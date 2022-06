Andorra cede el testigo a Huesca, que vive la gran fiesta del cine aragonés con los Premios Simón

El cine aragonés volvió a reunirse en torno a la gala de los Simón, unos premios que en esta ocasión no dejaron trofeo en las vitrinas de ninguno de los cuatro trabajos con sello bajoaragonés nominados. La cita se celebró en Huesca que tomó el relevo a Andorra como anfitriona en la segunda vez que sale la gala de la capital aragonesa.

Competían ‘Buñuel, un cineasta surrealista’, de Javier Espada; ‘No te verán correr’, de Miguel Casanova; José Ángel Guimerá optaba con ‘Pierres Vedel y la Magia del Agua’ y con ‘Tren a Saturno’; y el documental de Vicky Calavia ‘Elvira de Hidalgo. Donare la Divinità’.

El largo ‘Héroes. Silencio y rock & roll’ y el corto ‘Vuelve con mamá’ fueron las triunfadoras con cuatro estatuillas cada una. Eugenio Monesma, autor de más de 2.800 documentales etnográficos rodados en todas las comarcas, recogió el de Honor.

Palmarés:

MEJOR LARGOMETRAJE: Héroes. Silencio y Rock&Roll. Alexis Morante (Ganador)

Nominaciones:

Armugán – El último acabador. Jo Sol

Buñuel, un cineasta surrealista. Javier Espada

García y García. Ana Murugarren

MEJOR DOCUMENTAL: Los muros vacíos. José Manuel Herráiz e Isabel Soria (Ganador)

Nominaciones:

Ansó: rasmia, funcias y muita historia. Isabel Aparicio

Los acordes de la memoria. Fernando Vera

ROSA ROSAE. LA GUERRA CIVIL. Carlos Saura

VILAS Y SUS DOBLES. Germán Roda

MEJOR CORTOMETRAJE: Vuelve con mamá. José Manuel Herráiz

Nominaciones:

For Pete’s Sake. Gerald B. Fillmore

Hold for applause. Gerald B. Fillmore

No te verán correr. Miguel Casanova

Parresia. Ignacio Lasierra

MEJOR DIRECCIÓN: Gerald B. Fillmore. For Pete’s Sake

Nominaciones:

Ignacio Lasierra. Parresia

Javier Espada. Buñuel, un cineasta surrealista

José Manuel Herráiz. Vuelve con mamá

Miguel Casanova. No te verán correr

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Raúl García Medrano. Héroes. Silencio y Rock&Roll

Nominaciones:

Ana Sanagustin. No te verán correr

Camino Ivars. Vuelve con mamá

Inés Laporta. Parresia

Isabel Soria. Los muros vacíos

MEJOR ACTOR: Rafa Maza. Vuelve con mamá

Nominaciones:

Gerald B. Fillmore. For Pete’s Sake

Gerald B. Fillmore. Hold for applause

Nacho Rubio. La pared

Saúl Blasco. Vuelve con mamá

MEJOR ACTRIZ: Laura Gómez-Lacueva. Parresia

Nominaciones:

Alba Gallego. Vidas apiladas

Marina Herranz. Parresia

Rosa Lasierra. Vuelve con mamá

Viki Lafuente. Aquí y Más Allá

MEJOR FOTOGRAFÍA: Daniel Vergara. Armugán – El último acabador

Nominaciones:

Adrián Barcelona. Pierres Vedel y la magia del agua

Isabel Aparicio Sainz de Varanda. Ansó: rasmia, funcias y muita historia

José Manuel Herráiz. Los muros vacíos

Sergio de Uña. Héroes. Silencio y Rock&Roll

MEJOR GUION: Gerald B. Fillmore. For Pete’s Sake

Nominaciones:

Ignacio Lasierra. Parresia

Isabel Soria y José Manuel Herráiz. Los muros vacíos

José Manuel Herráiz. Vuelve con mamá

Miguel Casanova. No te verán correr

MEJOR MONTAJE: Nacho Blasco. Héroes. Silencio y Rock&Roll

Nominaciones:

Ignacio Estaregui. Parresia

José Manuel Herráiz. Los muros vacíos

Carlos Saura. ROSA ROSAE. LA GUERRA CIVIL

Emilio Gazo. Vuelve con mamá

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL: Jesús Aparicio. Ansó: rasmia, funcias y muita historia

Nominaciones:

Chus Fernández. Tren a Saturno

Juanjo Javierre. Armugán – El último acabador

Luís Giménez. Parresia

Sergio Jiménez Lacima. No te verán correr

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: Irene Tudela. Vuelve con mamá

Nominaciones:

Ana Bruned. Héroes. Silencio y Rock&Roll

Kike Franco. Aquí y Más Allá

Laura Liñán. Golosinas

Virginia Maza. Elvira de Hidalgo. Donare la Divinità

MEJOR VESTUARIO: Asociación «A Cadiera» de Ansó. Ansó: rasmia, funcias y muita historia

Nominaciones:

Ana Sanagustin. No te verán correr

Ana Sanagustín. La pared

Laura Sanz. Vuelve con mamá

Silvia Puyal. Aquí y Más Allá

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Luis Sorando. Vuelve con mamá

Nominaciones:

Ainhoa Sánchez. La canción del loco Ralph

Álvaro Sancho Mauleón. La sombra de quien fui

Arkady Gil Cortés. García y García

Sara Abecia y María Espinosa. Atada

MEJOR SONIDO: Dani Orta Héroes. Silencio y Rock&Roll

Nominaciones:

Álvaro Pérez y Jesús Aparicio. Golosinas

Irene Solanas. Parresia

José Manuel Herráiz y Emilio Gazo. Los muros vacíos

Leo Dolgan. Armugán – El último acabador

MEJORES EFECTOS ESPECIALES: Jaime Cebrián Orgaz. García y García

Nominaciones:

Álvaro Mazarrasa. Buñuel, un cineasta surrealista

Emilio Gazo. Vuelve con mamá

Javier Toledo y Paul Lacruz. Armugán – El último acabador

José Ángel Guimerá y Cristina Vilches. Tren a Saturno

MEJOR OBRA POR SU CONTRIBUCIÓN SOCIAL: Los acordes de la memoria. Fernando Vera

Nominaciones:

Golosinas. Jorge Aparicio

La calle. Leonor Bruna

ROSA ROSAE. LA GUERRA CIVIL. Carlos Saura

Voiceless, El Genocidio Silenciado. Víctor G.Villavieja