Calanda se convierte en el epicentro cinematográfico del territorio con «las películas que hubiera querido ver Buñuel»

Llenar una sala de personas que como nexo en común tienen la fascinación hacia tu obra y que esto ocurra 40 años después de tu muerte es algo que pocos artistas logran. Hacerlo, además, en un pueblo del Bajo Aragón de menos de 4.000 habitantes, atrayendo incluso a medios de comunicación desde, por ejemplo, México-a 9267 kilómetros-es todavía más complicado. Pero lo cierto es que este domingo en el Centro Buñuel de Calanda un hombre de mediana edad esperaba sentado junto a un amplio grupo de personas la primera proyección del festival de «las películas que hubiera querido ver Buñuel». Lo hacía mientras llevaba una camiseta negra en la que podía leerse ‘Luis Buñuel was here’ (Luis Buñuel estuvo aquí), un tiempo verbal que, teniendo en cuenta que su esencia sigue viva ahora a través de entre tantas formas este festival, podría incluso intercambiarse por otro que dejara mejor constancia de ello: ‘Luis Buñuel is still here’ (Luis Buñuel todavía sigue aquí).

El festival lleva años reuniendo a personas como este hombre amante de Buñuel, pero también a vecinos curiosos que durante estos días tienen la posibilidad de descubrir todavía más el mundo del cine sin tener que salir de su pueblo. Este año ha pasado a denominarse como Buñuel International Film Fest (BCIFF) y tuvo su inicio este mismo domingo con la inauguración de su XVIII edición, que llega «pisando fuerte» y bajo el estreno de tres nuevos escenarios que los próximos días se van a llenar de actividad en torno a la cultura. «Todo el mundo está encantado con la selección de películas para este año. Que un festival aragonés como este se realice en un pueblo como Calanda no es habitual, y mucho menos que se vaya a difundir en México y en Estados Unidos. Hay que vivirlo por lo menos un día para saber apreciarlo», dijo Javier Espada, director del festival.

La cita se dividió en dos. Por la tarde, el estreno oficial corrió a cargo de la proyección inédita del documental ‘Berlanga!!’ del director Rafael Maluenda, quien se mostró especialmente «orgulloso» por ser quien este año iniciaba la programación. Su largometraje busca dar a conocer al famoso cineasta a través de las voces de conocidas figuras en el mundo audiovisual como Santiago Segura o Fernando Trueba. Y todo ello con una combinación perfecta entre curiosidades, humor y la búsqueda de la conexión con el espectador, algo que el director logró incluso pese a los problemas técnicos que se produjeron justo en los primeros momentos de la proyección. «Es un documental que puede disfrutarse tanto por gente que ya conoce a Berlanga, porque reconoce los guiños hacia él, pero también por personas que no saben quien fue. Encuadra a la perfección en este festival, que es un punto de encuentro para cineastas, productores, y todos aquellos que buscan foros de los que puedan surgir nuevos proyectos«, afirmó.

Para Maluenda el evento también es una oportunidad para que Calanda pueda servir como punto turístico en torno al cine, algo con lo que también estuvo de acuerdo Isabel Zabal, concejal de Turismo y Cultura. «Tanto turistas como involucrados en el festival llegan antes y se quedan en el pueblo durante todos estos días. Este año contamos con un mayor número de todos ellos. Para nosotros es toda una oportunidad y estamos contentos de que el evento siga creciendo», explicó Zabal.

La segunda parte del estreno continuó por la noche con la actuación de la Asociación Musical Gaspar Sanz de Calanda. El conjunto puso el acompañamiento musical a la selección de cortometrajes de cine mudo de Segundo de Chomón. El público pudo disfrutar de ‘Los héroes del sitio de Zaragoza’, 3’23’’ (1903); ‘La poule aux œufs d’or’, 13’47’’, (1905); ‘Le Pied de mouton’, 14’34’’ (1907); ‘Symphonie bizarre’, 4’26’’ (1909); y ‘Physique diabolique’, 4’09’’ (1912). Durante la velada también se proyectó ‘Un perro andaluz’, de Luis Buñuel (1929). Todas estas películas fueron presentadas por Esteve Riambau, director de Filmoteca de Catalunya. Es allí donde se conserva el mayor fondo de películas del turolense considerado el padre de los efectos especiales en el cine. Fue el precursor al introducir diferentes trucajes en sus creaciones. La proyección de estas obras en Calanda será posible por la estrecha colaboración que existe entre la Filmoteca de Catalunya y la Filmoteca de Zaragoza.

