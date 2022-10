Los presupuestos estatales para 2023 reducen la inversión real para Teruel y ya no contemplan las ayudas a los costes laborales

El borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 reduce en un 33% la inversión para la provincia de Teruel y la deja prácticamente sin proyectos que se ejecutarán realmente más allá del fin de las obras la variante de Alcorisa y la restauración de la muralla de Mirambel. Además, tampoco recoge la disposición adicional para las ayudas de hasta el 20% para los costes laborales de Teruel, Cuenca y Soria que sí se incluyó en los Presupuestos de este año aunque no se ha puesto en práctica.

El documento, que se hizo público el jueves y que se puede consultar online, no establece ningún proyecto nuevo para el Bajo Aragón Histórico más allá de terminar las obras en ejecución, de financiar los dos proyectos de la A-68 Regallo-Alcañiz y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa y de volver a incluir partidas que después no se gastan en obras que llevan años en los presupuestos sin avanzar realmente como son las variantes de Calanda o La Mata de los Olmos o los tramos de la A-68 Híjar-Regallo, Azaila-Híjar y Quinto-Azaila.

Prácticamente las únicas inversiones para el territorio llegan del ministerio de Transportes y se limitan al Bajo Aragón turolense. La partida más grande son los 3,2 millones para terminar la variante de Alcorisa con el objetivo de ponerla en funcionamiento en la primavera de 2023 (la última fecha confirmada por el Ministerio) y las partidas para que avance la A-68, aunque a ritmo desigual. El grueso de la variante se lo lleva el único tramo en obras, los 17,4 kilómetros de El Burgo a Fuentes de Ebro con 19 millones de euros. Los tres tramos en los que se está redactando el proyecto de obra suman 1,9 millones: Fuentes-Quinto (474.000 euros), El Regallo-Alcañiz (673.000 euros) y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa (767.000 euros). El primero se terminará de redactar el próximo año y debería de licitarse para comenzar la obra seguidamente aunque con la partida de 2023 no se podría hacer y mucho menos con el plurianual previsto para 2024, escasamente medio millón de euros.

El Ministerio ha presupuestado las dos variantes que avanzan en las Cuencas Mineras. Para el proyecto de la variante de Utrillas, ya en fase de redacción, se ha previsto medio millón de euros; y 414.000 euros para la variante de Montalbán, cuya redacción de proyecto se sacó a concurso hace un mes por 1,4 millones, más del triple de la partida prevista.

En el borrador también se contemplan partidas importantes que sirven para engrosar año a año el presupuesto para la provincia de Teruel pero que no se ejecutan. Se trata de los otros tres tramos de la A-68, de Quinto al Regallo, los estudios para la prolongación de la A-40 hasta Reus, la autovía de las Ventas de Valdealgorfa a Vinaròs y variantes como las citadas de Alcorisa y La Mata de los Olmos.

El Ministerio de Cultura solo contempla 25.000 euros para terminar la restauración de la muralla de Mirambel y la financiación del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se limita a obras hidráulicas, ninguna en el territorio bajoaragonés.

Reacciones de los diputados turolenses

Ante esta importante previsión de la bajada del gasto estatal todos los partidos coinciden en que el borrador es insuficiente y debe crecer cuando llegue al Congreso.

El diputado del PSOE por Teruel, Herminio Sancho, reconoce que el borrador de los presupuestos es “muy mejorable” en la provincia de Teruel y que “debe crecer en inversión” para resolver “carencias en infraestructuras que nadie puede negar”. Explica “no se han territorializado” muchas inversiones turolenses por lo que no aparecen en el apartado de Aragón y que cuando se complete se verá que sí que hay partidas para el eje cantábrico-mediterráneo, que se ha quedado en principio sin partida. “De la A-68 figuran todos los tramos pero los fondos europeos tampoco están reflejados. Ahora después de la presentación vienen las enmiendas y crecerá la inversión, para eso voy a trabajar”, apunta Sancho, quien asegura que también tiene “esperanza” en que se incluyan las ayudas al funcionamiento de las empresas.

El diputado también destaca que si bien la partida para Teruel debe mejorar, los presupuestos son “muy positivos” en cuanto a lo social. Seis de cada diez euros están destinados al gasto social, el presupuesto de Sanidad aumenta un 6,7%, especialmente centrado en el refuerzo a la atención primaria y la salud mental, y las políticas de vivienda recibirán 3.472 millones de euros.

Teruel Existe califica la partida para Teruel de «insuficiente», pide que la inversión al menos sea la misma que la de 2022 y avanza que sin la aplicación de las ayudas a los costes laborales este año no va a apoyar los presupuestos. “Para nosotros son trascendentales, ya conseguimos introducirlas en la disposición adicional en 2022 y el Gobierno no ha cumplido. Ya hemos aprendido y ya no vamos a tener en cuenta que estén sino que se implementen antes de que las cuentas vayan al Congreso para su aprobación”, advierte el diputado Tomás Guitarte.

La formación turolense también reclama que el global de inversión aumente y también se actualice el FITE a la subida del IPC pasando por tanto de 60 a 85 millones. “El año pasado introducimos enmiendas por 30 millones de euros y ahora no vamos a consentir que baje el nivel inversor”.

Para Alberto Herrero, diputado del PP por Teruel, las cuentas son “los peores presupuestos de la historia para la provincia” y las califica de “una burla”. “Si el PSOE tiene algo de amor propio por Teruel dudo de que esté en disposición de aprobar estas cuentas”, afirma el diputado calandino. Critica que en la A-68 hay tramos que “llevan tres años bloqueados con estudios” y que ya no aparece la disposición adicional de las ayudas al funcionamiento para las empresas de Teruel, Cuenca y Soria.

El popular advierte además de que la inversión real aún será más baja porque las cuentas no se ajustan a la previsión de crecimiento por lo que las partidas son “engañosas” y no se contará con tanto dinero como contemplan.