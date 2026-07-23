El Aragón Sonoro visibilizará al cáncer de próstata bajo el lema ‘Que el silencio no sea cabeza de cartel’

El Aragón Sonoro ya está aquí y como cada mes de julio, la fiesta recorrerá las calles de Alcañiz durante tres días. Esta noche, el Auditorio Pui Pinos estrena la programación con la actuación de la zaragozana Eva McBel y el concierto de Sidecars que ha colgado el cartel de ‘sold out’ en la venta de entradas.

Este festival también aprovechará para dar visibilidad al cáncer masculino. Bajo el lema ‘Que el silencio no sea cabeza de cartel’ la asociación The Move Men busca romper tabúes sobre la salud masculina y recordar algo tan sencillo como que «hablar salva vidas», según ha explicado esta mañana el presidente del movimiento, Javier Alcázar.

«Cuando me detectaron cáncer de próstata me enfrenté al silencio, porque nadie hablaba de ello», confesó. Además, agradeció la iniciativa al consistorio: «Habéis sido unos valientes al unir música, vida y alegría con algo que socialmente quizá no es tan alegre ni tan vital».

Por su parte, Marta Alquézar, concejal de Salud del Ayuntamiento de Alcañiz, se mostró muy satisfecha de aportar un enfoque «más humano» a esta séptima edición. Detalló que, en cuanto conoció a Javier, supo que debían colaborar para dar visibilidad a su causa.

Por ello, durante el evento, los camareros llevarán camisetas con el eslogan, y también se podrán adquirir en los puntos de venta oficiales repartidos por el municipio. «Creemos que puede llamar la atención de la gente y dar visibilidad a un tema que aún es tabú», señaló.