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30 JUL 2026|

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La andorrana Irene Ciércoles bate el récord de España absoluto de Mireia Belmonte en los 100 mariposa

La nadadora de 16 años rebaja en casi medio segundo la histórica plusmarca de la campeona olímpica con un tiempo de 57.77 en piscina corta durante el Trofeo CN Sabadell

La andorrana Irene Ciércoles durante una prueba / @cnsantandreu
La andorrana Irene Ciércoles durante una prueba / @cnsantandreu

Jesús Burgos30 07 2026

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Andorra

Deporte

La nadadora de Andorra, Irene Ciércoles, ha escrito este jueves una página para la historia de la natación española al establecer un nuevo récord de España absoluto en los 100 metros mariposa en piscina corta. La joven, de tan solo 16 años y perteneciente al Club Natació Sant Andreu, ha firmado un espectacular tiempo de 57.77 durante el Circuit Català de Trofeus – Memorial Paulus Wildeboer, disputado en el Club Natació Sabadell.

Con este registro, Ciércoles rebaja en 47 centésimas la anterior plusmarca nacional, que estaba en posesión de Mireia Belmonte desde el Mundial de Doha de 2014, donde la catalana había establecido un tiempo de 58.24. Más de once años después, el récord cambia de manos gracias a una nadadora que continúa protagonizando una progresión meteórica y que afronta este verano su estreno en un gran campeonato europeo absoluto.

El dominio del Club Natació Sant Andreu fue absoluto en la prueba, con un podio íntegramente formado por sus nadadoras. Irene Ciércoles se llevó la victoria por delante de Emma Carrasco, segunda con 59.50, y Alba Guillamon, tercera clasificada.

La actuación de la andorrana no se quedó ahí. Durante el paso por el ecuador de la prueba también estableció la mejor marca nacional de 16 años en los 50 metros mariposa, con un tiempo de 27.04, confirmando el excelente estado de forma con el que llegará al Campeonato de Europa absoluto de París, previsto del 10 al 16 de agosto.

Aunque Ciércoles está especializada principalmente en las pruebas de espalda, el récord conseguido en Sabadell confirma su enorme versatilidad y la sitúa como una de las grandes promesas de la natación española. A sus 16 años, ya posee un récord de España absoluto que hasta este jueves pertenecía a una de las mejores nadadoras de la historia del deporte nacional.

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