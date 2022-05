Javier Espada, Miguel Casanova, José Ángel Guimerá y Vicky Calavia, nominados a los Premios Simón del Cine Aragonés

Junio es el mes de los Simón, la fiesta del cine aragonés en la que este año también habrá presencia bajoaragonesa. Cuatro trabajos con este sello optan a premio en varias categorías y los ganadores se conocerán dentro de un mes en una gala en la que se entregará el Simón de Honor a Eugenio Monesma. El veterano productor y realizador etnográfico ha recogido la esencia y tradiciones de la comunidad en sus documentales a lo largo de su dilatada carrera.

La lectura de trabajos y personas nominadas se efectuó en el Salón de Actos del Edificio Grupo San Valero con una rueda de prensa este lunes en un acto presentado por Carmen Sánchez, responsable de Actividades Sociales y Culturales de la Universidad San Jorge. La secretaria de Academia del Cine Aragonés (ACA), Miriam Martin, comunicó las nominaciones a los medios y, por último, Jesús Marco, presidente de ACA, anunció el Simón de Honor además de hacer hincapié en «la calidad de los trabajos presentados y en el aumento de largometrajes producidos».

Una vez conocidas las nominaciones se abre la segunda ronda de votaciones para elegir a las obras ganadoras de esta decimoprimera edición de los Premios Simón del Cine Aragonés. La gala se celebrará el sábado 25 de junio en el Palacio de Congresos de Huesca, que tomará el testigo de Andorra, localidad anfitriona de la edición de 2021.

De entre los trabajos con sello bajoaragonés que optan a estatuilla está ‘Buñuel, un cineasta surrealista‘, película del calandino Javier Espada que sigue así su meteórica carrera de reconocimientos en certámenes y festivales de medio mundo, incluidos los últimos Premios Forqué o Premios Goya a los que estuvo nominado. Opta al Premio Simón a Mejor Largometraje, Mejor Dirección y Mejores Efectos Especiales en la figura de Álvaro Mazarrasa.

Entre los nominados está Miguel Casanova, descendiente de Valdealgorfa donde desde hace años es uno de los impulsores del festival de cortometrajes de agosto. Compite con ‘No te verán correr’ en cinco categorías: Mejor Cortometraje, Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor vestuario de Ana Sanagustín y Mejor Banda Sonora Original de Sergio Jiménez Lacima. Casanova ya sabe lo que es estar nominado, incluso peleó por la carrera de los Oscar con ‘Mientras dure la guerra’, película de Amenábar en la que participó como parte de la producción. También sabe lo que es ganar en los Simón, ya que su ‘Milkshake Express’ fue el Mejor Cortometraje en 2016. Dos años más tarde proyectó en Calanda ‘Vergüenza’, su último corto hasta la fecha, y que se llevó el premio del público del festival.

José Ángel Guimerá está presente en la lista con dos trabajos con los que compite en tres categorías. Por un lado, ‘Pierres Vedel y la Magia del Agua’ está nominado a Mejor Fotografía en la persona de Adrián Barcelona. ‘Tren a Saturno’ opta al Simón a Mejor Banda Sonora Original de Chus Fernández y a Mejores Efectos Especiales que corren a cargo de Guimerá y Cristina Vilches, co-directora del corto.

La película documental ‘Elvira de Hidalgo. Donare la Divinità’ está nominada en la categoría de Mejor Maquillaje y Peluquería que en este caso recaería en Virginia Maza. Vicky Calavia es la directora de este trabajo que profundiza en la figura de la extraordinaria pero no tan conocida soprano nacida en Valderrobres. Hace casi un año se celebró su estreno en Zaragoza.

PREMIOS SIMÓN 2022 DEL CINE ARAGONÉS

NOMINACIONES A MEJOR LARGOMETRAJE

Armugán – El último acabador. Jo Sol

Buñuel, un cineasta surrealista. Javier Espada

García y García. Ana Murugarren

Héroes. Silencio y Rock&Roll. Alexis Morante

NOMINACIONES A MEJOR DOCUMENTAL

Ansó: rasmia, funcias y muita historia. Isabel Aparicio

Los acordes de la memoria. Fernando Vera

Los muros vacíos. José Manuel Herráiz e Isabel Soria

ROSA ROSAE. LA GUERRA CIVIL. Carlos Saura

VILAS Y SUS DOBLES. Germán Roda

NOMINACIONES A MEJOR CORTOMETRAJE

For Pete’s Sake. Gerald B. Fillmore

Hold for applause. Gerald B. Fillmore

No te verán correr. Miguel Casanova

Parresia. Ignacio Lasierra

Vuelve con mamá. José Manuel Herráiz

NOMINACIONES A MEJOR DIRECCIÓN

Gerald B. Fillmore. For Pete’s Sake

Ignacio Lasierra. Parresia

Javier Espada. Buñuel, un cineasta surrealista

José Manuel Herráiz. Vuelve con mamá

Miguel Casanova. No te verán correr

NOMINACIONES A MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Ana Sanagustin. No te verán correr

