Actualizado 18:24

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

14 JUL 2026|

Actualizado 18:24

El arte como consuelo ante el fuego: «Con cada pincelada veía arder nuestra historia»

La obra de Óscar Blanch, dedicada a los vecinos, voluntarios y equipos de extinción, supera las 14.000 visualizaciones en redes sociales

Imágenes del vídeo que el artista ha compartido en sus redes sociales. / @obl.arte
Imágenes del vídeo que el artista ha compartido en sus redes sociales. / @obl.arte

La COMARCA14 07 2026

Comentar

Incendios

ActualidadSucesos

La ayuda de los voluntarios y vecinos ha sido crucial durante el incendio forrestal de Peñarroya de Tastavins. Sin embargo, llegado un determinado momento, no queda más remedio que dejar trabajar a los profesionales y esperar en casa que la situación mejore. Ante la impotencia de ver el monte arder, hay vecinos que optan por refugiarse en el arte. Es el caso de Oscar Blanch, que desde su terraza optó por plasmar en un lienzo el nuevo horizonte que podría verse desde su terraza.

En la descripción que acompaña a las imágenes el artista asegura que plasmar la tierra quemada ha sido "doloroso". "Con cada pincelada veía quemar nuestra historia, nuestro paisaje y el entorno de tantas personas", reza el texto que acompaña al texto que ya suma más de 14.000 visulizaciones y más de 500 me gusta.

"El arte tambié es memoria y esta obra es mi manera de gritar que esto duele, que cada bosque que se quema es una perdida para todos", concluye el joven artísta de Peñarroya que ha querido tambien agradecer a voluntarios y equipos de extinción que trabajan en la zona.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Incendio en Peñarroya: El fuego está estabilizado tras quemar más de 300 hectáreas y se retiran los efectivos de la UME

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. Se mantienen trabajando sobre el terreno más de 80 efectivos y los vecinos no volverán a sus casas hasta este miércoles. Preocupa la previsión de fuertes rachas de...

Comentar

Incendio en Peñarroya: El fuego está estabilizado tras quemar más de 300 hectáreas y se retiran los efectivos de la UME

El incendio de Peñarroya evoluciona favorablemente y se prevé la retirada de la UME

VÍDEO. La zona afectada ya está perimetrada. Los vecinos desalojados podrán volver a sus viviendas este martes y la carretera A-1414 ya está abierta al tráfico

1

El incendio de Peñarroya evoluciona favorablemente y se prevé la retirada de la UME

La otra cara del incendio: el ejército de voluntarios que sostiene al operativo desde Peñarroya

Más de 60 vecinos de la comarca preparan 200 raciones de comida para los equipos de extinción. Los agricultores han colaborado con sus tractores para frenar el avance del fuego

3

La otra cara del incendio: el ejército de voluntarios que sostiene al operativo desde Peñarroya

El Ayuntamiento de Alcañiz denuncia "accesos indebidos" a las instalaciones deportivas municipales

Torno forzado, más de una persona a la vez y el uso del lector de tarjetas para escalar y acceder. Estas son las conductas capturadas por las cámaras de la...

Comentar

El Ayuntamiento de Alcañiz denuncia "accesos indebidos" a las instalaciones deportivas municipales

Todos los turolenses recibirán unas gafas homologadas para ver el eclipse del 12 de agosto

La diputación distribuirá 140.000 pares entre las Comarcas y estas a su vez entre los ayuntamientos según el número de vecinos censados. Cada consistorio decidirá la forma de reparto

7

Todos los turolenses recibirán unas gafas homologadas para ver el eclipse del 12 de agosto

Teruel Existe presenta un proyecto para dinamizar el patrimonio minero de pueblos como Escucha, Aliaga o Andorra

La iniciativa integraría a centrales, minas del territorio y explotaciones a cielo abierto para convertirlos en recursos que generen actividad económica

Comentar

Teruel Existe presenta un proyecto para dinamizar el patrimonio minero de pueblos como Escucha, Aliaga o Andorra
Periódico del Bajo Aragón Histórico