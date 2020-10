El Gobierno contesta con evasivas a varias preguntas sobre si revocará las medallas del operativo de Igor el Ruso

El Gobierno Central ha contestado con evasivas y únicamente haciendo referencia a órdenes y leyes a las preguntas de Compromís a instancias de Chunta Aragonesista sobre las polémicas medallas por el operativo para detener a Igor el Ruso, unas condecoraciones que están judicializadas después de que el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo admitiera a trámite los recursos de UAGA, el Ayuntamiento de Andorra y la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

En diez líneas el Gobierno tan solo se limita a decir que la Orden del Mérito de la Guardia Civil establece que la concesión de las recompensas «se efectúa por orden del Ministro del Interior previa conformidad del Ministro de defensa cuando se trate de miembros de la Guardia Civil».

A instancias de Chunta Aragonesista, el senador de Compromís, Carles Mulet, registró en septiembre una pregunta escrita al Gobierno en la que se insta a revocar la concesión de las medallas a cargos de la Guardia Civil que estuvieron implicados en la «caótica gestión previa» al triple crimen de Andorra. Preguntó si se va a revocar la conexión de estas medallas como solicitan las familias, los Amigos de Iranzo y los ayuntamientos, comarcas y partidos que les apoyan, si se paralizará el acto de concesión de estas medalla y si va rectificar el Gobierno ante la «vergonzosa negativa» reiterada de abrir una investigación interna para depurar responsabilidades por la nefasta gestión de de este caso.

El senador Mulet recordó que lleva desde 2018 de manera infructuosa y en solitario desde la Cámara Alta insistiendo en la necesidad de depurar responsabilidades por los múltiple errores policiales previos al triple crimen y tanto los Gobierno de PP, PSOE como PSOE-Unidas Podemos han venido dando la espalda a las reiteradas peticiones formuladas de preguntas parlamentarias y de abrir una investigación que fue rechazada por el PP con la abstención de PSOE y Ciudadanos. Los distintos gobiernos hasta la fecha, el PP primero y ahora el PSOE-Unidas Podemos, «no han cumplido» alegando que hay un proceso judicial abierto pese a que en el Juzgado no se está investigando más allá de los asesinatos.

Este es el texto que presentó Compromís

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL -COMPROMÍS-, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

Desde 2018 hemos venido insistiendo en el Senado, a instancias de Chunta Aragonesista, para que se depuraran responsabilidades por las negligencias que envolvieron al caso del triple crimen de Andorra. Tanto el Gobierno de PP, como el del PSOE o ahora el de PSOE-UP han optado siempre por evitar tomar ninguna decisión al respecto y mantener el caso cerrado en falso. Igualmente, nuestra petición de creación de una comisión de investigación en la Cámara Alta no prosperó por el veto del PP.

Ahora, todo el movimiento ciudadano que busca justicia en este caso (los Amigos de Iranzo), así como el propio Ayuntamiento de Andorra han mostrado su rechazo a la concesión de condecoraciones a distintos guardias civiles por el operativo desplegado el 14 de diciembre de 2017 para la localización de Norbert Feher, alias Igor El Ruso, tras el asesinato del ganadero José Luis Iranzo y los dos guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero Son centenares las personas que piden rectificar y revocar la orden publicada en el Boletín de la Guardia Civil el pasado 28 de julio mediante la que se proponía la concesión de distintas medallas a un total de 18 guardias civiles, entre ellos al que por aquel entonces era capitán de la Guardia Civil en Alcañiz, Horacio Requena, al que se le reconoce con una Cruz de Plata, y al teniente coronel de la Comandancia de Teruel, José Rafael Soler, con Cruz con Distintivo Blanco. Ambos fueron dos de los máximos responsables del operativo desplegado.

El Ayuntamiento de Andorra considera que premiar con condecoraciones del máximo nivel a los responsables de un dispositivo que acabó con tres personas fallecidas «es indigno para las familias y los vecinos de este territorio», según consta en el texto leído durante la sesión plenaria. De la misma manera, califican la decisión como precipitada, ya que no se entiende dicha condecoración en el momento en el que se encuentra la causa -todavía no se ha celebrado el juicio por los hechos- y, sobre todo, no se entiende la entrega de condecoraciones cuando no se ha aclarado ninguna de las dudas o cuestiones sobre tan desgraciado acontecimiento, cuando no se ha contestado a las preguntas planteadas y cuando no se detalla o no se han hecho públicos los motivos o los hechos que propician dicho reconocimiento hacia los responsables del dispositivo, menciona la moción que hizo suya el pleno.

Por todo ello, la Corporación andorrana ha solicitado la revocación de las distinciones a todos aquellos guardias civiles que tuvieron alguna responsabilidad en aquella operación. Lejos de considerar que aquella operación policial fue un éxito, la sensación entre la ciudadanía andorrana es la contraria, que llegó demasiado tarde, cuando había tres personas asesinadas en Andorra. No en vano, el despliegue de medios efectuado la noche del 14 de diciembre de 2017 se llevó a cabo después de que Feher asesinara al ganadero y a los dos guardias civiles. Pero también después de que durante una semana no se hubiera puesto en marcha en la zona ningún otro dispositivo de búsqueda generalizada contra este fugitivo de la justicia italiana, que se encontraba en busca y captura tras asesinar a tres personas en Italia y que el cinco de diciembre de 2017, nueve días antes del triple crimen, disparó contra dos vecinos de Albalate del Arzobispo sin mediar palabra. A pesar de estos hechos y de que durante los días previos a los asesinatos hubo robos en distintos masicos, la Guardia Civil no desplegó ningún dispositivo especial de búsqueda.

Por todo ello se pregunta:

¿Va a revocar la conexión de estas medallas en los casos mencionados?

¿Va a paralizarse el acto de concesión de estas medallas?.

¿Va a rectificar el Gobierno ante la vergonzosa negativa, reiterada de abrir una investigación interna para depurar responsabilidades por la nefasta gestión de de este caso?