Camino Ivars. Vuelve con mamá

Inés Laporta. Parresia

Isabel Soria. Los muros vacíos

Raúl García Medrano. Héroes. Silencio y Rock&Roll

NOMINACIONES A MEJOR ACTOR

Gerald B. Fillmore. For Pete’s Sake

Gerald B. Fillmore. Hold for applause

Nacho Rubio. La pared

Rafa Maza. Vuelve con mamá

Saúl Blasco. Vuelve con mamá

NOMINACIONES A MEJOR ACTRIZ

Alba Gallego. Vidas apiladas

Laura Gómez-Lacueva. Parresia

Marina Herranz. Parresia

Rosa Lasierra. Vuelve con mamá

Viki Lafuente. Aquí y Más Allá

NOMINACIONES A MEJOR FOTOGRAFÍA

Adrián Barcelona. Pierres Vedel y la magia del agua

Daniel Vergara. Armugán – El último acabador

Isabel Aparicio Sainz de Varanda. Ansó: rasmia, funcias y muita historia

José Manuel Herráiz. Los muros vacíos

Sergio de Uña. Héroes. Silencio y Rock&Roll

NOMINACIONES A MEJOR GUION

Gerald B. Fillmore. For Pete’s Sake

Ignacio Lasierra. Parresia

Isabel Soria y José Manuel Herráiz. Los muros vacíos

José Manuel Herráiz. Vuelve con mamá

Miguel Casanova. No te verán correr

NOMINACIONES A MEJOR MONTAJE

Ignacio Estaregui. Parresia

José Manuel Herráiz. Los muros vacíos

Nacho Blasco. Héroes. Silencio y Rock&Roll

Carlos Saura. ROSA ROSAE. LA GUERRA CIVIL

Emilio Gazo. Vuelve con mamá

NOMINACIONES A MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Chus Fernández. Tren a Saturno

Jesús Aparicio. Ansó: rasmia, funcias y muita historia

Juanjo Javierre. Armugán – El último acabador

Luís Giménez. Parresia

Sergio Jiménez Lacima. No te verán correr

NOMINACIONES A MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Ana Bruned. Héroes. Silencio y Rock&Roll

Irene Tudela. Vuelve con mamá

Kike Franco. Aquí y Más Allá

Laura Liñán. Golosinas

Virginia Maza. Elvira de Hidalgo. Donare la Divinità

NOMINACIONES A MEJOR VESTUARIO

Ana Sanagustin. No te verán correr

Ana Sanagustín. La pared

Asociación «A Cadiera» de Ansó. Ansó: rasmia, funcias y muita historia

Laura Sanz. Vuelve con mamá

Silvia Puyal. Aquí y Más Allá

NOMINACIONES A MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Ainhoa Sánchez. La canción del loco Ralph

Álvaro Sancho Mauleón. La sombra de quien fui

Arkady Gil Cortés. García y García

Luis Sorando. Vuelve con mamá

Sara Abecia y María Espinosa. Atada

NOMINACIONES A MEJOR SONIDO

Álvaro Pérez y Jesús Aparicio. Golosinas

Dani Orta Héroes. Silencio y Rock&Roll

Irene Solanas. Parresia

José Manuel Herráiz y Emilio Gazo. Los muros vacíos

Leo Dolgan. Armugán – El último acabador

NOMINACIONES A MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Álvaro Mazarrasa. Buñuel, un cineasta surrealista

Emilio Gazo. Vuelve con mamá

Jaime Cebrián Orgaz. García y García

Javier Toledo y Paul Lacruz. Armugán – El último acabador

José Ángel Guimerá y Cristina Vilches. Tren a Saturno

NOMINACIONES A LA MEJOR OBRA POR SU CONTRIBUCIÓN SOCIAL

Golosinas. Jorge Aparicio

La calle. Leonor Bruna

Los acordes de la memoria. Fernando Vera

ROSA ROSAE. LA GUERRA CIVIL. Carlos Saura

Voiceless, El Genocidio Silenciado. Víctor G.Villavieja