La programación seguirá este lunes con la presencia de Alfonso de Lucas Buñuel, que ya visitó el evento el pasado año. En esta ocasión presentará un libro sobre el padre de Luis Buñuel como una ventana más a la que asomarse y conocer mejor al cineasta. Esta mañana intervendrá el director de orquesta colombiano Alejandro Ramírez Rojas. La proyección de la tarde será para el documental ‘Los muros vacíos’, y la de la noche, ‘20.000 especies de abejas’, laureada obra en Berlín.

Durante la semana habrá talleres, masterclass y presentaciones de libros. Esas sesiones serán a partir de las 12.00 en el Centro Buñuel cada mañana, mientras que las tardes y noches serán para las proyecciones. El visionado de los documentales se realizará por las tardes en la Casa de Cultura y ya, a partir de las 22.00, todas las veladas se trasladarán junto a los restos del castillo como ya se hizo el pasado año. Se proyectarán los cortos y largometrajes de ficción.

Homenajes y premios

El festival homenajeará a José Luis Alcaine, y también a otras personalidades que estarán en Calanda en alguna de las sesiones. Entre ellas, la productora, guionista y directora Isona Passola que firma películas junto al recientemente fallecido Agustí Villaronga; el hispanista italiano Gabriele Morelli que en 2022 recibió el Premio Ñ otorgado por el Instituto Cervantes, y también se reconocerá la labor de la propia Filmoteca Española en la conservación y difusión del patrimonio cinematográfico.

En cuanto a los premios, se entregarán cuatro, de los que el público decidirá tres con sus votos tras cada proyección, mientras que el cuarto lo entregará la organización bajo el patrocinio de Aragón TV con el nombre ‘Buñuel-Calanda’.

El cartel anunciador es un collage artesanal obra del aragonés Pedro Avellaned. «En collage nunca trabajo en digital, siempre es manual y te lo pasas mejor recortando y pegando», sonrió. Ha unificado sus dos películas favoritas del calandino como son ‘El ángel exterminador’ y ‘Viridiana’.

El festival contará con los vinos que la bodega Lagar d’Amprius tiene de edición dedicada al cineasta desde 2018. Los llamados ‘Vinos de Buñuel’ son un tinto llamado Nazarín y un blanco de nombre Kolenda. Los invitados podrán llevarse a casa para degustar por cortesía de la bodega.

Programación del 17 al 22 de julio

Lunes 17. A las 12.00 en el CBC, presentación del libro ‘Leonardo Buñuel, indiano y otros relatos’, a cargo de su autor Alfonso de Lucas Buñuel. Conferencia del director de orquesta colombiano Alejandro Ramírez Rojas sobre ‘La música en el cine’. A las 18.00 en la Casa de Cultura Víctor Romero, proyección del documental ‘Los muros vacíos’, 60′ (2022), de Isabel Soria y José Manuel Herráiz. Sesión de noche a las 22.00 en el castillo. Proyecciones del corto ‘Y Eva también’, 5′ (2022) de Laura Torrijos-Bescós; y del largometraje de ficción ‘20.000 especies de abejas’ 129′ (2023), de Estibaliz Urresola.

Martes 18. A las 12.00 en el CBC, conversación sobre ‘Reporteros, testigos de las guerras’ a cargo del periodista español Marc Marginedas, acompañado por la periodista y directora de La COMARCA Eva Defior, y el realizador Albert Solé. A las 18.00 en la Casa de Cultura Víctor Romero, proyección del documental ‘Regreso a Raqqa’, 78′ (2022), de Albert Solé y Raúl Cuevas. Sesión de noche en el castillo con el visionado de ‘Rosa rosae. La guerra civil’, 6′ (2021) cortometraje de Carlos Saura, que presentará su viuda y actriz Eulalia Ramón; y del largo ucraniano ‘Homeward’, 96′ (2019), de Nariman Aliev, de cuya presentación se encargará Marine Caron.

