Actualizado 14:57

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

17 JUL 2026|

Actualizado 14:57

El Aragón Sonoro de Alcañiz mantendrá los precios de sus barras tras escuchar las peticiones de los vecinos: «Gracias por pensar en todos»

El festival se celebrará en Alcañiz del 23 al 25 de julio y la organización se han comprometido a ajustar los precios de las consumiciones tras el debate surgido en redes sociales

Aragón Sonoro en la edición de 2025 / L.C.
Aragón Sonoro en la edición de 2025 / L.C.

Gema Romero17 07 2026

Comentar

Alcañiz

Cultura y OcioGente y FamiliaSociedad

El Aragón Sonoro se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario musical estival de Alcañiz. El festival cuenta con una programación gratuita, a excepción de los conciertos programados el jueves en Pui Pinos. Además, se ofrecen pulseras VIP por un coste de nueve euros que permiten adquirir las consumiciones en barra a un precio reducido, entre otros beneficios.

Sin embargo, en los últimos días ha surgido un debate en redes sociales en torno a los “altos precios” previstos para este año en las barras oficiales. De hecho, en los comentarios de estas publicaciones, algunos usuarios invitaban a llevarse su propia bebida. Los precios para este año partían desde los 6 euros por una cerveza hasta los 22 euros por un cubalitro, además el coste de un cubata normal era de 9 euros, todo ello sin

Ajuste de precios

A través de un comunicado en redes sociales, la organización ha asegurado que “la opinión de los asistentes importa” y, por ello, “han tomado nota”, confirmando que los precios serán similares a los del año pasado. Asimismo, los promotores recuerdan que “todo sube cada año” y que resulta cada vez más complicado mantener las tarifas en un festival cuya oferta, en su mayoría, es gratuita. Aun así, se han comprometido a ajustar los precios.

Por otro lado, han aclarado que “nuestra intención con la pulsera VIP siempre ha sido ofrecer ventajas y beneficios exclusivos para quienes las compran, nunca perjudicar al resto de asistentes”. Por tanto, el objetivo sigue siendo premiar a quienes las adquieren, ya que “es una forma de apoyar a nuestro festival, que es gratuito en su mayoría”.

En este sentido, el comunicado expone las dificultades de mantener año tras año un festival con un cartel formado por grupos reconocidos a nivel nacional, si bien el equipo se ha mostrado muy agradecido por las opiniones recibidas al respecto.

A raíz de esta aclaración, numerosos asistentes han expresado su apoyo: “Gracias por pensar en todos, ojalá más promotores como vosotros”. “¿En serio hay que hacer un post explicando precios de barra cuando el 95% de los conciertos son gratuitos? Ojalá dure para siempre”, es otro de los mensajes que se pueden leer en las redes.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El agua de La Estanca de Alcañiz vuelve a ser apta para el baño tras varios días con la bacteria E-coli

Según la última analítica, los parámetros han regresado a la normalidad, garantizando la seguridad de los bañistas

1

El agua de La Estanca de Alcañiz vuelve a ser apta para el baño tras varios días con la bacteria E-coli

El viaje de Carlo Ayhllón de México a Calanda, la tierra de Gaspar Sanz, uno de sus ídolos

El compositor mexicano presentó en el festival de cine por Buñuel su primer documental, se visionaron dos películas a las que ha puesto música y dio un recital de guitarra...

Comentar

El viaje de Carlo Ayhllón de México a Calanda, la tierra de Gaspar Sanz, uno de sus ídolos

La COMARCA publica un suplemento especial con todos los detalles del gran eclipse total: «Es un fenómeno sin precedentes»

40 páginas acompañan a la edición de papel de este viernes con infográficos y mapas. También propuestas patrimoniales, culturales, gastronómicas, deportivas y acuáticas en el territorio

Comentar

La COMARCA publica un suplemento especial con todos los detalles del gran eclipse total: «Es un fenómeno sin precedentes»

La Ruta Nocturna de Fayón impulsa el patrimonio y el turismo sostenible con el proyecto 'Caminos de Historia Viva'

La quinta edición de la marcha senderista y cicloturista reunió naturaleza, historia y astronomía para promocionar el municipio como un destino de referencia

Comentar

La Ruta Nocturna de Fayón impulsa el patrimonio y el turismo sostenible con el proyecto 'Caminos de Historia Viva'

La fuga de Tolstói

Un portentoso ensayo documental que ahora se ve recuperado en una nueva edición por el sello Rosita y Amparo

Comentar

La fuga de Tolstói

Denuncian la falta de médico en cuatro localidades de las Cuencas Mineras

CHA expone problemas en Martín del Río, Fuenferrada, Segura de Baños y La Hoz de la Vieja. DGA asegura que los pacientes podrán acudir al Centro de Salud de Utrillas...

Comentar

Denuncian la falta de médico en cuatro localidades de las Cuencas Mineras
Periódico del Bajo Aragón Histórico