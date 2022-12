CHA vuelve a insistir en el Senado para abrir una comisión de investigación sobre el triple crimen de Andorra

Chunta Aragonesista ha vuelto a pedir en el Senado que se cree una comisión de investigación sobre el triple crimen de Andorra y que el Gobierno central responda a todos los interrogantes que quedan sin resolver sobre el operativo y lo que no se hizo en los nueve días que pasaron entre el doble intento de homicidio en el masico de Albalate y los asesinatos de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Caballero en diciembre de 2017.

Desde mayo ya existe una condena firme de prisión permanente revisable para Igor el Ruso por los tres asesinatos por lo que ya no sirve la excusa que hasta ahora ha esgrimido el Gobierno central para no atender a la reclamación de explicaciones por distintas vías por parte de los familiares, los Amigos de Iranzo y CHA. El caso, en el que no se quiso investigar más allá de los asesinatos ni unir las causas como pedían los abogados, ya no está judicializado por lo que entienden que ahora el ejecutivo central de PSOE-Unidas Podemos debe depurar responsabilidades y explicar qué pasó en esos nueve días. De hecho, cuando en 2018 el secretario de Estado de Seguridad compareció en la Comisión de Interior a petición del PSOE se comprometió a facilitar todos los informes realizados por la Guardia Civil relativos a los nueve días. El por entonces diputado del PSOE por Teruel, Ignacio Urquizu (en la oposición), pidió que se «intentara esclarecer lo ocurrido y las actuaciones llevadas a cabo entre el tiroteo de Albalate y los asesinatos de Andorra».

«Lo que sucedió tiene todavía muchas preguntas sin respuesta. La parte fundamental, que es la condena firme al asesino está ejecutada pero esto no impide valorar que desde el día 5 que hubo dos intentos de homicidio en Albalate y hasta los tres asesinatos del 14 todavía quedan muchas preguntas por resolver y por orgullo y por dignidad debemos cerrar esta herida con todas las consecuencias», ha afirmado este viernes el secretario territorial de Chunta Aragonesista en las comarcas turolenses, Chema Salvador, en rueda de prensa.

La petición de apertura de una comisión de investigación y las preguntas se ha trasladado al Senado de la mano de Compromís, partido valenciano que colabora con CHA. Tal como han destacado Salvador; y el senador de Compromís, Carles Mulet; estas iniciativas son las enésimas que han presentado a lo largo de estos cinco años sin recibir ninguna respuesta clara del Gobierno. Nacho Blasco, miembro de los Amigos de Iranzo, les ha agradecido públicamente que sigan reivindicando políticamente las imprudencias que se cometieron en los días previos al triple crimen y ha lamentado que CHA y Compromís sean los únicos partidos que apoyen sus reivindicaciones. «Los Amigos de Iranzo hemos tenido que denunciar en el Juzgado una cuestión que nos debían de haber respondido las autoridades, que es qué pasó en aquellos nueve días. Es un derecho que tenemos los ciudadanos pero como no han querido darnos explicaciones debemos gastar dinero en pagar a un abogado que denuncie porque si no lo hacíamos ahora los hechos iban a prescribir el día 5 al cumplirse los cinco años del tiroteo», ha afirmado Blasco en relación a su denuncia para reclamar responsabilidades y explicaciones para la que han solicitado colaboración ciudadana para afrontar la minuta del abogado.

El miembro de los Amigos de Iranzo ha denunciado públicamente que todos los apoyos y promesas de abrir una comisión de investigación y de ofrecer respuestas que les dieron PSOE y Unidas Podemos cuando eran oposición (cuando ocurrió el triple crimen gobernaba el PP) se diluyeron al formar gobierno y entrar en La Moncloa. También ha criticado a Teruel Existe por «utilizarlos» electoralmente y al Partido Popular por su falta de apoyo en todo este tiempo. Cuando CHA a través de Compromís ya presentó en el Senado la petición de apertura de una comisión de investigación en 2018 la propuesta no salió adelante con los votos en contra del PP y PAR y la abstención de PSOE y Ciudadanos.

En esta ocasión quieren que los partidos se vuelvan a posicionar e incluso Mulet ha invitado a los representantes turolenses en Madrid ha presentar ellos la propuesta al contar con más apoyos (él es el único senador de Compromís y en el Congreso solo tienen un diputado) y ha anunciado que los apoyaría. De hecho, Mulet ha dudado de que ahora su propuesta llegue incluso a votarse en la Cámara Alta debido a que el PSOE, que tiene mayoría en la mesa, puede impedir que se incluya en el orden del día. «Queremos conocer la falta de medios, de coordinación… hay muchos interrogantes sobre la mesa que hace falta resolver para que no vuelva a suceder. En este tiempo no solo no se han dado explicaciones de lo que sucedió sino que además han aparecido más interrogantes y además en 2020 el Ministerio del Interior condecoró con las máximas distinciones de la Guardia Civil a los principales mandos que no valoraron en 2017 el riesgo con un dispositivo eficaz para atrapar a una persona que disparó a matar en Albalate«, ha manifestado Mulet.

Las preguntas registradas en el Senado, gracias al acuerdo de colaboración entre Chunta Aragonesista y Compromís, son las siguientes:

-“¿Tiene previsto el Gobierno, tal y como se comprometió el Secretario de Estado de Seguridad en el propio Congreso de los Diputados, concretamente en la Comisión de Interior en marzo de 2018, a facilitar todos los informes realizados por la Guardia Civil relativos a aquellos días?, en su caso, ¿cuándo y en qué forma tiene previsto hacerlo?, ¿si no tiene previsto hacerlo, cuál es el motivo de su negativa?”

-“¿Van a colaborar desde el Gobierno, si finalmente se crea una comisión de investigación parlamentaria sobre los hechos citados para que la ciudadanía, y especialmente los familiares de las víctimas, tenga todas las explicaciones y respuestas que lleva pidiendo desde hace ya cinco años a los responsables del Ministerio del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado implicadas en estos dramáticos acontecimientos?”.