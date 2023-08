«Voy a Santa María un día más»: de la letra a la grabación del nuevo himno del Alcañiz C.F.

Un libro, un documental, una exposición y también un recién estrenado himno. La huella del centenario del Alcañiz Club de Fútbol quedará registrada en diferentes soportes para la historia, aunque la canción -lo primero que ve la luz- será seguramente la que permanezca en la memoria colectiva. La letra con versos como «Voy a Santa María un día más» -que «recuerda a los niños cuando van por la calle con su mochila de la escuela del fútbol»- se cantará de ahora en adelante en cada partido. El proceso de creación ha sido «muy largo» (ha durado casi tres años), pero también «muy gratificante». Casi una decena de músicos, cantantes y letristas bajoaragoneses han intervenido para hacer las delicias de los aficionados.

La idea del himno nació en la junta del centenario del Alcañiz Club de Fútbol. Uno de sus integrantes y también miembro de la junta del club, Antonio Navarro, contactó con su amigo Óscar Soriano, músico y productor de Alcañiz. «Pasada la pandemia, vino y me propuso si quería hacer la canción. Acepté el reto. Una tarde me junté con mi hermano gemelo César y nos liamos a tocar la guitarra. Él trajo una propuesta y yo tenía otra. Surgió una primera canción que dejamos grabada», recuerda Soriano. No fue hasta un año después que la melodía se desempolvó para empezar a trabajarla con otros instrumentos. «Cuando presenté el proyecto al club, el himno solo tenía voces de guitarra, de bajo y de laúd. Fue un poco difícil transmitir que ese no iba a ser el resultado final», detalla.

Poco a poco el himno fue «cogiendo color» en los estudios Master Logic de Juan Carlos Mampel en Mas de las Matas. Se ha incluido una batería acústica con el alcañizano Robi, se ha secuenciado el bajo con Óscar Soriano, se ha incorporado una guitarra eléctrica y también guitarras acústicas, y suena hasta un violín interpretado por la calandina Ania Placzkowska. «Empezamos grabando pista a pista. Lo último fue la voz, porque el cantante siempre tiene que cantar encima de una base ya muy bien grabada y elaborada para que pueda darle el máximo sentimiento», explica Mampel.

Grabación del himno del Alcañiz en los estudios Master Logic en Mas de las Matas./ Alberto Gracia

La voz de Antonio Clavería, de ‘Uña y Carne’

La voz del himno será fácilmente reconocida entre los alcañizanos, ya que es la de uno de sus artistas más conocidos, Antonio Clavería, del grupo ‘Uña y Carne’. «Recibí una llamada de Óscar Soriano para proponerme un reto gordo. Cuando un club cumple 100 años y decide que la voz tienes que ponerla tú, aceptas, pero el vértigo esta ahí», rememora entre risas Clavería, quien ha afrontado el proyecto «con todas las ganas de mundo y con una alegría muy grande». «Hemos mimado mucho la canción para que quede bonita y guste a todo el mundo», afirma.

El autor es el alcañizano Jorge Vílchez, quien se ha estrenado como letrista. «La letra es muy bonita, la hizo mi compadre, que es un máquina. Con ella logra llegar al corazón», valora. También Óscar Soriano está seguro de que la letra «va a calar en la gente» porque «describe muy bien al club» y es «muy pegadiza». «Hay una parte de la canción que dice ‘Voy a Santa María un día más’ y yo visualizo a los niños cuando van con la mochila de la escuela del fútbol de Alcañiz andando por la calle», describe Soriano con una sonrisa en la cara.