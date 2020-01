Andorra clama hoy por el empleo en una protesta que se espera multitudinaria

La cuenca minera de Teruel reclamará hoy en Andorra «concreciones» con respecto al futuro del territorio una vez cierre la Central Térmica el próximo 30 de junio. Lo hará en una gran manifestación que partirá de la céntrica plaza del Regallo a las 12.00. En el mismo lugar concluirá con la lectura de un manifiesto. Saber qué pasará con los trabajadores, tanto de Endesa como de las empresas auxiliares, es lo que reivindican los sindicatos UGT y CCOO, la plataforma de las subcontratas, el Comité de Empresa de la Central y la Agrupación Minero Eléctrica de Pasivos y Prejubilados Endesa Aragón (AMEPEA), que recuerdan que en el último año se han perdido más de 200 puestos de trabajo relacionados con el sector minero-eléctrico. «Queremos una transición justa de verdad. Estamos viviendo una transición energética pero, de momento, no está siendo justa», coincidieron ayer los representantes sindicales de Andorra, Alejo Galve (UGT) y Antonio Jiménez (CCOO) mientras cerraban los detalles de la manifestación de hoy.

Aunque la convocatoria de la protesta parte de los trabajadores de la Térmica, ha adquirido mayor rango reivindicativo. A lo largo de esta semana han recabado apoyos e incluso han conseguido que sean los directores de los colegios de la Villa Minera quienes lean el manifiesto. Además, respaldarán la manifestación todos los grupos políticos representados en las Cortes de Aragón (PSOE, Podemos, CHA, PAR, PP, Ciudadanos, IU y Vox) y Teruel Existe, cuyo diputado nacional, Tomás Guitarte, ha confirmado su asistencia junto al senador bajoaragonés, Joaquín Egea. Guitarte no acudirá solo desde la capital provincial ya que también se ha fletado un autobús para apoyar a los trabajadores de la cuenca minera. La presencia del diputado turolense hoy en la zona hace presagiar que la movilización andorrana formará parte de la agenda mediática nacional. Su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez este martes ha puesto el foco mediático en la España vaciada y, en concreto, en la provincia turolense.

A la cita no faltarán tampoco los alcaldes y concejales de buena parte del Bajo Aragón Histórico y de todos los colores políticos. El alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo (PP), subrayó ayer que «no se puede hacer la vista gorda a lo que está pasando». «Que la gente joven se marche de nuestros pueblos porque se queda sin empleo o no encuentra trabajo es mi principal preocupación así que voy a estar ahí apoyando los puestos de trabajo», recalcó. Lamentó que desde el Gobierno de España no «hayan tenido tanta prisa en buscar alternativas como en ordenar el cierre de la Central». Sin embargo, sí quiso agradecer a la empresa minera Samca que vaya a reabrir su planta de gres en la localidad el próximo mes de marzo con medio centenar de nuevos empleos, «que además son todos para personas de Alcorisa y de la zona», indicó.

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé (PSOE) compartió con los trabajadores de Endesa su «preocupación» por el futuro y aseguró que estará en la Villa Minera «a título personal» y no a nivel institucional ya que, en esta ocasión, los convocantes no han tenido una «comunicación directa» con los ayuntamientos a la hora de convocar y no han leído el manifiesto. También opinó que «ha habido momentos peores que este, sin iniciativas ni proyectos encima de la mesa». «Estamos en locución directa con el Ministerio, el Reto Demográfico ha adquirido rango ministerial, está avanzando el Convenio de Transición Justa para Aragón y Samca está a punto de abrir dos nuevas empresas en Ariño y Alcorisa que crearán más de 100 empleos», enumeró.

En la misma línea se manifestó su homólogo en Andorra, Antonio Amador (PSOE), que también resaltó que acudirá en calidad de vecino y representando a su grupo político municipal. «Estaremos en una manifestación más para reivindicar que queremos un futuro para nuestro pueblo», señaló. Amador destacó los «avances» que ha habido en las últimas semanas, sobre todo con el primer borrador del futuro del Convenio para la Transición Justa para Aragón. Varios agentes sociales, económicos y políticos del territorio ya han estudiado un primer diagnóstico de la situación elaborado por el Ministerio- hasta ahora en funciones- y está previsto que entre la última semana de enero y la primera de febrero se reúnan en Andorra con técnicos del Ministerio para empezar a sentar las bases del convenio definitivo.

La protesta de esta mañana coincide con el primer aniversario de la que tuvo lugar hace un año en el mismo escenario, la plaza del Regallo. Entonces la convocatoria partió de todos los agentes sociales, políticos, empresariales y hasta colectivos vecinales de la provincia, que reclamaban alternativas para el territorio nada más conocerse el cierre definitivo de la Central. Se convirtió en la protesta más multitudinaria de la Villa Minera en toda su historia, con la asistencia de 6.500 personas de toda la provincia.



«Visibilidad, concreciones y transición justa»

La manifestación, que lleva por lema ‘Transición o traición. Andorra por la defensa del empleo’, quiere ser un toque de atención que visibilice que la protesta sigue viva. Las entidades convocantes (CCOO, UGT, Plataforma Subcontratas, Comité de Empresa de la Central y AMEPEA) exigen que la transición sea «realmente justa» y por eso piden concreciones y hechos en los últimos cinco meses de vida de la central y que los planes, promesas y anuncios sean realidad.

«Queremos nombres de esas empresas que dicen que van a venir y que alguien responda por los trabajadores que el 1 de julio vayan al paro», dijo ayer el secretario general de la Unión Comarcal de CCOO en Andorra, Antonio Jiménez.

Menos generalidades se le piden también mañana a Endesa en el plan de acompañamiento al cierre de su Central Térmica. El programa que plantea la eléctrica contempla una inversión de 1.427 millones de euros y la creación total de 4.000 puestos de trabajo entre 2020 y 2026 para construir la planta solar más grande de Europa. Se trata de empleos que necesitarán formación específica y para ello Endesa promueve también diferentes cursos de formación. Después, en la fase de mantenimiento y explotación de las placas solares, la elécrtrica prevé 140 empleos fijos. Los sindicatos hacen una valoración positiva pero piden más. «En la teoría no es un mal plan pero no concreta en aspectos como el empleo y no sabemos si contará con personal propio, de subcontratas o con quién», añadió el secretario provincial de UGT, Alejo Galve.

Desde la plataforma de las subcontratas siguen con la incertidumbre de su futuro y no entienden tampoco el motivo por el que no se ha iniciado la formación para los nuevos proyectos de Endesa en renovables. «Hicimos las inscripciones en el INAEM según se acordó hace meses con la consejera de Industria, Marta Gastón, así que lo tienen fácil para contar con nosotros», valora uno de los portavoces, Nicolás Bespín, que recuerda que la de hoy «es la primera manifestación de 2020 porque la situación es límite, pero no será la última si no hay soluciones».

Una oportunidad a Ribera

Los convocantes valoraron ayer de forma positiva que Teresa Ribera siga como ministra de Transición Ecológica ya que «dará continuidad a todo el proceso que ella inició». No obstante, le piden concreciones y le recuerdan que la transición de momento no está siendo justa, un toque de atención al que se suman desde la plataforma de las subcontratas. «Ya ha habido despidos en estos meses», dijo uno de los portavoces, Bespín, que también reclamó el espacio de las empresas auxiliares en el plan de transición. «Queremos ser partícipes y aportar, porque hemos sido parte de la producción de la central», concluye.

Beatriz Severino