La zona de salud de Cantavieja pierde tres médicos y reducirá horas de consulta

Desde febrero, faltarán tres de diez médicos en el área de salud de Cantavieja. De los cinco sanitarios de atención primaria y cinco Médicos de Atención Continuada (MAC) que están asignados, pasarán a solo tener cubiertas tres plazas de titulares y tres de MAC. La situación obliga a que el resto de la plantilla tenga que doblar esfuerzos, y se prevé tener que realizar recortes en las horas de consulta. «Nos tenemos que multiplicar, estamos menos y llegamos donde llegamos. Pero podemos decir que se van a quitar días de consulta, no hay más», denuncia Miguel Ángel Serrano Godoy, coordinador de la zona.

La situación se debe a varios factores. Por un lado, la marcha voluntaria del médico de Mirambel y Tronchón, que coincide con la baja de la médico de La Iglesuela del Cid. Dos vacantes que se suman a la plaza MAC que no se cubrió tras la jubilación del anterior profesional que la ocupaba. Por ello, desde el Gobierno de Aragón explican que «el sector sanitario de Alcañiz ha realizado desde el primer momento la búsqueda de médicos», aunque por el momento, «las bolsas de trabajo están a cero y no se ha logrado encontrar a ningún facultativo».

NOTICIA RELACIONADA

Ante ello, desde el Centro de Salud no ven una posible solución a corto plazo. Mientras que, a largo plazo, son conscientes de la edad «avanzada» de la plantilla, que no juega a su favor. Los tres médicos actuales en servicio, el de Cantavieja, la médico de Villarluengo y el de Fortanete, tienen más de 60 años. También es el caso de uno de los Médicos de Atención Continuada. «A lo largo de este año podemos encontrarnos con un auténtico caos, en mayo decido si prorrogo y continúo trabajando o no, se podría complicar aún más. Si alguno nos jubilamos este año aquí no se queda nadie», subraya el médico.

Esta problemática se arrastra desde hace tiempo, y parece ya enquistada. De hecho, en el último medio año las consultas de Villarluengo, Pitarque y Montoro ya se habían reducido. Además, se repite en más puntos de Aragón, pero en este caso, la dispersión del territorio aumenta la dificultad del trabajo, con pueblos a una significativa distancia y carreteras en las que, en invierno, se empeora el tránsito. «En un día tienes que ir a Cantavieja, Mirambel y Tronchón que son casi 60 kilómetros y otro de Fortanete a La Iglesuela del Cid otros 30, los tiempos no dan», explica Serrano.

Incumplimiento de las condiciones laborales

El área sanitaria atiende a una población de 1.482 personas distribuidas entre el propio centro de salud y cinco consultorios de referencia de ocho municipios: Cantavieja, La Iglesuela del Cid, La Cuba, Mirambel, Tronchón, La Cañada de Benatanduz, Fortanete, Pitarque y Villarluengo. Todos los días debe haber dos médicos de guardia al tener dos puntos de atención continuada: el Centro de Salud de Cantavieja y el PAC de Villarluengo. Algo que, como explican, parece «imposible» de cubrir entre tres médicos.

NOTICIA RELACIONADA

Esa falta de plantilla provoca que los sanitarios en activo deban cubrir las horas y, con ello, no puedan tomarse las libranzas correspondientes, ante lo que esperan una respuesta del Gobierno de Aragón. «No se cumplen los días libres y no sabemos cuándo podremos hacerlos, porque nunca estamos la plantilla completa. Además, arrastramos vacaciones y moscosos pendientes del año pasado. Llegaremos a marzo y abril, con Semana Santa de por medio y esto será imposible», denuncia Serrano. Y es que, en esa fecha, a la acumulación de días se sumará el aumento de población en los pueblos por la llegada de segundos residentes. «No vamos a llegar a dar el servicio, Cantavieja mantendrá los cinco días de consulta, pero los demás pagarán las consecuencias, es imposible llegar, aunque nos sacrifiquemos», advierte.

En negociaciones con DGA

Por ello, continúan reivindicando y peleando por una situación que ven «insostenible». Desde la dirección de Atención Primaria de la DGA, por su parte, están estudiando con el equipo de profesionales de la zona de salud cómo repartirse la carga de trabajo y ver «la mejor manera de atender a la población con equidad, calidad y accesibilidad». Ya se han mantenido dos encuentros «complicados», en los que los responsables del área de Cantavieja han hecho una propuesta que ahora confían que se apruebe. «Tenemos que negociar con la gerencia, estamos pendientes de otra reunión, pero parece que van a aceptar la propuesta, es viable y confío», señalan.

Desde Atención Primaria inciden en que siguen buscando médicos para trabajar en la zona, a pesar de las circunstancias que dificultan la atracción de profesionales. Entre ellas, la falta de viviendas disponibles para acogerlos, aunque señalan que también se está trabajando en ese ámbito con la colaboración de los municipios.

Somos personas, no robots. Haremos todo lo posible, pero llegaremos donde lleguemos Miguel Ángel Serrano Godoy. Coordinador del área de salud de Cantavieja

La propuesta planteada por los sanitarios del Maestrazgo recoge que, al menos, se cubra una de las plazas vacantes. «Sabemos que la situación es complicada, pero por todos los medios al menos deben encontrar un compañero, lo antes posible», añade Godoy, quien confiesa que no son momentos fáciles. «Lo intentamos llevar de la mejor forma posible y con actitud, cruzamos los dedos para que ninguno enfermemos. Pero somos personas, no robots, haremos todo lo posible, pero llegaremos donde lleguemos«, concluye.