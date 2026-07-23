Actualizado 21:09

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

23 JUL 2026|

Actualizado 21:09

El Aragón Sonoro visibilizará al cáncer de próstata bajo el lema ‘Que el silencio no sea cabeza de cartel’

Durante el festival se podrán adquirir unas camisetas con el lema para apoyar a la asociación TheMoveMen. El Consistorio pretende así, añadir un toque más humano a la cita

Presentación de la colaboración de Aragón Sonoro con TheMoveMen./ Gema Romero
Presentación de la colaboración de Aragón Sonoro con TheMoveMen./ Gema Romero

Gema Romero23 07 2026

Comentar

Alcañiz

Cultura y OcioSociedad

El Aragón Sonoro ya está aquí y como cada mes de julio, la fiesta recorrerá las calles de Alcañiz durante tres días. Esta noche, el Auditorio Pui Pinos estrena la programación con la actuación de la zaragozana Eva McBel y el concierto de Sidecars que ha colgado el cartel de ‘sold out’ en la venta de entradas.

Este festival también aprovechará para dar visibilidad al cáncer masculino. Bajo el lema ‘Que el silencio no sea cabeza de cartel’ la asociación The Move Men busca romper tabúes sobre la salud masculina y recordar algo tan sencillo como que «hablar salva vidas», según ha explicado esta mañana el presidente del movimiento, Javier Alcázar. 

«Cuando me detectaron cáncer de próstata me enfrenté al silencio, porque nadie hablaba de ello», confesó. Además, agradeció la iniciativa al consistorio: «Habéis sido unos valientes al unir música, vida y alegría con algo que socialmente quizá no es tan alegre ni tan vital».

Por su parte, Marta Alquézar, concejal de Salud del Ayuntamiento de Alcañiz, se mostró muy satisfecha de aportar un enfoque «más humano» a esta séptima edición. Detalló que, en cuanto conoció a Javier, supo que debían colaborar para dar visibilidad a su causa. 

Por ello, durante el evento, los camareros llevarán camisetas con el eslogan, y también se podrán adquirir en los puntos de venta oficiales repartidos por el municipio. «Creemos que puede llamar la atención de la gente y dar visibilidad a un tema que aún es tabú», señaló.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Declarado un incendio entre La Cañada de Verich y La Cerollera que obliga a cortar la carretera TE-53

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. Se ha activado la Situación Operativa 1 - Nivel 1 del Procinfo y el fuego amenaza a varias granjas en el término municipal de La Cerollera. Los...

Comentar

Última hora

Declarado un incendio entre La Cañada de Verich y La Cerollera que obliga a cortar la carretera TE-53

Alcañiz prohíbe el baño en la piscina municipal por la presencia de una bacteria

Se están realizando tareas de hipercloración y recirculación de agua para reestablecer los parámetros. El solarium y la zona de las duchas permanece abierto

Comentar

Alcañiz prohíbe el baño en la piscina municipal por la presencia de una bacteria

Cuevas de Cañart, La Ginebrosa y Valjunquera reciben la ayuda de DPT para poner en marcha un multiservicio rural

La DPT convoca también ayudas para los multiservicios con un plazo de solicitud hasta el 20 de agosto

Comentar

Cuevas de Cañart, La Ginebrosa y Valjunquera reciben la ayuda de DPT para poner en marcha un multiservicio rural

El PSOE denuncia que varios pueblos de Cuencas Mineras estarán hasta 15 días sin consulta médica

La formación reclama al Gobierno de Aragón que refuerce las sustituciones para evitar desplazamientos al Centro de Salud de Utrillas

Comentar

El PSOE denuncia que varios pueblos de Cuencas Mineras estarán hasta 15 días sin consulta médica

Alcañiz acogerá una exposición internacional con imágenes creadas con Inteligencia Artificial

La exposición se inaugura el sábado 25 de julio y podrá verse hasta el 31 de octubre en Espacio Expositivo E2ArtD del Molino Harinero

Comentar

Alcañiz acogerá una exposición internacional con imágenes creadas con Inteligencia Artificial

La visita de un astronauta de la NASA y un ensayo general: Alcañiz presenta los actos previos al eclipse del 12 de agosto

El Auditorio Pui Pinos acogerá una charla del astronauta Donald Pettit el día de antes del evento. Además, hay previsto un ensayo para el sábado 1 de agosto

Comentar

La visita de un astronauta de la NASA y un ensayo general: Alcañiz presenta los actos previos al eclipse del 12 de agosto
Periódico del Bajo Aragón Histórico