Irene Ciércoles vuelve a batir un récord de España y mete al relevo mixto en la final europea

Irene Ciércoles sigue haciendo historia en su estreno en un Campeonato de Europa absoluto. La nadadora andorrana ha vuelto a ser protagonista este martes por la mañana en París al contribuir a un nuevo récord de España en el relevo 4x100 estilos mixto, que se ha clasificado para la final con el cuarto mejor tiempo de las semifinales.

El cuarteto español, formado por Iván Martínez Sota, Nil Cadevall, Laura Cabanes e Irene Ciércoles, ha detenido el cronómetro en 3:45.87, una marca que supone una nueva plusmarca nacional y que mejora en 73 centésimas el anterior récord de España, vigente desde 2021 con un registro de 3:46.60.

Ciércoles ha sido la encargada de cerrar el relevo con la posta de libre y ha vuelto a demostrar el gran momento que atraviesa en su primera gran competición internacional absoluta. La andorrana ha completado sus 100 metros en 53.60 segundos, el mejor registro de los cuatro integrantes del equipo español, que ha logrado así asegurarse su presencia en la lucha por las medallas.

Una nueva exhibición de la benjamina española

La actuación de Ciércoles supone un nuevo paso adelante en una semana que está confirmando a la joven nadadora, de apenas 16 años, como una de las grandes promesas de la natación española. Tras su brillante participación en el 4x200 libre este pasado lunes, donde guió al equipo femenino hasta la final y posteriormente contribuyó a una sexta posición, la minera ha vuelto a responder en una prueba de relevos de máxima exigencia.

El equipo español ha comenzado la carrera con Iván Martínez Sota, que ha cubierto la posta de espalda en 53.78 segundos. Nil Cadevall ha tomado el testigo para nadar la braza en 59.71, mientras que Laura Cabanes ha completado la mariposa en 58.78. Ciércoles ha sido la encargada del último relevo, el libre, con esos 53.60 segundos que han permitido al cuarteto firmar el nuevo récord nacional.

El registro de 3:45.87 ha sido suficiente para situar a España entre las cuatro mejores selecciones de las series y obtener el billete para la final, que se disputará este mismo martes a partir de las 20.06.

La andorrana afronta así una nueva oportunidad de seguir dejando huella en París después de haber sido decisiva en la clasificación del 4x200 femenino y de completar una final continental en la que España terminó sexta. Su actuación en el relevo mixto confirma, además, que su rendimiento no fue flor de un día y que Ciércoles está respondiendo con solvencia a su salto a la categoría absoluta.

La nadadora del CN Sant Andreu, tras los compromisos de este martes, volverá a la piscina mañana miércoles para disputar las series eliminatorias de los 50 metros espalda, una prueba en la que buscará el pase a las semifinales. El viernes llegará el turno de los 100 metros espalda, la disciplina que mejor domina y en la que espera prolongar su gran actuación en estos Europeos.