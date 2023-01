Itziar Miranda, Nacho Rubio y Pablo Carbonell en Alcorisa: «Es increíble la actividad de este pueblo… ¡Hay de todo!»

Ejercen de embajadores de Aragón allá por donde van y siempre responden a la llamada de la tierra. Itziar Miranda y Nacho Rubio dijeron «sí» a estar en Alcorisa el viernes para abrir la Semana Cultural que se prolonga hasta el domingo con más de una treintena de propuestas. La cifra no les pasó inadvertida ni a ellos ni a Pablo Carbonell, gaditano de nacimiento y, como la pareja, residente en Madrid. «Yo solo puedo dar la enhorabuena por la actividad que tiene este pueblo, que me ha parecido muy agradable y su gente muy atenta», dijo en primera impresión. Los tres firmaron en el libro de honor del ayuntamiento aunque Carbonell dibujó la silueta de su mano al más puro estilo paseo de la fama pero sobre papel. «¿Si voy a estrenar espectáculo? Sí. Pero justo ahora mismo lo que me apetece es probar el aceite de aquí», añadió tras la recepción. Seguro que no será la última, pero la del viernes fue la primera vez en Alcorisa para los tres.

Itziar Miranda y Nacho Rubio son aragoneses en Madrid, lo que les confiere el rol de embajadores. «Estamos conectados de forma permanente porque nuestra tierra es fantástica y, sobre todo, lo es la gente. Somos muy majos los aragoneses», dijo Miranda buscando la afirmación de Carbonell, y la recibió. «Así es, y sí… voy a estrenar ‘El crédito’, de Jordi Garcerán con Armando del Río», respondió él. «¡Otro aragonés!», le advirtieron entre risas para su sorpresa.

Los tres derrocharon simpatía y no escatimaron en saludos y tomarse fotografías. A Carbonell más de uno le recordó lo bien que se lo pasó en su concierto con los Toreros Muertos en Alcañiz hace unos cuantos años. Itziar Miranda repartió besos y posó para las cámaras especialmente con seguidoras de ‘Amar es para siempre’, serie en la que lleva interpretando a Manolita Sanabria 20 años. «Me lo ha dado todo este personaje, ella encarna a la perfección lo que era una mujer en esa época», reflexionó ya en la mesa redonda en la Sala Alcor. Tanto Miranda como Rubio conocen bien el medio rural aragonés. Ella nació en Zaragoza y se crio en Huesca y lleva a Estadilla en su corazón. Él nació en Teruel, donde vivió diez años antes de trasladarse otros diez a Zaragoza, donde inició su carrera en ‘Una de zombis’ (2004), de Miguel Ángel Lamata. Más tarde llegaría el papel de psicólogo en la serie ‘Camera café’.

Son hijos de médicos y maestros rurales, respectivamente. Para Nacho Rubio la parada en Alcorisa, por donde ya había pasado en varias ocasiones, fue un viaje conocido, ya que desciende de Aliaga y Estercuel. Según el también presentador, una de las claves del bienestar que genera la localidad la dio Pablo Carbonell al destacar que termina en ‘risa’. «Y sus vecinos son alcorisanos y alcorisanas. No puede haber una combinación mejor: gente que ríe y gente sana», dijo.

Próximo rodaje de ‘Tierra Baja’

Aragón se sigue afianzando como escenario de rodajes audiovisuales, y la provincia turolense no es una excepción. De hecho, este año albergará una de las producciones más esperadas y de mayor magnitud, que será la que traiga de regreso a Itziar Miranda y Nacho Rubio, que se despidieron de Alcorisa con un «hasta pronto». Antes del verano estarán de vuelta para rodar ‘Tierra Baja’, la primera película que se rodará íntegramente en el Bajo Aragón. El director Miguel Santesmases tuvo claro desde el inicio que quería un reparto de actores del territorio primero e ir ampliando. Ambos pasaron por el casting en Madrid y coincidirán en la producción que co-guioniza Ángeles González-Sinde. «Nos hace muchísima ilusión… Mucha. El guion es precioso, tenemos muchas ganas», sonrieron.