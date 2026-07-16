El viaje de Carlo Ayhllón de México a Calanda, la tierra de Gaspar Sanz, uno de sus ídolos

Carlo Ayhllón no dudó en tomar un avión desde Ciudad de México para presentarse en el Buñuel Calanda International Film Fest (BCIFF), donde tenía varios cometidos. Uno de ellos, era presentar el documental 'Mutación', su ópera prima en la que habla del proceso creativo de una obra para orquesta sinfónica, piano, guitarra eléctrica... "De lo que es ser compositor", dice.

Calanda no es solo la cuna de Luis Buñuel para el músico. También es la cuna de Gaspar Sanz, autor de las partituras con las que él, como guitarrista clásico, aprendió a tocar siendo un niño. "Hay magia en Calanda", avanza. "Primero estudié guitarra, luego composición, y venir a tocar música de un compositor que toco desde niño, ha sido algo mágico", apunta. Ofreció el recital el fin de semana, y siente que hacer el puente de México-España con obras de su autoría, también de Ernesto García León, de México, y aquí en España, de Gaspar Sanz, y como más contemporáneo, Tomás Marco, "fue algo mágico".

Llegó a Gaspar Sanz por su maestra de música antigua Isabel Villey, por su maestro Carlos Hinojosa, a quienes les "gustaba mucho Gaspar Sanz". Así conoció la obra del calandino, aunque lo tocó hace mucho tiempo y en Calanda se ha reencontrado con su música.

Unos han llegado a Calanda por Buñuel, otros por Gaspar Sanz y otros, por ambos. "Yo por los dos, es un gran festival", dice. El buen hacer de Ayhllón se pudo disfrutar ya la primera noche, porque es quien ha puesto la música a la película 'Memoria de los Olvidados', de Javier Espada que se proyectó la noche del sábado. Esto, dice que le ha proporcionado más cercanía con el festival y con Buñuel. También se visionó 'Mutación', y además 'Los Amantes se despiden con la mirada', del director Rigoberto Perezcano, película que tuvo su estreno internacional y de la que es autor de la música original.

Además de toda esta actividad, dio un recital para guitarra. "Ha sido maravilloso, ha sido una experiencia increíble porque mis pasiones están centradas en este festival, no puedo pedir más", valora.

Lanzarse a lo audiovisual

Aventurarse a realizar un audiovisual no fue algo planeado, sino que una cosa llevó a la otra. Ayhllón pensó que, como compositor es importante dejar la obra de uno mismo, ya que a veces la música contemporánea se toca una vez para orquesta y ya nunca más. "Primero hice una especie de corto documental para dejar algo ya hecho, y salió un largo, me hice una escaleta, me emocioné, ya le puse narrativa y creo que quedó bien, ha ganado premios", sonríe. , ¿no? Habrá más, ¿no? Esperemos, esperemos.