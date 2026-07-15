Incendio en Peñarroya: Parte de los desalojados pueden volver ya a sus masías y reabre el Hotel Torre del Marqués de Monroyo

El incendio de Peñarroya de Tastavins evoluciona favorablemente y parte de los desalojados que se encuentran fuera del perímetro afectado pueden regresar este miércoles a sus masías. También vuelve a reabrir sus puertas el Hotel Torre del Marqués de Monroyo, cerrado por precaución. Los puntos que continuarán inicialmente desalojados son el centro budista de Monroyo, a cuyas puertas llegó el fuego, y una de las masías que se sitúa dentro del perímetro del incendio.

El Gobierno de Aragón ha descendido a Situación Operativa 0 Nivel 0 el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) del incendio forestal tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), que ha tenido lugar en la mañana de este miércoles. En el terreno continúan trabajando 65 efectivos de distintas administraciones. Por parte del INFOAR, hay 5 brigadas terrestres y 5 autobombas, así como dos helicópteros en base en espera por si fueran requeridos. Igualmente, se cuenta con medios de la Diputación Provincial de Teruel, Protección Civil, Guardia Civil, sanitarios y la Unidad de Policía Nacional Adscrita.

"Tras una noche muy favorable, hoy se vigilarán y refrescarán todos los posibles rebrotes o puntos calientes dentro del perímetro interior. En ese perímetro no se va a poder entrar todavía, porque siguen trabajando las brigadas de INFOAR para prevenir cualquier posible rebrote. Como siempre decimos, lo más importante es preservar la vida de las personas", ha recordado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.

Reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), que ha tenido lugar en la mañana de este miércoles / DGA

El consejero ha incidido en que este es un verano "sumamente complicado", de modo que ha apelado "a la máxima precaución de los ciudadanos en el monte, zonas de acampada, trabajos agrícolas y áreas próximas a masas forestales".

En cuanto a la previsión meteorológica, este miércoles se espera viento de componente norte de baja intensidad por la mañana. Entre las 15.00 y las 19.00, la previsión apunta a alguna racha de viento superior a los 30 km/h, de componente sur o sureste. Respecto a la humedad, se ha recuperado durante la noche en torno al 50% o 60% e irá descendiendo a lo largo de mañana. Las temperaturas serán altas, con máximas de 37 o 38 grados.