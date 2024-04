Iris Pérez, la alcañizana de 19 años que «hipnotiza» en Jotalent

Una voz «magnética» y «pacífica» interpretando la canción ‘Yamaguchi’ (Amaia Romero, 2022) «alucinó» este domingo al plató de Jotalent. Era la de la alcañizana Iris Pérez, una joven de 19 años, que participa en la tercera temporada del programa de Aragón TV que recién inicia. En el vídeo de presentación proyectado durante la primera gala, Pérez contó que, aunque en la actualidad estudia un doble grado universitario en Derecho y Administración de Empresas, la música sigue siendo su «gran pasión». Comenzó a cantar jota con tan solo tres años, más adelante estudió en el Conservatorio y, entre tantas, no ha dejado de subirse a escenarios de los que ha bajado galardonada en más de un certamen.

La jota le viene «de familia» a la alcañizana. Su padre es cantador además de bailador. «Fue con mis estudios en el Conservatorio cuando terminé realmente de enamorarme de la música. Me encantan los escenarios y la adrenalina que me generan. Canto en todas partes menos en la ducha», confesó Pérez. Además, se describió como una joven «super habladora, camaleónica, alegre y trabajadora» con «las cosas muy claras». «Si me pongo un objetivo, lo cumplo», aseguró, adelantando que en Jotalent quiere «dejarse llevar, pasar por todos los géneros que se le presenten y, sobre todo, disfrutar la experiencia de principio a fin».

Su primera actuación este domingo dejó el listón muy alto. «Ha sido un momento en el que los cuatro nos hemos quedado muy empanados e hipnotizados por lo que estabas haciendo. Te he visto con mucha templanza, seguridad, mucha interpretación y casi una lagrimilla al final. Empezamos muy fuerte», le dijo la vocal coach Alizia Romero, miembro del jurado junto a la cantadora Beatriz Bernad y el actor y bailador Álex Aldea.

En esta primera emisión, Juanjo Bona, ganador de la primera edición de Jotalent y cuarto finalista de Operación Triunfo 2023, ocupó la silla del juez invitado, que, como novedad este año, cambiará cada semana. «Yo también me he quedado alucinado. Has transmitido una paz increíble. Me ha encantado cómo lo has contado. Amaia Romero vino a la academia y nos cantó esta canción y no puedo ser más fan. Me ha encantado que has hecho una versión totalmente diferente, muy tuya y muy bonita. Bravo», valoró, por su parte, Bona.

También aplaudieron su interpretación en la sala vip, desde donde entraron en directo los reporteros más «desvergonzaus», Laura Mateo y Juan Moneo, junto al claustro de profesores: «¡Olé, qué caída de ojos!». «Es magnética. Me encanta». «Sí, es magnética». «Preciosa». «¡Qué atmósfera crea!».

La presentadora del programa, Blanca Liso, aprovechó la referencia al parque de Pamplona (Yamaguchi) en la canción interpretada por Pérez, para preguntarle a la joven «si hay un parque en Alcañiz o algo que le vaya a ayudar en su paso por Jotalent». «De Alcañiz hay muchas cosas que me van a ayudar… Mis amigos, mi familia…. Pensaba que me iba a costar un poquito menos marcharme a estudiar y se me está haciendo difícil porque lo echo de menos», contestó ella. Liso también recuperó la autodefinición de «camaleónica» para averiguar si la alcañizana «se va a atrever con cualquier cosa que le propongan». «Yo me atrevo con todo lo que me echen, como salga ya no me hago responsable», respondió entre risas.

Pérez no es la primera vecina del Bajo Aragón que concursa en este talent show. En la primera edición de 2022, el valdealgorfano Marc Pardo llegó a la final. Para seguir los pasos de esta alcañizana con un futuro prometedor, habrá que encender la televisión cada domingo, a las 21.30, en el canal de Aragón TV.