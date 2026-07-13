Irene Ciércoles conquista el oro europeo en 100 espalda y cierra un campeonato histórico con cuatro medallas

Irene Ciércoles ha puesto el broche de oro a un Campeonato de Europa Júnior de Natación para la historia. La nadadora de Andorra (Teruel), de tan solo 16 años, se proclamó este domingo campeona de Europa en los 100 metros espalda tras imponerse en la gran final disputada en el Olympic Park de Múnich con un tiempo de 1:00.06, una marca que supone además una nueva mejor marca nacional de 16 años y que otorgó a España su primer oro del campeonato.

La deportista del CN Sant Andreu culminó así una semana sobresaliente en la que se ha consolidado como una de las grandes figuras de la competición continental. A las dos medallas de plata logradas en los 50 metros espalda y 50 metros libres se sumó este domingo el título europeo en una de las pruebas reina de la espalda, confirmando una progresión que la sitúa ya entre las grandes promesas de la natación española.

Del cuarto puesto en el 100 libre al título continental

La jornada final comenzó con un sabor agridulce para la nadadora bajoaragonesa. Horas antes había disputado la final de los 100 metros libres, una prueba en la que rozó el podio. Irene detuvo el cronómetro en 54.68 segundos, estableciendo una nueva mejor marca nacional de 16 años, aunque el registro solo le permitió finalizar en cuarta posición, a apenas siete centésimas del bronce conquistado por la británica Emma Wood (54.61).

Lejos de acusar el golpe, Ciércoles volvió a demostrar la fortaleza mental que ha exhibido durante todo el campeonato. Apenas unas horas después regresó a la piscina para disputar la final de los 100 metros espalda, una prueba en la que ya había dejado claras sus aspiraciones tras firmar el segundo mejor tiempo en las eliminatorias y clasificarse para la final con el tercer mejor registro de las semifinales.

En la lucha por las medallas ofreció su mejor versión. Con un espectacular 1:00.06, la nadadora andorrana se proclamó campeona de Europa júnior, rebajó de nuevo la mejor marca nacional de su edad y dio a España el primer título continental del campeonato.

Un último bronce para cerrar el Europeo

La participación de Irene Ciércoles aún no había terminado. En la última prueba del campeonato volvió a enfundarse el gorro de la selección española para disputar el relevo femenino de 4x100 metros estilos, junto a Sara Costa, Lucía Martínez y Carlota Rodríguez.

El cuarteto español completó una brillante actuación para conquistar la medalla de bronce con un tiempo de 4:05.91. Ciércoles fue la encargada de completar la última posta del relevo, firmando un parcial de 54.47 segundos que ayudó a asegurar la tercera posición y permitió a España cerrar el Europeo con un total de diez medallas.

Balance de una actuación para el recuerdo

El balance de Irene Ciércoles en Múnich resulta extraordinario. La nadadora bajoaragonesa regresa del Campeonato de Europa Júnior con cuatro medallas, tres de ellas individuales. A ello hay que sumar un cuarto puesto en los 100 metros libres, donde volvió a establecer una mejor marca nacional de 16 años; el cuarto puesto del relevo mixto de 4x100 libres; la sexta posición del equipo español en el 4x200 libres femenino y el quinto puesto en el relevo 4x100 estilos.

Con solo 16 años, la nadadora de Andorra cierra una competición que supone un antes y un después en su carrera deportiva. Su rendimiento en Múnich la confirma como una de las grandes promesas de la natación española y abre un horizonte ilusionante de cara a las grandes competiciones internacionales de los próximos años.