El Alcañiz C.F. forma a sus entrenadores y delegados en primeros auxilios

El Alcañiz Club de Fútbol ha organizado una sesión práctica de primeros auxilios dirigida a sus entrenadores, auxiliares y delegados con el objetivo de mejorar su capacidad de respuesta ante lesiones y situaciones de emergencia que puedan producirse durante un partido.

La formación se celebró este viernes en las instalaciones del club y permitió a los participantes conocer cómo actuar desde el momento en el que se produce una lesión hasta la llegada de los servicios médicos o de emergencia. La sesión tuvo un carácter eminentemente práctico, con ejemplos y simulaciones de situaciones reales.

Formación para actuar ante una lesión

Uno de los principales objetivos de la actividad ha sido que los responsables de los diferentes equipos del Alcañiz C.F. tengan claro qué deben hacer y qué actuaciones deben evitar ante los distintos percances que pueden producirse durante un encuentro. La iniciativa parte de la importancia de que entrenadores, auxiliares y delegados, que en muchas ocasiones se encuentran en primera línea ante una lesión, sepan responder con rapidez y seguridad.

Durante la sesión también se explicó cómo utilizar los dispositivos de reanimación cardiopulmonar (RCP) disponibles en las instalaciones del club y dónde se encuentran, de manera que los participantes puedan localizarlos y utilizarlos correctamente en caso de emergencia. La jornada permitió además plantear dudas y situaciones concretas que pueden darse durante un partido para resolverlas de forma práctica.

Impartida por dos enfermeros

La formación corrió a cargo de Marta Alquézar y Bernard Aguiló, enfermeros con años de experiencia, que compartieron sus conocimientos con los integrantes del Alcañiz C.F. La sesión se realizó bajo la cobertura del programa ‘Alcañiz Soy Sana’ del Ayuntamiento de Alcañiz, cuyo apoyo ha agradecido la entidad deportiva.

Con esta iniciativa, el Alcañiz Club de Fútbol refuerza la formación de sus responsables en materia de primeros auxilios y prevención, con el objetivo de mejorar la seguridad de sus jugadores y garantizar que quienes están a pie de campo sepan cómo actuar ante una posible emergencia.