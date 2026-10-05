Carlota Gasión y Jacobo Anento se imponen en la Milla Urbana de Alcorisa

La alcorisana Carlota Gasión y el alcañizano Jacobo Anento Gracia fueron los grandes protagonistas de la XXX Milla Urbana de Alcorisa ‘Encarnación Escudero’ al imponerse en las categorías absolutas de una prueba que reunió a 132 inscritos. La carrera, disputada durante la jornada del sábado, sirvió además para inaugurar la decimotercera edición del Circuito Intercomarcal de Carreras Escolares.

Gasión se llevó la victoria absoluta femenina por delante de Marina Rodenas Martín y Carmen Cantero Catalán, mientras que Anento Gracia encabezó la clasificación absoluta masculina, con Germán Lázaro González en segunda posición y Jorge Loscos Gallego tercero.

Una victoria especial para Carlota Gasión

Para la atleta alcorisana, el triunfo tuvo un significado especial al tratarse de una carrera que conoce desde pequeña y que se disputa por las calles de su localidad. “Era una carrera que tenía muchas ganas que llegase, ya que la he corrido siempre desde pequeña y es en mi pueblo”, ha explicado Gasión, que también ha destacado la ilusión de poder conseguir la victoria ante su gente.

La corredora ha reconocido que el triunfo ha sido “muy chulo” e ilusionante, especialmente por el vínculo que mantiene con una prueba que forma parte de su trayectoria deportiva desde sus primeros años. “Fue una tarde muy bonita y que me hacía mucha ilusión”, ha señalado Gasión después de hacerse con el primer puesto de la categoría absoluta femenina.

El podio de la categoría masculina absoluto / Ayto. Alcorisa

En la categoría absoluta masculina, la victoria fue para el alcañizano Jacobo Anento Gracia. El corredor se impuso en una clasificación en la que Germán Lázaro González terminó segundo y Jorge Loscos Gallego completó el podio. Los dos triunfos absolutos permitieron que la primera prueba del nuevo Circuito Intercomarcal de Carreras Escolares tuviera protagonismo bajoaragonés, con una atleta local y un corredor de Alcañiz al frente de las clasificaciones principales.

El resto de ganadores

La jornada dejó también triunfos en las diferentes categorías de base. En Sub-10 se impusieron Gala García Jover y Martín Yeguas Gracia; en Sub-12, Ainara Cubero Martín y Aritz Yeguas Gracia; y en Sub-14, Angela Bernal Franco y Álvaro Puertolas Pardos. La categoría Sub-16 tuvo como vencedores a Laia Oliveros Fernández y Mario Peralta Miravete.

Entre los juveniles, los primeros puestos fueron para Ana Hernández Roche y Raúl García Morraja, mientras que Sandra Oliveros Corral y Víctor Juste Plumed vencieron en categoría sénior. En veteranos, las victorias correspondieron a Eva Morraja Bellido y Santi Moreno Ariño. Las categorías de iniciación también tuvieron sus respectivos podios, con la participación de numerosos jóvenes atletas.

Once pruebas hasta abril

La Milla Urbana de Alcorisa ‘Encarnación Escudero’ ha abierto el calendario de la decimotercera edición del Circuito Intercomarcal de Carreras Escolares, una iniciativa impulsada por las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Bajo Martín, Cuencas Mineras y Matarraña para fomentar la práctica del atletismo y el deporte de base.

El circuito contará esta temporada con once pruebas y recorrerá diferentes localidades de la provincia de Teruel hasta el próximo mes de abril. Tras la cita inaugural de Alcorisa, el calendario continuará por Calanda, Alcorisa, Utrillas, Alloza, La Hoz de la Vieja, Albalate del Arzobispo, Montalbán, Cuevas de Almudén y Cretas, antes de concluir con la Carrera de San Jorge en Albalate del Arzobispo y Urrea de Gaén el 23 de abril de 2027.

Las diferentes carreras están abiertas tanto a atletas con licencia federativa o escolar como a participantes sin licencia, manteniendo el objetivo de acercar el atletismo a las diferentes localidades y favorecer la participación de deportistas de distintas edades.