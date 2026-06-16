El Gobierno de Aragón fija los horarios de acceso a los puntos oficiales de observación del eclipse de agosto

El Gobierno de Aragón ha organizado el acceso y la permanencia en los Puntos de Observación (POGA) con motivo del eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, con el objetivo de facilitar una llegada escalonada y evitar problemas de movilidad. En el territorio, uno de los lugares disponibles serán el circuito de Motorland.

Los vehículos y autocaravanas que hayan formalizado su inscripción a través de turismodearagon.com podrán acceder a los espacios reservados para estacionamiento y acampada a partir de las 10.00 del lunes 10 de agosto. Estos puntos permanecerán abiertos y contarán con control de acceso hasta las 20.00 del jueves 13 de agosto.

Este amplio margen temporal responde a criterios de seguridad y gestión del tráfico. Permite distribuir de forma escalonada tanto las llegadas como los desplazamientos de regreso, reduciendo el riesgo de atascos y la saturación de las infraestructuras viarias.

Los POGA son espacios seleccionados y organizados por el Gobierno de Aragón para facilitar una observación segura, ordenada y cómoda, ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.

En esta primera fase se han habilitado cuatro puntos oficiales en Javalambre, Calamocha, MotorLand y Épila. El acceso se gestiona mediante reserva previa en 'turismodearagon.com' para garantizar la planificación de aforos, servicios y accesos.

Esta iniciativa forma parte del dispositivo impulsado por el Ejecutivo autonómico para anticipar y gestionar el impacto del eclipse total de sol, un acontecimiento que situará a Aragón como uno de los principales destinos de observación en Europa.