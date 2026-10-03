Actualizado 20:28

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

03 OCT 2026|

Actualizado 20:28

El Alcañiz C.F. forma a sus entrenadores y delegados en primeros auxilios

La sesión práctica, impartida por dos enfermeros, incluyó simulaciones de situaciones reales y formación sobre el uso de los dispositivos de RCP

Entrenadores, auxiliares y delegados del club durante la sesión práctica / Cedida
Entrenadores, auxiliares y delegados del club durante la sesión práctica / Cedida

Jesús Burgos03 10 2026

Comentar

Alcañiz

DeporteFútbol

El Alcañiz Club de Fútbol ha organizado una sesión práctica de primeros auxilios dirigida a sus entrenadores, auxiliares y delegados con el objetivo de mejorar su capacidad de respuesta ante lesiones y situaciones de emergencia que puedan producirse durante un partido.

La formación se celebró este viernes en las instalaciones del club y permitió a los participantes conocer cómo actuar desde el momento en el que se produce una lesión hasta la llegada de los servicios médicos o de emergencia. La sesión tuvo un carácter eminentemente práctico, con ejemplos y simulaciones de situaciones reales.

Formación para actuar ante una lesión

Uno de los principales objetivos de la actividad ha sido que los responsables de los diferentes equipos del Alcañiz C.F. tengan claro qué deben hacer y qué actuaciones deben evitar ante los distintos percances que pueden producirse durante un encuentro. La iniciativa parte de la importancia de que entrenadores, auxiliares y delegados, que en muchas ocasiones se encuentran en primera línea ante una lesión, sepan responder con rapidez y seguridad.

Durante la sesión también se explicó cómo utilizar los dispositivos de reanimación cardiopulmonar (RCP) disponibles en las instalaciones del club y dónde se encuentran, de manera que los participantes puedan localizarlos y utilizarlos correctamente en caso de emergencia. La jornada permitió además plantear dudas y situaciones concretas que pueden darse durante un partido para resolverlas de forma práctica.

Impartida por dos enfermeros

La formación corrió a cargo de Marta Alquézar y Bernard Aguiló, enfermeros con años de experiencia, que compartieron sus conocimientos con los integrantes del Alcañiz C.F. La sesión se realizó bajo la cobertura del programa ‘Alcañiz Soy Sana’ del Ayuntamiento de Alcañiz, cuyo apoyo ha agradecido la entidad deportiva.

Con esta iniciativa, el Alcañiz Club de Fútbol refuerza la formación de sus responsables en materia de primeros auxilios y prevención, con el objetivo de mejorar la seguridad de sus jugadores y garantizar que quienes están a pie de campo sepan cómo actuar ante una posible emergencia.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Más de 60 expositores ofrecen un paseo por la historia de Alcañiz entre objetos de colección de la Feria Militaria

FOTOGALERÍA. La cita de coleccionismo atrae a decenas de visitantes pese a cambiar su ubicación al Recinto Ferial debido a las alertas metereológicas

Comentar

Más de 60 expositores ofrecen un paseo por la historia de Alcañiz entre objetos de colección de la Feria Militaria

Alertan de estafas telefónicas sobre cambios en la compañía de internet en el Bajo Aragón: «El precio que me pedían no dejaba de subir»

Los delincuentes buscan los datos bancarios de las víctimas haciéndoles creer que la empresa con la que tienen contratado el servicio de Wi-Fi va a cortar durante varios meses en...

Comentar

Alertan de estafas telefónicas sobre cambios en la compañía de internet en el Bajo Aragón: «El precio que me pedían no dejaba de subir»

Más de 250 expertos dan vida a un Congreso de Humanismo que descubre un nuevo hito sobre Alcañiz

La investigación de José María Maestre constanta que las pinturas del atrio del Castillo alcañizano representan la muerte de Guzmán el Bueno

Comentar

Más de 250 expertos dan vida a un Congreso de Humanismo que descubre un nuevo hito sobre Alcañiz

Motorland abre las inscripciones para el Classic Festival, que se celebrará del 23 al 25 de octubre

Las tandas en el circuito y la participación en la Classic Parade ya pueden reservarse a través de la web del trazado alcañizano

Comentar

Motorland abre las inscripciones para el Classic Festival, que se celebrará del 23 al 25 de octubre

Más de tres décadas en el Mar de Aragón: el campeonato internacional Caspe Bass reúne a 56 parejas de siete países

El campeonato internacional de pesca deportiva reúne a 112 participantes de España, Alemania, Austria, Francia, Italia, Rumanía y Eslovaquia en una cita consolidada tras más de tres décadas de trayectoria

Comentar

Más de tres décadas en el Mar de Aragón: el campeonato internacional Caspe Bass reúne a 56 parejas de siete países

El Mundial de WorldSBK volverá a Motorland Aragón del 21 al 23 de mayo de 2027

La Aragón Round será la quinta cita del campeonato y reunirá a WorldSBK, WorldSSP, WorldSPB y la Yamaha Cup en un fin de semana con carreras y actividades para los...

Comentar

El Mundial de WorldSBK volverá a Motorland Aragón del 21 al 23 de mayo de 2027
Periódico del Bajo Aragón Histórico