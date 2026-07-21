El Bajo Aragón Histórico afronta su tercera ola de calor del mes de julios con temperaturas alcanzarán hasta los 41º, la máxima de la comunidad, en localidades como Caspe. Las localidades cercanas de Alcañiz e Híjar rondarán los 39º. Desde la AEMET se ha establecido para esta tarde el aviso naranja por altas temperaturas en todo el territorio.

Durante la pasada noche los vecinos de algunos pueblos ya notaron la subida de los termómetros sufriendo noches tropicales. Híjar y Caspe han registrado la mínima más elevada con 23,4º, mientras que en Castellote las temperaturas tampoco han dado tregua y se ha llegado a los 22,5º.

Para la jornada de este miércoles se espera que el calor suavice sin superar la barrera de los 40º en ningún municipio, pero manteniendo la alerta naranja por altas temperaturas. Sin embargo, el jueves se sufrirá un repunte en los termómetros, llegando al pico de la ola de calor, con gran parte de las localidades marcando más de 37º. El punto más alto de Aragón volverá a ser Caspe, donde se marcan los 42º como cifra esperada. Por su parte otras localidades como Híjar y Alcañiz alcanzarán los 41º y Valderrobres los 40º.

Alerta roja por incendios

INFOAR, por su parte, mantiene la alerta roja por incendios en prácticamente toda la comunidad. Con un riesgo de alta intensidad por la propagación de incendios en todo el territorio. Además, la disponibilidad de combustible muerto es muy alta o total en la mayor parte de Aragón.

Mapa de la Comunidad, en alerta roja por incendios / INFOAR

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón recomienda extremar las precauciones, evitar la exposición prolongada al sol, reducir la actividad física intensa al aire libre durante las horas de mayor calor y permanecer en lugares frescos o climatizados siempre que sea posible.

También se aconseja beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed; utilizar ropa ligera, clara y transpirable; protegerse con gorra, gafas de sol y crema solar; realizar comidas ligeras; evitar el alcohol y las bebidas muy azucaradas; y no dejar a menores, personas mayores ni animales dentro de vehículos estacionados.

Protección Civil recuerda además la importancia de extremar la prudencia en el medio natural y evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio. El Gobierno de Aragón insiste en prestar especial atención a las personas más vulnerables, como mayores, menores, personas con enfermedades crónicas o quienes trabajan o realizan actividades al aire libre. cualquier actividad que pueda originar un incendio.