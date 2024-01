Descartan perforar la sima de Oliete para construir un mirador

La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos ha descartado perforar la Sima de San Pedro de Oliete para construir un mirador saliente con el que asomarse al interior de esta estructura natural de 80 metros de diámetro y 86 de profundidad, sumados a los 22 de su lago interior. Esta era la actuación estrella del Plan de Sostenibilidad Turística con el que se quiere transformar varios puntos de esta zona del Bajo Aragón Histórico. No obstante, y «después de que esta planteara una serie de problemáticas», el ente comarcal ha decidido ahora optar por otro proyecto «menos invasivo» con el que se mejorará el pequeño balcón ya existente y se potenciarán todos los alicientes turísticos cercanos a la sima como «un mismo conjunto».

Los consejeros comarcales aprobaron comenzar a trabajar en esta nueva línea de forma unánime durante el último pleno de este mes. La decisión llegó tras «estudiar todas las posibilidades existentes» y comprobar que el primer proyecto podía acarrear «una serie de riesgos técnicos pese a su posible atractivo», un pensamiento que también estuvo presente entre los ecologistas cuando este parecía avanzar a mediados de 2023. «Era un proyecto muy ambicioso, pero que nos planteaba una serie de controles geotécnicos muy exigentes. Eran unas condiciones que podían provocar la paralización de las obras y eso es un problema cuando se tienen que cumplir unos tiempos», explica Naiara Loras, presidenta de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.

NOTICIA RELACIONADA

Concretamente, las obras de este primer proyecto incluían, además de un balcón volado de cinco metros abierto en la pared, un túnel de 48 metros de longitud y tres metros de diámetro interior para llegar hasta él, un espacio de acceso al túnel, un aparcamiento y un centro de información semienterrado. En total, 827 metros cuadrados de superficie construida en un enclave que, como consecuencia, «podría sufrir importantes daños en el terreno y la vegetación», tal y como ya alertaron los colectivos Ansar y Amigos de la Tierra de Aragón al presentar alegaciones frente a dicha intervención.

El proyecto, no obstante, sí había obtenido el visto bueno del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), entidad que había dado luz verde a la actuación -sin someterlo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario, al considerar que no suponía afecciones significativas- con la condición de que se siguieran varias medidas preventivas y correctoras adicionales. Sin embargo, el actual equipo de gobierno ha decidido descartarlo para dar paso a una opción «mucho más viable y que servirá para dar visibilidad a todo el conjunto, no solo a la sima».

NOTICIA RELACIONADA

Un nuevo proyecto «más viable»

Por el momento ya se han aprobado unas primeras memorias valorativas que apuntan que el proyecto tendrá un coste de alrededor de un millón frente a los 1,6 millones que se presupuestaba inicialmente. Loras, aún así, hace hincapié en que estas «todavía no son el proyecto definitivo» e insiste en que, sobre todo, desde la Comarca quieren «ser cautos» y trabajar en una línea consensuada.

Entre los trabajos que sí se pueden adelantar ya destaca que el punto principal del proyecto que unirá la sima con el cabezo de San Pedro será un centro de interpretación. «Vamos a combinar tres ámbitos: la ornitología, la historia y la propia sima, todo ello concentrado en este centro. Además, se pretende hacer una mejora en el balcón que ya existe en la estructura», concreta Loras.

El plazo para que todo ello se convierta en una realidad es de un año y medio y con ello se espera «potenciar el turismo sin dejar en ningún momento de respetar al máximo el enclave natural que es la sima».