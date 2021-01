El covid sigue disparado y el Hospital ya le dedica el 50% de su capacidad

El sector sanitario de Alcañiz lleva días al borde del colapso y la situación no mejora. La capital bajoaragonesa concentra la gran mayoría de los casos, cuyos orígenes se remontan a las celebraciones y encuentros durante las vacaciones de Navidad. Los datos que notificó ayer Salud Pública –41 contagios en la zona básica de salud de Alcañiz– no dan tregua a un territorio que acumulaba once días a la cabeza de contagios en Aragón. Este lunes le superó Calatayud urbana (por un caso), pero su brote principal está focalizado en una residencia, por lo que es rastreable.

En Alcañiz, no. La transmisión es comunitaria desde hace más de una semana y en prácticamente todos los sectores, centros de trabajo, colegios, grupos de amigos y familias hay positivos y personas confinadas. Este lunes, la incidencia acumulada de los últimos siete días era de 1.467,4 casos por cada 100.000 habitantes, frente a la del lunes pasado, de 1.395 por cada 100.000 habitantes.

En la última semana, entre el lunes 18 de enero y el 24 de enero, la zona básica de Alcañiz notificó 277 nuevos casos -234 en la capital- y, tomando como referencia las dos últimas semanas, se registraron 577 -en Alcañiz capital, 448-. Las llamadas a la prudencia y a la conciencia cívica no están surtiendo los efectos esperados, por lo que el Ayuntamiento se está planteando solicitar mayores restricciones.

La realización de cientos de pruebas PCR ha colapsado también el centro de salud, donde los sanitarios no dan abasto, y la situación del Hospital es grave. El viernes tuvo que medicalizarse parte de la residencia Hogar Santo Ángel y, este lunes ya habían trasladado a siete pacientes no covid, atendidos por el servicio de Hospitalización a Domicilio del Hospital de Alcañiz.

Todo el personal del Hospital de Alcañiz está trabajando sin descanso para resistir la alta presión asistencial y no tener que derivar a pacientes que no precisan UCI a Zaragoza por falta de camas. Ya tienen las 53 camas covid ocupadas. La escasez de espacio es acuciante y los ingresos covid no paran de crecer pero este lunes se reunió el comité covid y se optó por abrir un ala para enfermos de coronavirus en la cuarta planta para evitar derivaciones. «Todos los sanitarios hemos acordado que hay que darlo todo para aguantar la fuerte presión que sufrimos y que los pacientes bajoaragoneses se queden aquí tanto por ellos como por el trastorno que les supondría a sus familiares. La máxima es aguantar, aguantar todo lo que podamos aunque las cifras no son halagüeñas», aseguran fuentes de la dirección del centro.

Con la apertura de la mitad de la cuarta planta se ampliarían las camas covid hasta las 67 plazas, lo que supone dedicar al coronavirus la mitad de la capacidad habitual del Hospital. Las plantas quinta y sexta ya están ocupadas con pacientes covid. Con esta medida se espera poder pasar los próximos días, que se prevén también complicados ya que los contagios en la zona de Alcañiz siguen disparados y, con ellos, los ingresos. La media de edad de los pacientes ha descendido respecto a las anteriores olas. Ya se sitúa en los 66 años y cuentan con muchos hospitalizados de entre 35 y 55 años.

Meseta en Aragón

Para el Gobierno de Aragón, los contagios de covid-19 a nivel regional tienden a una «estabilización» o «meseta», con cifras aún altas de positivos y muy focalizados en determinados municipios. Aunque pueda haber un ligero incremento de hospitalizaciones, el Gobierno de Javier Lambán no cree que pueda comprometer «en exceso» el sistema sanitario. Así lo afirmó la portavoz y consejera de Presidencia del Ejecutivo aragonés, Mayte Pérez, en la rueda de prensa este lunes posterior al Consejo de Gobierno, en la que insistió en que las medidas restrictivas adoptadas desde principios de año «están dando sus frutos».