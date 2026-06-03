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03 JUN 2026|

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El caspolino Mateo Garcés logra el bronce en el Campeonato de Aragón Sub-14

El atleta del Tragamillas culmina una temporada sobresaliente con un podio en el autonómico de pista al aire libre

El caspolino Mateo Garcés subido al tercer peldaño del Campeonato de Aragón Sub-14 en Huesca / Cedida
El caspolino Mateo Garcés subido al tercer peldaño del Campeonato de Aragón Sub-14 en Huesca / Cedida

Jesús Burgos03 06 2026

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Caspe

AtletismoDeporte

El joven atleta de Caspe Mateo Garcés, de tan solo 12 años, ha conseguido colgarse la medalla de bronce en el Campeonato de Aragón Sub-14, disputado este pasado fin de semana en Huesca. El deportista del Tragamillas se subió en el tercer peldaño del podio en la prueba de 500 metros tras pasar por línea de meta con un tiempo de 1:25.30.

La carrera concluyó con una lucha final al sprint entre cinco atletas que colocó a Garcés en la tercera posición. Este resultado se suma al logrado el pasado mes de febrero en el Campeonato de Aragón de pista cubierta y cierra una temporada sobresaliente de un deportista de primer año con mucho futuro por delante.

De esta forma, el caspolino gana experiencia, confirma una progresión muy prometedora dentro del atletismo y deja grandes expectativas de cara al próximo año.

La igualdad y competitividad marcaron el devenir de la carrera. Garcés se encontró encerrado en la calle uno, pero poco a poco consiguió abrirse camino. Todo se decidió con una lucha al sprint entre cinco atletas que terminó con el caspolino colándose entre los tres mejores corredores de la prueba. De esta forma, paró el cronómetro en 1:25:30 y alcanzó una nueva mejor marca personal (MMP) en su primer año en esta categoría.

Esta medalla de bronce en Huesca se suma a la de plata cosechada en febrero en el Campeonato de Aragón de 500 metros lisos en pista cubierta y confirma la progresión ascendente del caspolino. Y es que apenas lleva seis años corriendo.

Creciendo en el atletismo desde 2020

Garcés comenzó a practicar atletismo en el año 2020 en la escuela de atletismo de la comarca de Caspe. Ganó dos ligas intercomarcales de cross y se incorporó al Club Tragamillas, donde permanece hasta la fecha. Se trata del atleta más joven de su grupo de entrenamiento. “Le han acogido a las mil maravillas en Alcañiz”, explica su padre.

El caspolino combina la práctica de cross en la temporada de otoño e invierno. Compite en pista cubierta en invierno y en pista al aire libre en primavera. No obstante, esta campaña ya está llegando a su fin y en principio no hay más carreras fijadas en el calendario.

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