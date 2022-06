El Festival Internacional de Cine Buñuel Calanda se celebrará del 11 al 16 de julio en el castillo

Regresa el Festival Internacional Buñuel Calanda (FIBC) y su décimo séptima edición llega con seis proyecciones de cine internacional y con varias novedades. Una de ellas es el espacio, ya que las sesiones se realizarán en el castillo, más concretamente en un recinto al aire libre detrás del templo del Pilar junto a las ruinas de una fortaleza que salieron a la luz hace unos años con las primeras excavaciones. Se ha dotado a la zona de baños y se colocará una barra de bar además de alrededor de unas 200 sillas y una pantalla. Este festival ya dejó el patio del Centro Buñuel Calanda como lugar de proyecciones el año pasado cuando se apostó por la plaza de España con la finalidad de acoger a un mayor número de personas -pasaron alrededor de mil espectadores– y disponer de más espacio en un tiempo todavía con restricciones sanitarias debido a la pandemia.

El festival se desarrollará entre el 11 y el 16 de julio con una sesión cada noche a partir de las 22.00. La programación está compuesta de seis películas de las tres están dirigidas por mujeres y tres son estrenos. Abrirá el lunes día 11, ‘Cinco lobitos’ (2022), actualmente en cartelera y dirigida por Alauda Ruiz de Azúa. Ganó la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española en el Festival de Cine de Málaga. El martes día 12 se proyectará ‘Adam’ (2019), de la directora Maryam Touzani que ha pasado por pantallas como las del Festival de Cine de Cannes. «Me encantaría que la comunidad marroquí de Calanda y del Bajo Aragón viniera a ver esta película hecha por una mujer marroquí, el cine sirve para unir y me gustaría que sintieran que contamos con ellos», dijo Javier Espada, director del FIBC. El miércoles 13 de julio será turno del cine mexicano con ‘La llevada y la Traída’ (2021), un documental que dirige la también actriz Ofelia Medina. «Relata un hecho que sucede en una zona de México el 12 de octubre, una fecha muy señalada aquí, tiene que ver también con la religión y el público se va a sorprender mucho», adelantó Espada.

El jueves 14 de julio se proyectará la también mexicana ‘El paraíso de la serpiente’ (2019), de Bernardo Arellano. La película está rodada con actores no profesionales «con un resultado en el que nada hace pensar que no lo sean». El 15 de julio se pasará la película paraguaya ‘Charlotte’ (2021) dirigida por Simón Franco y protagonizada por la española Ángela Molina. Este papel le ha valido algunos premios en festivales y una nominación a los Platino.

El broche será el 16 de julio con ‘Buñuel, un cineasta surrealista’ (2021), una película documental del propio Javier Espada y que continúa cosechando alegrías en festivales, certámenes y premios, como las nominaciones a los Forqué, los Goya o los Simón, así como el respaldo del público y la crítica. La próxima semana viajará a Italia, al festival de Bolonia. «Ha dado muchas vueltas y creo que al público calandino le gustará porque se han rescatado y restaurado muchas fotografías tomadas por el padre de Buñuel en Calanda y en Zaragoza, y es muy curioso», añadió. Como señaló el director, en Calanda se pasará el 16 de julio de 2022, justo cuando se cumple un año del estreno en Cannes.

El preámbulo al inicio del festival correrá a cargo de la Banda Municipal de Música que el 10 de julio ofrecerá un concierto de bandas sonoras de películas.

Un nuevo rumbo para el festival

El regreso de Javier Espada a la dirección del festival es otra de las novedades que se presentaron este viernes en una rueda de prensa junto a las ruinas del castillo, el mismo espacio que albergará las proyecciones. Espada dimitió de la dirección del festival y del CBC en 2016 al no estar de acuerdo con los planes que desde la Fundación se plantearon para la décimo segunda edición del evento. Ese año hubo festival pero a finales de agosto y se hizo cargo de la coordinación de forma provisional Javier Lorente. A finales de ese mismo año, Jordi Xifra accedió al cargo de director del CBC y el realizador de Castelnou José Ángel Guimerá se ocupó de dirigir el certamen en la edición del verano de 2017.

A partir de 2018, la dirección del festival recayó también en Xifra. «Le estamos muy agradecidos por toda la labor que hace pero cuando se encargó del festival ya nos comunicó que sería algo temporal porque su prioridad es el CBC. En 2020 no hubo, el pasado se retomó como se pudo y pensábamos que había que relanzarlo porque creíamos que se había quedado un poco desfasado. Pensamos en proponerle a Javier Espada que regresara porque nadie mejor que él, como experto en Buñuel y cineasta para tomar las riendas. Si tenemos a gente como él en Calanda es una suerte», dijo el alcalde y presidente del Patronato de la Fundación Luis Buñuel, Alberto Herrero.

Sin muchos invitados hasta el año que viene

Desde el consistorio este año se aportan 10.000 euros para el desarrollo del festival, ya que, de momento, el Instituto de la cinematografía y de las artes audiovisuales (ICAA) ha retirado la subvención que destinaba a varios festivales entre los que constaba Calanda. «En otras ciudades los ayuntamientos aportan y ahora teníamos que hacerlo al quedarnos sin esta subvención. También hemos hecho un llamamiento al sector privado para que colabore en la medida de lo posible para, entre todos, hacer este festival más grande», añadió.

Lo «ajustado» del presupuesto es la razón por la que la presencia de invitados, personalidades del cine y entregas de premios deberán esperar al próximo año. Lo mismo que actividades paralelas, que de momento no se ha anunciado ninguna. «Este verano serán las seis proyecciones pero no es una transición de nada, sino que se ha hecho una programación muy seria sentando las bases de lo que será la edición del año que viene en la que ya estamos trabajando», apuntó Espada. En este sentido, Herrero adelantó que se firmará un convenio con el nuevo director para que «pueda ir trabajando a años vista». En cuanto al dinero, Espada depositó su confianza en la nueva dirección del ICCA, que «será sensible a que este festival tiene una identidad propia y es que se trata de reactivar la figura de Buñuel a través del cine actual, son películas que le hubiera gustado ver a él y por eso se creó este festival».

Como invitados sí estarán en Calanda el director del Instituto Cultural de México en España y Alfonso de Lucas Buñuel, sobrino del cineasta y que ha colaborado con Espada en el documental que se proyectará como cierre. No pierden la esperanza en lograr que Ángela Molina se deje caer por la villa que vio nacer al director a cuyas órdenes se puso en ‘Ese oscuro objeto del deseo’ en 1977. «Es complicado, porque además del presupuesto la falta de tiempo no juega a nuestro favor, pero como actriz buñueliana hay que intentarlo», añadió Espada.

Homenaje a Ouka Leele

Por el festival han pasado decenas de personalidades del mundo del cine y de las artes en general a lo largo de los años. Una de ellas fue Ouka Leele, artista multidisciplinar que falleció en mayo. Desde Calanda se le recordará en esta edición del festival porque el cartel, tanto el formato póster como el de mano, está ilustrado con dos fotografías suyas «muy buñuelianas» y con un pequeño rótulo con un ‘In Memoriam Ouka Leele’.