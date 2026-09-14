Avanza la tramitación de la planta de biometano de Biorig en Caspe, aunque sin fechas para el inicio de las obras

La tramitación de la planta de biometano proyectada por Biorig en Caspe continúa avanzando, aunque todavía no existe una fecha concreta para el inicio de las obras ni para la puesta en funcionamiento de las instalaciones. La compañía ha mantenido este lunes una reunión con el Ayuntamiento de Caspe para actualizar el estado del expediente, tanto en el ámbito ambiental como en el urbanístico, paso previo a la obtención de una potencial licencia de obras.

El proyecto, que contempla una inversión de unos 35 millones de euros y la creación de 35 puestos de trabajo directos e indirectos durante su funcionamiento, pasó por el periodo de exposición pública el pasado mes de febrero. Ángel Martín, responsable de desarrollo y promoción de Biorig, ha explicado que “no se presentó ninguna alegación durante este trámite”.

Cuatro informes favorables

El expediente se encuentra ahora inmerso en el procedimiento de Autorización Ambiental Integrada. Una vez finalizado el periodo de información pública, se solicitaron los informes preceptivos a un total de 14 organismos. Hasta el momento, Biorig ha recibido cuatro de ellos y todos han sido favorables, mientras continúa a la espera de que lleguen el resto.

Martín ha señalado que los plazos dependen de la Administración y ha evitado poner una fecha al final de la tramitación. En este sentido, tampoco ha podido confirmar que se mantenga el horizonte de 2028 que la compañía había manejado inicialmente para el comienzo de la actividad.

La planta está proyectada en el polígono 26, junto a la N-211 entre Caspe y Alcañiz, y ocuparía unas 5,5 hectáreas. La instalación prevé valorizar hasta 260.000 toneladas anuales de materias primas agrícolas y ganaderas, principalmente purines y estiércoles, para producir biometano, CO2 biogénico y fertilizante orgánico.

La Mesa de Diálogo Verde, más adelante

Entre otros asuntos tratados en la reunión, la compañía ha explicado que todavía está pendiente la constitución de la denominada Mesa de Diálogo Verde, prevista para determinar el destino de los fondos que Biorig revierta en el municipio durante la vida útil de la planta. Se prevé que su puesta en marcha pueda salir adelante en una fase más avanzada del proyecto.

En concreto, Biorig plantea que la mesa se active cuando exista una declaración de impacto ambiental favorable y se conozcan tanto las fechas de inicio de las obras como de la operación y de generación de los ingresos que alimentarán estos fondos. Por el momento, por tanto, no se ha establecido ninguna prioridad sobre el destino de ese dinero.

El proyecto presentado anteriormente contemplaba una reinversión local de alrededor de 250.000 euros durante la vida útil de la instalación, destinada a iniciativas sociales y medioambientales.

El Ayuntamiento destaca el impacto para Caspe

La alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, ha valorado positivamente la evolución del proyecto y ha vuelto a defender su implantación en el municipio. La regidora considera que la planta permitiría “cerrar un círculo” en torno a la gestión de los residuos procedentes de la actividad ganadera.

Jarque también ha destacado el impacto económico de la instalación, tanto por la generación de empleo como por los ingresos que supondría para las arcas municipales a través del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) cuando llegue el momento de su ejecución.

“Realmente es un proyecto muy bueno”, ha señalado la alcaldesa, quien considera que la planta permitirá dar salida a los residuos animales generados por la ganadería de la zona y, al mismo tiempo, contribuir al aprovechamiento de estos recursos. A ello se suma la creación de empleo y el impacto económico que tendría para el municipio.