Miércoles 19. A las 12.00 en el CBC, encuentro con el premiado documentalista y colaborador de diferentes medios Javier Angulo que impartirá la conferencia ‘Verdades, secretos y mentiras sobre los festivales de cine’ al hilo de la creación a comienzos de año de la Red de Festivales de Aragón. A las 18.00 en la Casa de Cultura Víctor Romero, proyección del documental ‘La maleta de Helios’, 74′ (2019) de Javier Angulo y Nacho A. Villar. En la sesión de noche en el castillo a partir de las 22.00, se proyectará el cortometraje ‘Cuentas divinas’, 14′ (2022) que dirige Eulalia Ramón y que presentará ella misma. Regresa, por tanto la actriz que en Semana Santa rompió la Hora en el bombo gigante calandino. A continuación, Liz Lobato presentará la proyección de su película ‘Tierra de nuestras madres’, 88′ (2023).

Jueves 20. A las 12.00 en el CBC, conferencia ‘Mitologías cinematográficas de Pancho Villa’ con el investigador y profesor Eduardo de la Vega Alfaro. A las 18.00 en la Casa de Cultura Víctor Romero, José Luis López – Linares proyectará su documental ‘Goya, el ojo que escucha’, 90′ (2022), que cuenta con Jean-Claude Carrière como uno de los guionistas junto a Cristina Otero Roth, por lo que será un homenaje al francés fallecido en 2021. La noche empezará a las 22.00 en el castillo con dos producciones francesas que se ocupará de presentar Marine Caron. Se verá el cortometraje ‘Jésus 2020′, 24’ (2020) de Aude Thuries. Seguidamente, se proyectará la película ‘Un triomphe’, 105′ (2020), de Emmanuel Courcol.

Viernes 21. A las 12.00 en el CBC, conferencia ‘Doña Perfecta (1950), la obra frustrada de Luis Buñuel, el acierto de Alejandro Galindo’ a cargo de Rosario Vidal Bonifaz, docente e investigadora mexicana. A las 18.00 en la Casa de Cultura Víctor Romero se verá la versión restaurada de este documental que presentará la propia Rosario Vidal. La película procede de la Cineteca Nacional (México) y se exhibe gracias al Patrocinio de Carlos Vasallo/Video Universal. La noche dejará dos nuevas proyecciones a partir de las 22.00 en el castillo de Calanda. El mexicano José Esteban Pavlovich presentará su cortometraje ‘Una mano bajo la nieve’, 30′ (2022) en la proyección que supondrá su estreno en España. También de estreno en el país será el visionado de ‘Influencia’, 98′ (2019) del mexicano Pablo Aura que estará esa noche presente en el encuentro con el público.

Sábado 22, día de clausura. A las 12.00 en el CBC presentación del libro ‘Ilegible, hijo de Flauta’ a cargo del hispanista italiano Gabriele Morelli, que estará acompañado por Valeria Camporesi, directora de Filmoteca Española. El público podrá conocer un guion inédito de Buñuel. Seguidamente, el director de fotografía José Luis Alcaine dará la conferencia ‘La profundidad de campo en el pasado y en la actualidad’. A las 18.00 en la Casa de Cultura Víctor Romero se proyectará el documental ‘Frente al silencio’, 100′ (2021) que presentará su director Emilio R. Barrachina. Antes de esta película, se verá el resultado del cortometraje producido en el taller de cine del festival para niños y jóvenes llamado ‘Cinco sueños’ e impartido por Xavier Urrios Henares y Jowita Tyszka. La noche será de clausura desde las 22.00 en el castillo. Se entregarán los premios y reconocimientos y se proyectará el último cortometraje de Pedro Almodóvar que tantos parabienes cosechó en el Festival de Cannes. ‘Extraña forma de vida’, 31′ (2023) es una producción franco-española que dirige el manchego y protagonizan Ethan Hawke y Pedro Pascal. También forma parte del reparto el joven actor madrileño George Steane, que la presentará en Calanda junto a José Luis Alcaine, su director de fotografía.