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16 SEP 2026|

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El concurso Galería Cincuenta700 de Caspe arranca con los primeros trazos de los cuatro murales urbanos participantes

FOTOGALERÍA. Las obras se presentarán al jurado profesional y al público este domingo a las 12.00

Los murales se ubican todos en una misma explanada./ J.B.
Los murales se ubican todos en una misma explanada./ J.B.

La COMARCA16 09 2026

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Caspe

Cultura y Ocio

Con sus brochas, pinturas y una fachada asignada, los cuatro participantes en el concurso Galería Cincuenta700 de Caspe han comenzado este martes a crear sus murales en la explanada entre la calle Gaillac y la calle Río Ebro. Todos tendrán hasta este domingo de plazo para finalizarlas y presentarlas ese día a las 12.00, en persona, al jurado profesional y al popular. Los concursantes optan a un premio de 1.000 euros, para la obra elegida por el jurado oficial, y otro de 500, para la propuesta más votada entre el público asistente.

La temática es libre, pero se valora positivamente la inclusión de elementos identitarios de Caspe. Según los bocetos que enviaron los participantes en la fase de selección, las obras acercarán temáticas como el Mar de Aragón, la ganadería o el transporte de agua en cántaro, tal y como se hacía antaño. Los finalistas por haber sido elegidos ya cuentan con una remuneración de 2.400 euros y son Juan Navarro (Madrid), Amanda Arruti (Valencia), Daniel Martín (Zaragoza) y Daniel Vera (Zaragoza).

En cuanto a la logística, el Ayuntamiento, como organizador, se hace cargo del alojamiento de los artistas, así como de la preparación de los muros con tratamientos y fijadores específicos para que cuando lleguen puedan comenzar a trabajar. Se les proporciona sistemas de elevación, puntos de suministro de agua y baños portátiles. En definitiva, las comodidades para facilitar su estancia y el desarrollo de su trabajo.

El objetivo de este certamen, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Zaragoza es "convertir el propio municipio en una galería de arte, en un gran museo público en espacios a veces olvidados o desconocidos para el turista", ha destacado la alcaldesa, Ana Jarque. De este modo, se propicia que el espectador disfrute de distintas piezas artísticas, sin necesidad de proponérselo, dando un nuevo sentido a unos espacios que, de otra forma, pasan desapercibidos.

El arte urbano propondrá al visitante nuevos recorridos de interés que le llevarán a conocer puntos de la localidad no incluidos en los recorridos turísticos habituales en los que el patrimonio también estará presente. Asimismo, la ampliación del catálogo de murales urbanos en la localidad favorece también la mejora de la imagen de ciertos espacios, la promoción turística y la dinamización cultural. Desde el Ayuntamiento aseveran que, con esta iniciativa, Case se convierte en "un lugar más agradable para sus vecinos y con un nuevo atractivo para el visitante".

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