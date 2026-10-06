Calanda inicia la cuenta atrás de sus fiestas: 5 días para dejar a un lado la rutina y festejar a la Pilarica

Calanda ya cuenta las horas para volver a disfrutar de sus Fiestas del Pilar. Cinco jornadas en las que las calles se llenarán de música, peñas, tradición y reencuentros y que ofrecerán propuestas para todos los públicos. Aunque el chupinazo oficial no sonará hasta el domingo en la plaza de España, el programa comenzará este viernes y se prolongará hasta el martes con actividades infantiles, conciertos, verbenas, actos religiosos, jotas y festejos taurinos.

La antesala de las fiestas ya se vivió con la presentación de las reinas: Emma Zabal, Carla Celma, Andrea Caldú, Esther Daniela Franco, Eva Dueñas y Celia Monzón. Junto a ellas, el mantenedor de las fiestas es Tomás Redondo Mercadal, maestro que ejerció durante siete años en Calanda y que mantiene un especial vínculo con el municipio. "Es todo un orgullo para mí ser el Mantenedor de las fiestas. El tiempo que fui maestro en Calanda creé grandes vínculos de amistad que todavía se mantienen", defiende.

La actividad comenzará este viernes con propuestas para los más pequeños, música en la plaza de España y el Concurso Nacional de Emboladores, mientras que el sábado llegará uno de los platos fuertes del programa. Puro Relajo actuará en el pabellón de fiestas después de una jornada que también incluirá una exhibición de recortadores, actividades infantiles y, ya por la noche, toros de fuego, verbena y macrodiscomóvil.

El chupinazo, el domingo

El domingo Calanda entrará oficialmente en fiestas con el tradicional chupinazo en la plaza de España. El volteo de campanas, la traca de caramelos, los Gigantes y Cabezudos y el desfile de carrozas volverán a acompañar uno de los momentos más esperados por los vecinos.

Antes tendrá lugar uno de los actos especiales de esta edición: la entrega de la Medalla de la Calandria a la Peña Taurina de Calanda con motivo de su 50 aniversario. La jornada continuará con el Festival de Jota de la Peña El Cachirulo, tardeo, propuestas infantiles y el concurso de sangría. Tampoco faltará la tradicional ronda de jota por las calles de la localidad antes de que Picoco’s Band y una macrodiscomóvil alarguen la fiesta durante la noche.

El lunes llegará uno de los días grandes. Los Despertadores serán los primeros en recorrer Calanda y después llegará la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, uno de los actos que congrega a más vecinos y del que se espera el tiempo acompañe después de dos años celebrando dentro de la iglesia.

Programación completa

Viernes 9 de octubre

12.00 Espectáculo infantil “Magia divertida” del mago Carlos Sicilia, en el CEIP Virgen del Pilar (Actuación exclusiva para el alumnado del CEIP Virgen del Pilar).

19.30 Actuación del grupo “Atemporals” en la plaza de España.

23.30 Concurso nacional de emboladores en la plaza de toros. Al finalizar, verbena con discomóvil en la plaza de toros.

Sábado 10 de octubre

11.30 Exhibición trashumante de bueyecitos (Encierro infantil). Recorrido: Comienzo en C/ Mayor (CBC), Plaza de España, C/ San Miguel, C/ Ramón y Cajal (hasta Peña Taurina).

12.30 Vermut infantil en la peña taurina. Colabora peña taurina.

17.00 Excepcional tarde de recortadores en la plaza de toros.

20.00 Concierto del grupo “Puro Relajo” en el pabellón de fiestas. Precio: Con pulsera de fiestas, gratis. Sin pulsera, 7€ en taquilla.

23.00 Toros de fuego en la plaza de España y alrededores. Acompaña la charanga “Picha palo” de Berge.

00.30 Verbena con la actuación del grupo “Silver Monkeys” en el pabellón de fiestas. A continuación, macro discomóvil. Precio: Con pulsera de fiestas, gratis. Sin pulsera, 12€ en taquilla.

Domingo 11 de octubre

07.00 Vaquillas en la plaza de toros acompañados por la charanga “Picha palo” de Berge.

11.00 Entrega de la medalla “La Calandria” en el salón de Plenos del Ayuntamiento.

11.45 Concentración de carrozas en la Plaza de San Blas.

12.00 Volteo de campanas de Templos y Ermitas. Chupinazo de inicio de Fiestas en la Plaza de España y traca de caramelos. Interpeñas colocará el pañuelo a la Virgen del Pilar. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañados por la Charanga y desfile de Carrozas amenizado por la Banda de Música de la Asociación Musical Gaspar Sanz.

16.30 Visita de Reinas y Autoridades al Centro Residencial Calanda.

17.00 Festival de Jota a cargo de la Asociación Cultural “Peña el Cachirulo” de Calanda, en el Pabellón de fiestas.

19.00 Tardeo en la plaza de España.

19.30 Taller infantil “Personaliza tu cachirulo” de Natalia Muñoz, en la plaza de España.

Lunes 12 de octubre

11:30 Ofrenda de Flores a nuestra Patrona la Santísima Virgen del Pilar, acompañados por la Rondalla de la Asociación Cultural “Peña el Cachirulo” de Calanda.

17.00 Magnífica corrida mixta de toros en la plaza de toros.

19.45 En el local de la Peña Taurina, charla-coloquio con los participantes del festejo taurino y entrega del trofeo “Melocotón” al triunfador de la tarde.

00.00 Espectáculo Piromusical (Castillo de fuegos artificiales al ritmo de música) en los alrededores del CEIP Virgen del Pilar.

00.30 Verbena con la actuación de la Orquesta “Montecarlo” en el pabellón de fiestas. A continuación, macro discomóvil. Precio: Con pulsera de fiestas, gratis. Sin pulsera, 12€ en taquilla.

Martes 13 de octubre

12.00 Espectáculo infantil “La caravana de Belentuela” de Belentuela espectáculos, en la plaza de España.

14.00 Comida popular en el Pabellón de Festejos. A continuación, espectáculo de magia “Maximum magic” con el gran Mago Félix. Más información en notas al programa.

15.00 Hinchables en la plaza Francisco Rabal.

22.00 Toros de fuego y traca fin de fiestas en la plaza de España y alrededores. Acompaña la charanga “Picha palo” de Berge.

Sábado 17 de octubre

12.00 Misa baturra en el Templo del Pilar, cantada por el coro del hogar de las personas mayores.

14.00 Comida de hermandad en el Hogar de Personas Mayores. Información e inscripciones en el Hogar.

16.00 Entrega de premios de petanca, guiñote y rabino.

17.00 Baile para todos los asistentes con la actuación de “Más music” en el Hogar de las Personas Mayores.

19.00 Revista de variedades “Risas en compañía” de producciones Luis Pardos, en el pabellón de fiestas.