Las zonas que se han quemado durante los últimos incendios que se han vivido en el Bajo Aragón Histórico serán considerados como zonas afectadas por una emergencia de protección civil. El Gobierno de España ha aprobado la medida que contempla ayudas directas y rebajas fiscales en el consejo de Ministros de este martes.

En total, el Gobierno ha decretado 211 episodios catastróficos, en su mayoría consecuencia de incendios forestales, que se han producido entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026 y que han provocado daños en comarcas de catorce comunidades autónomas. En el caso de Aragón se añaden también los incendios forestales que se han dado en Barbastro, Alcampell y Tamarite de Litera; Uncastillo, Leciñena, La Fueva, Loporzano, Castillonroy y Orés.

Implicaciónes de la consideración

El acuerdo que se ha aprobado por parte del Consejo de Ministros recoge una serie de ayudas que los damnificados pueden solicitar desde el momento en el que se produjo la emergencia y cuya gestión corresponde al Ministerio del Interior. Estas ayudas están destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia. También se prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico (duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados) y por expedición del DNI.

La declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil abre además la vía para que otros departamentos del Gobierno puedan habilitar otras ayudas propias de sus ámbitos competenciales. Entre ellas, beneficios fiscales con la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Como es habitual, las ayudas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Además, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social cuando sea necesario. A ello se suman también ayudas al 50% del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democráticaa los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales. También se podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública.

En materia de contratación, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, de obras de reposición de bienes perjudicados y de valoraciones de daños, cualquiera que sea su cuantía.