El Aragón Sonoro de Alcañiz mantendrá los precios de sus barras tras escuchar las peticiones de los vecinos: «Gracias por pensar en todos»

El Aragón Sonoro se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario musical estival de Alcañiz. El festival cuenta con una programación gratuita, a excepción de los conciertos programados el jueves en Pui Pinos. Además, se ofrecen pulseras VIP por un coste de nueve euros que permiten adquirir las consumiciones en barra a un precio reducido, entre otros beneficios.

Sin embargo, en los últimos días ha surgido un debate en redes sociales en torno a los “altos precios” previstos para este año en las barras oficiales. De hecho, en los comentarios de estas publicaciones, algunos usuarios invitaban a llevarse su propia bebida. Los precios para este año partían desde los 6 euros por una cerveza hasta los 22 euros por un cubalitro, además el coste de un cubata normal era de 9 euros, todo ello sin

Ajuste de precios

A través de un comunicado en redes sociales, la organización ha asegurado que “la opinión de los asistentes importa” y, por ello, “han tomado nota”, confirmando que los precios serán similares a los del año pasado. Asimismo, los promotores recuerdan que “todo sube cada año” y que resulta cada vez más complicado mantener las tarifas en un festival cuya oferta, en su mayoría, es gratuita. Aun así, se han comprometido a ajustar los precios.

Por otro lado, han aclarado que “nuestra intención con la pulsera VIP siempre ha sido ofrecer ventajas y beneficios exclusivos para quienes las compran, nunca perjudicar al resto de asistentes”. Por tanto, el objetivo sigue siendo premiar a quienes las adquieren, ya que “es una forma de apoyar a nuestro festival, que es gratuito en su mayoría”.

En este sentido, el comunicado expone las dificultades de mantener año tras año un festival con un cartel formado por grupos reconocidos a nivel nacional, si bien el equipo se ha mostrado muy agradecido por las opiniones recibidas al respecto.

A raíz de esta aclaración, numerosos asistentes han expresado su apoyo: “Gracias por pensar en todos, ojalá más promotores como vosotros”. “¿En serio hay que hacer un post explicando precios de barra cuando el 95% de los conciertos son gratuitos? Ojalá dure para siempre”, es otro de los mensajes que se pueden leer en las redes.