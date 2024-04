Iris Pérez canta a su tierra, Teruel, en la segunda gala de Jotalent

La alcañizana Iris Pérez volvió a emocionar al plató de Jotalent cantándole a su tierra durante la segunda gala. La joven de 19 años interpretó este domingo ‘La bandera de Teruel’, una jota original de Manolo Escobar (‘Llevo dos banderas’) a la que se adaptó una letra que recorre la geografía turolense, comarca por comarca, y que reza «yo soy de esta tierra, aunque esté olvidada, aunque sea fría, aunque sea dura». Eso sí, a esta versión le faltaba por mencionar el Bajo Martín, así que Pérez «lo tuvo que incluir un poco de extranjis», porque como buena albalatina -sus padres y sus abuelos son de allí- «no podía omitirlo».

El público -entre el que se encontraban los padres de la joven- se puso de pie para aplaudir a Pérez. «Has emocionado. Es evidente», le dijo la presentadora del programa, Blanca Liso. La propia cantante también reconoció haberse emocionado al cantar sobre su tierra. «Es que soy muy aragonesa, muy turolense, muy alcañizana y muy albalatina… Mi tierra y nuestro folclore significan muchas cosas para mí. La jota me ha visto crecer. Cuando era pequeña me cantaban jotas para que me durmiera. Me acompañan siempre allá donde vaya», explicó Pérez. Liso, que la escuchaba atentamente, exclamó: «¡Qué suerte tiene Teruel de tenerte!». A lo que la joven respondió: «¡Y yo de tener a Teruel!».

Los halagos del jurado no se hicieron de esperar. «¡Qué bien, Iris! A este tema que interpretaba Manolo Escobar se le han añadido unas letras maravillosas y tú te lo has llevado a tu Teruel. Te ha salido de maravilla. Necesitábamos esta magia para terminar este programa que, entre todos, habéis hecho distinto y redondo», valoró la cantadora Beatriz Bernad, quien contó que conocía a la joven por «su Albalate y su Alcañiz» y aprovechó para mandarle un beso a «toda su gente» que vive en Albalate. Por su parte, el actor y bailador Álex Aldea, invitó a Pérez a que, sin olvidar sus raíces, aproveche para «experimentar y lanzarse más a la piscina», como ya había intentando en algunos de los pasajes en los que se había alejado un poco de la jota. «Estás en el sitio ideal para hacerlo», subrayó.

La cuarta silla del jurado (también lo integra la vocal coach Alizia Romero) la ocupó esta segunda gala la cantante extremeña Soraya Arnelas, conocida por su paso por Operación Triunfo en 2005. «Soraya lleva todo el rato diciendo que ahora solo os quiere escuchar cantar jotas», chivó Aldea. «A mí me ha dado vida durante toda la noche ver cómo Soraya ponía carita de felicidad cuando alguien decía la palabra jota. Me parece maravilloso», aportó, por su parte, Pérez. «Sí, total», reconoció Arnelas, quien pidió «por favor» que la inviten más veces al programa, aunque sea de público, porque «se va enamorada de la jota». «Cualquiera no canta una jota. Quiero daros las gracias porque yo hoy me voy conociendo Aragón un poquito más. A través de la jota he conocido ese carácter vuestro, que como decía la canción parece duro y frío, pero que para nada lo es. Es super cálido», siguió Arnelas.

En esta segunda gala de Jotalent se conoció al primer favorito de la tercera edición, Dani; y se expulsó a uno de los aspirantes, Javier.