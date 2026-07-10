La andorrana Irene Ciércoles deslumbra en el Europeo Júnior con dos platas y un papel protagonista en los relevos de España

La andorrana Irene Ciércoles está protagonizando un Campeonato de Europa Júnior de Natación sobresaliente. La deportista del CN Barcelona se ha convertido en una de las grandes figuras de la delegación española tras conquistar dos medallas de plata individuales y firmar destacadas actuaciones en las pruebas de relevos, confirmando el extraordinario momento de forma que atraviesa con apenas 16 años.

Después de tres jornadas de competición en Múnich, la nadadora bajoaragonesa ha subido dos veces al podio continental, ha rozado el récord de España absoluto en los 50 metros libres y ha contribuido al excelente rendimiento de los equipos españoles en las pruebas colectivas, consolidándose como una de las grandes sensaciones del campeonato.

Dos finales, dos medallas de plata

El primer éxito llegó en los 50 metros espalda, una prueba en la que Irene Ciércoles dominó desde el inicio. La andorrana fue la más rápida tanto en las eliminatorias como en las semifinales, presentándose como una de las principales favoritas al título continental.

En la final volvió a detener el cronómetro en 27.97 segundos, el mismo tiempo que había logrado en semifinales, un registro que le permitió proclamarse subcampeona de Europa. El oro fue para la rumana Daria-Mariuca Silisteanu, que se impuso por un margen mínimo de apenas tres milésimas tras marcar 27.94.

Lejos de conformarse con ese resultado, Ciércoles volvió a exhibir su enorme nivel en los 50 metros libres. Durante las eliminatorias rebajó la mejor marca nacional de 16 años con un tiempo de 25.21 segundos, que también suponía un nuevo récord de Cataluña.

Horas después volvió a mejorar sus prestaciones en semifinales con un espectacular 24.82, rompiendo por primera vez la barrera de los 25 segundos. Ese registro le permitió rebajar de nuevo tanto la mejor marca nacional de 16 años como el récord catalán, situarse como la segunda española más rápida de todos los tiempos en la distancia y quedarse a únicamente tres centésimas del récord de España absoluto.

En la final, la nadadora del CN Barcelona volvió a responder con otra gran actuación. Paró el cronómetro en 24.91 segundos, un tiempo con el que conquistó su segunda medalla de plata del campeonato. Solo la británica Theodora Taylor, con 24.82, pudo superarla, mientras que la representante de Neutral Athletes Kira Manokhina completó el podio con 25.02.

A las puertas del podio con el relevo mixto

Además de sus éxitos individuales, Irene Ciércoles ha tenido un papel destacado en las pruebas por equipos con la selección española.

Junto a Adrián Martínez, Luca Hoek y Carlota Rodríguez, formó parte del relevo mixto de 4x100 metros libres, que logró clasificarse para la final tras marcar un tiempo de 3:29.16 en semifinales.

En la lucha por las medallas, el cuarteto español firmó una gran actuación y terminó en una meritoria cuarta posición, quedándose a las puertas del podio con un registro de 3:27.51. Ciércoles completó la última posta del equipo con un parcial de 54.02 segundos, contribuyendo a que España peleara hasta el final por las medallas.

Sexto puesto en el relevo femenino

La nadadora andorrana también formó parte del equipo español que disputó el 4x200 metros libres femenino, junto a Lola Melgosa, Natalia Muñoz y Carlota Rodríguez.

El conjunto español completó una sólida actuación para finalizar en sexta posición con un tiempo de 8:06.96, cerrando otra presencia destacada en una final continental.

Una de las grandes protagonistas del campeonato

Las dos medallas de plata, unidas a sus actuaciones en los relevos y a los registros logrados durante el campeonato, confirman la extraordinaria progresión de Irene Ciércoles. La deportista de Andorra no solo ha conseguido subir dos veces al podio europeo, sino que también ha rebajado en dos ocasiones la mejor marca nacional de 16 años y el récord de Cataluña en los 50 metros libres, además de quedarse a solo tres centésimas del récord de España absoluto.

Con solo 16 años, la nadadora del CN Barcelona continúa firmando un Europeo Júnior brillante y se consolida como una de las grandes promesas de la natación española, confirmando el excelente nivel que ya había demostrado esta temporada en las competiciones nacionales. Se trata de la única nadadora que ha logrado medalla para delegación española y ni siquiera esto ha terminado. Hasta el domingo tendrá tiempo de sumar nuevos logros en el resto de modalidades en las que compite.