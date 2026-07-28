Actualizado 14:50

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

28 JUL 2026|

Actualizado 14:50

Las hectaréas quemadas en los incendios de Ejulve, Peñarroya y La Cerollera serán cosideradas zona catastrófica

El Gobierno ha decretado 211 episodios catastróficos, en su mayoría consecuencia de incendios forestales, que se han producido entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026

Estado en el que ha quedado la zona calcinada por el incendio de Ejulve./ M.M.R.
Estado en el que ha quedado la zona calcinada por el incendio de Ejulve./ M.M.R.

La COMARCA28 07 2026

Comentar

Incendios

ActualidadInfraestructurasSucesos

Las zonas que se han quemado durante los últimos incendios que se han vivido en el Bajo Aragón Histórico serán considerados como zonas afectadas por una emergencia de protección civil. El Gobierno de España ha aprobado la medida que contempla ayudas directas y rebajas fiscales en el consejo de Ministros de este martes.

En total, el Gobierno ha decretado 211 episodios catastróficos, en su mayoría consecuencia de incendios forestales, que se han producido entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026 y que han provocado daños en comarcas de catorce comunidades autónomas. En el caso de Aragón se añaden también los incendios forestales que se han dado en Barbastro, Alcampell y Tamarite de Litera; Uncastillo, Leciñena, La Fueva, Loporzano, Castillonroy y Orés.

Implicaciónes de la consideración

El acuerdo que se ha aprobado por parte del Consejo de Ministros recoge una serie de ayudas que los damnificados pueden solicitar desde el momento en el que se produjo la emergencia y cuya gestión corresponde al Ministerio del Interior. Estas ayudas están destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia. También se prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico (duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados) y por expedición del DNI.

La declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil abre además la vía para que otros departamentos del Gobierno puedan habilitar otras ayudas propias de sus ámbitos competenciales. Entre ellas, beneficios fiscales con la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Como es habitual, las ayudas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Además, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social cuando sea necesario. A ello se suman también ayudas al 50% del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democráticaa los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales. También se podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública.

En materia de contratación, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, de obras de reposición de bienes perjudicados y de valoraciones de daños, cualquiera que sea su cuantía.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Agua, una cacerola y tres voluntarios: Así se salvó del fuego la ermita de San Juan en Cuevas de Cañart

Tres vecinos bajan al santuario bordeando el fuego y con la precaución de saber que las llamas podían propagarse rápidamente

Comentar

Agua, una cacerola y tres voluntarios: Así se salvó del fuego la ermita de San Juan en Cuevas de Cañart

CHA denuncia la mala climatización de la Escuela Infantil de Calanda y el Ayuntamiento defiende «condiciones óptimas»

La formación afirma que la instalación de ventiladores impide que las aulas «sean plenamente adecuadas». El consistorio explica que no han recibido quejas en torno a esta cuestión

Comentar

CHA denuncia la mala climatización de la Escuela Infantil de Calanda y el Ayuntamiento defiende «condiciones óptimas»

Alcañiz mantendrá el Aragón Sonoro en 2027 y defiende su carácter gratuito: «Ha venido para quedarse»

Los promotores defienden que hay que analizar la respuesta a nivel social para confirmar si habrá una nueva edición con ellos en la organización

1

Alcañiz mantendrá el Aragón Sonoro en 2027 y defiende su carácter gratuito: «Ha venido para quedarse»

El incendio de Peñarroya, extinguido tras más de dos semanas de trabajo y 340 hectáreas calcinadas

El incendio comenzó a apenas 500 metros del casco urbano. Los primeros en acudir fueron los propios vecinos, quienes intentaron sofocar las llamas

Comentar

El incendio de Peñarroya, extinguido tras más de dos semanas de trabajo y 340 hectáreas calcinadas

Casi sin cobertura y sin ES-Alert en el desalojo de Cuevas de Cañart: «Nos hubiéramos podido preparar mejor»

La cercanía del incendio de Ejulve obligó a evacuar la localidad el pasado viernes por la tarde, mientras varios vecinos y niños estaban en la piscina. Solo una compañía de...

3

Casi sin cobertura y sin ES-Alert en el desalojo de Cuevas de Cañart: «Nos hubiéramos podido preparar mejor»

Molinos vuelve a recibir turismo tras el susto del incendio: Las Grutas de Cristal reabren sus puertas

El recorrido turístico y las instalaciones no han sufrido daños y recuperan su horario habitual de visitas

Comentar

Molinos vuelve a recibir turismo tras el susto del incendio: Las Grutas de Cristal reabren sus puertas
Periódico del Bajo Aragón Histórico