El Aragón Sonoro encara su séptima edición con dos jornadas gratuitas y casi el 50% de artistas aragoneses

Alcañiz volverá a convertirse esta semana en uno de los principales escenarios musicales de Aragón con la celebración de la séptima edición de Aragón Sonoro. El festival se desarrollará del jueves 23 al sábado 25 de julio con una programación que combina artistas consolidados del panorama nacional y una amplia representación de músicos aragoneses.

La organización mantiene una de las principales señas de identidad de la cita: los conciertos del viernes y el sábado serán gratuitos. Además, cerca de la mitad del cartel está formado por artistas de la comunidad, entre ellos Delacueva, Modelo, Narel, Eva McBel, Diego Aguas, Alex Curreya y Matagüelos.

La apertura del festival será el jueves en el anfiteatro de Pui Pinos, en la única jornada de pago. El recinto, con capacidad para 800 personas, está cerca de completar el aforo y quedan menos de 50 entradas disponibles. La zaragozana Eva McBel será la encargada de abrir la noche antes de la actuación de Sidecars.

El viernes, la programación se trasladará al escenario Aragón TV. Alejo Stivel, voz de Tequila, repasará algunos de los grandes himnos del rock español. También actuarán Sienna y Malmö 040, mientras que Diego Aguas DJ cerrará la primera jornada gratuita.

El protagonismo aragonés será especialmente destacado durante el sábado. La actividad comenzará al mediodía en la plaza del Mercado con los oscenses Narel, los turolenses Effe y los zaragozanos Delacueva. Por la tarde se celebrará la Ruta Florida & Hermoso, junto a las sesiones de Matagüelos DJ en la plaza Mendizábal y Alex Curreya DJ en la plaza del Mercado.

La clausura regresará al escenario Aragón TV con Modelo, Melifluo y Repion. El cierre definitivo correrá a cargo de Supersub DJs, proyecto formado por Juanca y Pope, integrantes de Supersubmarina. El festival también ofrece pulseras VIP, que incluyen descuentos en las barras y otras ventajas y pueden adquirirse a través de la página oficial de Aragón Sonoro.