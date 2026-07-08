El Andorra C.F. lanza su campaña de abonos con el reto de superar los 700 socios: «Para volver a creer»

El Andorra C.F. ha presentado su campaña de abonados para la temporada 2026-2027 bajo el lema "Para volver a creer", una iniciativa con la que el club pretende seguir impulsando el crecimiento social experimentado en los últimos años y superar la barrera de los 700 socios alcanzada la pasada campaña.

La presentación a través de sus redes sociales ha llegado acompañada de un vídeo en el que se repasan algunos de los momentos más importantes de la historia de la entidad, desde los históricos play-off de ascenso a Segunda División hasta la eliminación copera del Real Zaragoza, reivindicando el carácter de un club que "nunca ha dejado de creer" y que representa el esfuerzo, el sacrificio y la identidad de un pueblo ligado al carbón y al fútbol.

La campaña arrancará este jueves 9 de julio con la apertura de los primeros puntos de inscripción. Los aficionados podrán abonarse todos los jueves, de 19.00 a 21.00, en la Plaza del Regallo, junto al puesto de la ONCE, y los sábados, de 11.00 a 14.00, en la calle Ramón y Cajal.

Un Andorra Club de Fútbol de todos

El club mantiene una amplia variedad de modalidades para adaptarse a todos los públicos: el carné de adulto tendrá un precio de 160 euros, el de veterano - mayores de 80 años - costará 120 euros, el juvenil - de 16 a 21 años - 70 euros y el infantil - hasta 15 años - 15 euros. También continuará la modalidad Dúo, una de las señas de identidad de la entidad, con un precio de 200 euros para parejas convivientes y 150 euros para parejas veteranas. Además, se ofrecerá el abono Protector, por 300 euros, que incluirá entrada gratuita en los días del club y cinco invitaciones para la temporada.

El presidente del Andorra Club de Fútbol, Álex Martínez, ha asegurado que el club afronta esta campaña "con mucha ilusión" y con el objetivo de seguir creciendo tanto dentro como fuera del terreno de juego. "Esperamos superar los 700 socios. Hemos puesto toda la carne en el asador y queremos dar un salto a todos los niveles, pero para eso necesitamos el apoyo de los socios más que nunca", ha explicado. Además, ha adelantado que durante los meses de julio y agosto se organizarán diferentes actos para dinamizar la campaña y acercar el club a la afición.

La afición, clave en la buena salud del club

El crecimiento social del Andorra C.F. se ha convertido en uno de los grandes pilares del proyecto deportivo. En apenas tres temporadas, la entidad ha pasado de contar con unos 250 abonados a superar los 700, una evolución que ha resultado clave para garantizar la estabilidad económica del club y acompañar el regreso del primer equipo a Tercera RFEF. Cada fin de semana, entre 600 y 800 aficionados respaldan al conjunto andorrano desde la grada, una respuesta que la directiva considera fundamental para seguir consolidando el proyecto.

Martínez ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento a la afición y ha animado tanto a los vecinos de Andorra como de las localidades del entorno a sumarse al proyecto. "Los socios nunca nos han dejado de lado y ahora, menos que nunca, debemos seguir creciendo todos de la mano. El club es de sus socios y este año estoy convencido de que van a disfrutar mucho tanto con el primer equipo como con toda la cantera. Animamos a todo el mundo a dar un paso al frente y hacerse socio del Andorra Club de Fútbol", ha concluido.