Se derrumban dos viviendas deshabitadas en Albalate del Arzobispo

Dos viviendas deshabitadas se han derrumbado en la intersección entre la calle Churvilla y el cantón de Jesús de Albalate del Arzobispo. Ambos inmuebles de propiedad particular ya habían sido declarados en ruinas por técnicos del Ayuntamiento en ocasiones anteriores y según -apuntan fuentes municipales- el peligro de desplome era «inminente». La alcaldesa de la localidad, Celia Trullén, confirma que el derrumbe se produjo en la madrugada del lunes 26 al miércoles 27 de febrero.

El suceso tuvo lugar en una zona en la que no vive mucha gente, una circunstancia que favorece que no hubiera vehículos o personas que se hayan visto afectadas por la caída. Por lo tanto, no hay que lamentar daños personales. Respecto a las causas del desplome, Trullén señala, por un lado, «el estado en el que se encontraban los inmuebles» y, por otro, «las fuertes rachas de viento de estos días». Asimismo, indica que está pendiente la valoración de los técnicos municipales, quienes ya se encuentran trabajando en el lugar.

Este derrumbe se une otros que sí que obligaron a desalojar a varias familias hace unos años en la localidad.

Pendiente de actualización*