verdad que tenemos que mejorar muchos aspectos de mi estilo de pilotaje y del circuito de la moto, pero en lo general my positivo. Con muchas ganas de la siguiente carrera.

¿Qué ha faltado para que el fin de semana sea perfecto?

Obviamente ganar. No ha sido posible, pero lo hemos intentado que es lo importante. Hemos dado el 100%.

Te vas de Motorland manteniendo el liderato de la clasificación general. Hasta septiembre no vuelve la competición. ¿Cómo serán estos meses para ti?

Sobre todo toca descansar. Y después seguir trabajando otra vez hasta Valencia. Hay que trabajar muchos aspectos. Prepararme fuerte para Valencia y Navarra y con emoción de lo que viene.

Solo quedan dos citas, Valencia y Navarra, en dos semanas correlativas en septiembre. Tú, Hodei y Daniel en apenas 4 puntos. ¿Qué esperas de estos próximos compromisos? Estamos todos ahí. Será una pelea de tres que va a ser increíble.

Estamos todos ahí. Será una pelea de tres que va a ser increíble.

Y tras finalizar la copa Yamaha R7, ¿qué le depara el futuro a Raúl Navarrete?

De momento estamos a la espera de ver si sale alguna otra oferta en algún sitio. Yo estoy abierto tanto a la categoría de Sportbike del Campeonato de España como a la del Mundial. Todo eso se verá. Es el futuro y hay que mirar con precaución, con mucha calma y debemos centrarnos en el ahora. Ya se verá para las próximas temporadas.

¿Un sueño?

El sueño sería llegar al Mundial de Superbike.

Hoy es 19 de julio de 2026, recordarás el día siempre por correr en casa, pero inevitablemente la actualidad manda y debo hacerte la pregunta. ¿Verás la final del Mundial entre España y Argentina?

Sí, obviamente. A ver si gana nuestra España.

¿Un pronóstico y goleadores?